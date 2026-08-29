Путин сообщил об активной работе России и Белоруссии на международной арене

Путин: Россия и Белоруссия активно взаимодействуют на международной арене

Tекст: Валерия Городецкая

«Продолжаем работать активно на международной арене, укреплять Союзное государство», – приводит РИА «Новости» слова главы российского государства.

Путин также отметил, что в ближайшее время должен состояться Совет министров Союзного государства. Кроме того, президент сообщил об активной работе Москвы и Минска на всех международных площадках, включая ООН, СНГ и ШОС. По его словам, все эти вопросы будут находиться в центре внимания на текущей встрече.

В июне лидеры двух стран обсудили повестку Союзного государства на Валдае.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин назвал угрозы Запада Минску прямым вызовом для России.

Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил о подготовке новых направлений союзного договора.