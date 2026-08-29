Лукашенко сообщил об объединении усилий с Россией в микроэлектронике

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил перспективы развития микроэлектроники на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». Накануне этот вопрос также поднимался в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике», – сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что данная сфера уже занимает значительное место во взаимном товарообороте.
Президент Белоруссии напомнил о недавнем визите первого вице-премьера Дениса Мантурова, подчеркнув наличие серьезных компетенций у обеих сторон.
По его словам, государства не останутся без необходимых товаров и быстро выйдут на новый уровень производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Белоруссии встретились в неформальной обстановке в подмосковном Ново-Огарево.
Несколькими днями ранее Александр Лукашенко вручил первому вице-премьеру России Денису Мантурову орден Дружбы народов.
В начале года белорусский лидер рассказал о деталях разговора с Владимиром Путиным о производстве 7-нанометровых чипов.