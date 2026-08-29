Путин заявил об успешном развитии торговли России и Белоруссии

Путин: Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 12,5% за полгода

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил успешное развитие торгово-экономического взаимодействия с Белоруссией, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

«Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад нашей новой встрече. Мы не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что, вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, главное наше направление взаимодействия – торгово-экономическое – развивается успешно», – сказал российский лидер.

Глава российского государства добавил, что позитивная динамика сохраняется вопреки попыткам внешнего вмешательства. За прошлый год объем взаимной торговли составил почти 52 млрд долларов, а в текущем году ожидается дальнейшее увеличение показателей.

Лукашенко выразил уверенность, что итоговые цифры этого года значительно превысят прошлогодние результаты. Он также обратил внимание на то, что существенную долю в обмене товарами занимает современная электроника, в производстве которой белорусская сторона обладает высокими компетенциями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах провести переговоры с российским руководством.

Вскоре Владимир Путин принял белорусского коллегу в своей подмосковной резиденции.

Перед этим премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте двустороннего товарооборота на 12,5%.