Лукашенко заявил об отсутствии требующих решения вопросов с Россией

Лукашенко: Между Россией и Белоруссией нет требующих решения вопросов

Tекст: Валерия Городецкая

По словам белорусского лидера, проблемы успешно решаются на уровне правительств двух государств, передает РИА «Новости».

«Для принятия решений практически вопросов нет. Правительства хорошо работают. Мы вчера с Михаилом Владимировичем – вы в курсе дела – просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень», – отметил Лукашенко во время переговоров в Ново-Огарево.

Глава Белоруссии добавил, что инициатива исходила от премьер-министра России Михаила Мишустина, который детально перечислил все существующие вопросы. Лукашенко поблагодарил российского премьера за продуктивную встречу, подчеркнув, что это значительно облегчит работу президентам во время их переговоров.

Напомним, президенты России и Белоруссии встретились в неформальной обстановке в подмосковном Ново-Огарево.

Накануне российский премьер-министр Михаил Мишустин заверил белорусского лидера в строгом исполнении всех совместных решений.

На этой же встрече Александр Лукашенко подчеркнул необходимость решения общей проблемы на юго-западных рубежах.