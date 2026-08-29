Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш

Речь идет об эсминце «Адмирал Левченко» и фрегате «Неустрашимый», передают «Вести». Они обеспечивали безопасность грузовых кораблей «Генерал Скобелев» и Sparta.
Британские военные корабли, включая эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульное судно HMS Severn, вели наблюдение за российской группой, не предпринимая активных действий.
«Три боевых корабля использовали радары и датчики для наблюдения за двумя кораблями ВМФ России и двумя грузовыми судами, находившимися под санкциями, в Северном море и Ла-Манше», – отмечается в заявлении. После прохождения пролива британцы передали функции наблюдения кораблю одной из стран НАТО у побережья Франции.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать санкционные суда в проливе Ла-Манш.
В июне британские военные перехватили в этих водах нефтяной танкер Smyrtos.
Посол России Андрей Келин заявил о готовности Москвы применить асимметричные меры для защиты свободы судоходства.