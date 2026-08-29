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    29 августа 2026, 15:59 • Новости дня

    Львова-Белова рассказала о состоянии детей после атаки на Ростовскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара украинских беспилотников по Ростовской области пострадали четверо несовершеннолетних, из них двое детей находятся в тяжелом состоянии, у них минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    По словам детского омбудсмена, двое детей, получивших ранения при атаке беспилотников на Ростовскую область, находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости». Львова-Белова сообщила, что у пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны.

    «Четверо детей госпитализированы в Аксайскую и Ростовскую больницы. Двое ребят в тяжелом состоянии, двое – в удовлетворительном. У детей минно-взрывные травмы, переломы, резаные раны. Врачи оказывают необходимую помощь», – отметила детский омбудсмен.

    Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь заявлял об 11 пострадавших в результате атаки дронов. Падение обломков беспилотников в Пролетарском районе Ростова-на-Дону привело к повреждению двух многоквартирных домов. Львова-Белова добавила, что поддерживает связь с местными властями и региональным детским омбудсменом Тамарой Шевченко.

    Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке на Ростовскую область достигло 11 человек.

    В Ростове-на-Дону медики госпитализировали двоих взрослых и двоих детей.


    28 августа 2026, 01:20 • Новости дня
    Жертвами ударов ВСУ по рейсовым автобусам стали 43 жителя России

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала года целенаправленные удары ВСУ по пассажирскому транспорту убили несколько десятков мирных россиян, в том числе детей, сотни граждан получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе три ребенка», – сказал он ТАСС.

    Мирошник отметил, что эти цифры отражают минимальное количество подтвержденных жертв и ударов. По его словам, ведомство опирается на верифицированные данные органов власти, однако существует множество инцидентов, требующих дополнительного расследования и сбора информации.

    Посол добавил, что в последние три месяца атаки ВСУ по пассажирским автобусам  большой вместимости существенно увеличились.

    «Это все гражданское население, там, конечно же, были дети. И можно констатировать, что с украинской стороны они просто были вписаны уже как цель для совершения атак или террористических актов», – сказал он.

    Мирошник указал на то, что дроны, которые используются украинской стороной в большинстве для атак, где есть ИИ.

    «Они явно настроены на то, чтобы атаковать и автобусы в том числе. Поэтому такое огромное количество пострадавших и ударов по этим объектам», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщал, что в июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России, он также заявлял, что ежедневно от атак ВСУ гибнет в среднем 10 россиян. Кроме того, посол считает, что Запад покрывает преступления ВСУ в Старобельске.

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    29 августа 2026, 13:52 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка оправдал убившую двоих детей мать

    Суд в Нью-Йорке признал невиновной мать, убившую двоих своих детей

    Суд Нью-Йорка оправдал убившую двоих детей мать
    @ Demian Stringer/Zumapress/Global Look Press

    Судья нью-йоркского округа Бронкс признал 26-летнюю Даймон Флеминг невиновной по делу об убийстве двух ее малолетних сыновей.

    Судебная инстанция признала 26-летнюю женщину неподсудной по причине психиатрического заболевания, передает The New York Post. Трагедия произошла в 2022 году в семейном приюте, где американка зарезала трехлетнего Дейшона и 11-месячного Октавиуса. Экспертиза установила наличие у обвиняемой острого психоза в момент совершения преступления.

    Согласно заключениям специалистов, во время преступления женщина находилась в состоянии послеродового психоза и была оторвана от реальности. Психиатр Эрик Голдсмит, обследовавший Флеминг по запросу обвинения, заявил, что она страдала галлюцинациями, была убеждена в скором конце света и считала, что в ее тело вселился дух.

    Эксперты со стороны защиты пришли к аналогичным выводам. В их заключении отмечалось, что Флеминг считала свои действия необходимыми для защиты или «очищения» детей.

    До трагедии женщина в течение двух месяцев проходила лечение в больнице Куинса. Ей диагностировали тяжелое депрессивное расстройство и назначили психотропные препараты. Однако, как следует из материалов дела, она не принимала лекарства в соответствии с предписаниями врачей и ежедневно употребляла марихуану, что могло усугубить ее состояние.

    Вечером 26 ноября 2022 года сотрудник приюта вызвал полицию после того, как из квартиры Флеминг стали поступать вода и дым. Правоохранители обнаружили женщину, которая вела себя неадекватно, и доставили ее в больницу. Погибших детей первоначально не нашли – они находились под грудой одежды в ванной.

    Позднее отец младшего ребенка обнаружил обоих мальчиков без признаков жизни и вызвал полицию. Флеминг, которой на тот момент было 22 года, предъявили обвинения в убийстве первой степени.

    В ходе нынешнего разбирательства прокуратура отказалась настаивать на уголовном наказании, указав, что судебное преследование матери не сможет предотвратить подобные трагедии. «Уголовное преследование матерей не предотвращает и не может предотвратить подобные преступления, однако общественное обсуждение этой проблемы, возможно, способно это сделать», – заявила помощник окружного прокурора Бронкса Тиффани Уичман.

    При этом освобождать Флеминг пока не планируют. Ее должны повторно обследовать назначенные судом психиатры. Следующее заседание назначено на 18 сентября, когда суд рассмотрит вопрос о дальнейших мерах и возможной опасности женщины для окружающих. Не исключается, что она проведет в психиатрическом учреждении месяцы или даже годы.

    Отец погибшего младшего ребенка заявил в суде, что простил Флеминг. «Она хороший человек», – сказал он, добавив: «Она была заботливым человеком. Она любила детей».

    Дело Флеминг получило особое внимание на фоне другого громкого процесса в США – дела Линдси Клэнси из Массачусетса, обвиняемой в убийстве троих своих детей. В ее случае также рассматривается версия о тяжелом послеродовом психозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Уфе отправил на принудительное лечение выбросившего из окна малолетнюю дочь мужчину. Осенью прошлого года следователи завершили расследование дела об убийстве матерью троих детей в Канске в состоянии психического расстройства. В августе того же года столичная прокуратура сообщила о признании невменяемым убившего жену и сына москвича.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    28 августа 2026, 03:55 • Новости дня
    Психолог назвала главную ошибку родителей перед 1 сентября

    Психолог Бушевская посоветовала постепенно менять режим школьника к 1 сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    Резкое возвращение к образовательным будням может спровоцировать сильный стресс у ребенка из-за внезапной смены привычного расписания, предупредила психолог-консультант Инна Бушевская.

    «В конце августа в семьях начинается тихая суета. Этот плавный переход от каникул к школьным будням всегда приносит с собой легкую тревогу, ведь перестраиваться приходится не только школьникам, но и всей семье», – напомнила она в беседе с ТАСС.

    Психолог рекомендует сдвигать время пробуждения и засыпания ежедневно на 15-20 минут. Это правило касается и взрослых, которым необходимо демонстрировать детям спокойствие. Если накануне праздника школьник поздно лег спать, утренний подъем вызовет неизбежный протест.

    В первый месяц осени стоит отказаться от завышенных требований к успеваемости, советует эксперт. Дополнительные секции и занятия с репетиторами лучше отложить на две или три недели.

    Такой подход позволит учащимся спокойно адаптироваться к новым нагрузкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учитель назвал самые стрессовые периоды учебного года для школьников.

    Психолог рассказала о подготовке школьников к учебному году.

    Ранее психолог назвал правила подготовки первоклассников к школе.

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    28 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Роды 12-летней девочки в Ростове обернулись расследованием

    Двенадцатилетняя девочка родила ребенка в Ростовском перинатальном центре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ростовской области врачи перинатального центра успешно приняли роды у несовершеннолетней пациентки, ребенок будет передан на воспитание ее биологическим родственникам, сообщили СМИ.

    В Ростовском перинатальном центре в августе прошли роды у 12-летней девочки, сообщает портал 161.RU.

    «Информация о данной пациентке была передана в правоохранительные органы, расследование проводится в Запорожской области», – заявил главный врач медицинского учреждения Максим Уманский.

    Руководитель центра уточнил, что младенца передадут биологическим родственникам. Воспитанием новорожденного займется кровная семья несовершеннолетней роженицы при участии органов опеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года 12-летняя школьница из Бурятии забеременела от своего бывшего опекуна.

    В июне у жилого дома в Ростове-на-Дону местные жители обнаружили тело новорожденного младенца.

    В феврале прошлого года 16-летняя учащаяся из Красноярска выбросила своего ребенка в мусоропровод.

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    27 августа 2026, 03:46 • Новости дня
    Суд Владивостока приговорил медиков к срокам до 11 лет по делу о продаже детей

    Tекст: Антон Антонов

    Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил шестерых медработников к срокам от 8,5 до 11 лет лишения свободы по делу о продаже новорожденных за границу, сообщила адвокат одного из подсудимых Елена Розова.

    «Приговоры шестерым – от 8,5 года до 11 лет», – сказала Розова РИА «Новости».

    По ее словам, материалы в отношении еще двух фигурантов дела пока не рассматривались судом. Защита намерена обжаловать вынесенное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди обвиняемых по делу о торговле детьми в Приморье оказались трое главных врачей частных медклиник.

    Фигурантам инкриминировалась продажа 13 новорожденных за рубеж на общую сумму свыше 53 млн рублей, а всего по делу проходили восемь медицинских работников.

    По версии следствия, с 2018 по 2020 год медики под видом лечения бесплодия использовали вспомогательные репродуктивные технологии для культивирования эмбрионов. Впоследствии рожденных таким образом детей вывозили за границу.

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    27 августа 2026, 14:55 • Новости дня
    Врач назвал самые опасные для школьников инфекции

    Врач Коновалов предупредил о риске опасных инфекций среди школьников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По возвращении в школу риск распространения инфекций становится выше. Особенно внимательно стоит относиться к инфекциям, которые легко передаются в коллективе. отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

    Возвращение детей в школу после летних каникул значительно повышает риск распространения инфекций в коллективах, передает Газета.Ru. Врач-инфекционист Иван Коновалов выделил ряд заболеваний, к которым следует относиться с особым вниманием.

    «Именно возвращение к организованному коллективному обучению после лета является важнейшим эпидемиологическим фактором распространения заразных инфекций. Особенно внимательно стоит относиться к инфекциям, которые легко передаются в коллективе. Среди них специалист назвал корь, ветрянку, грипп, коклюш, краснуху, дифтерию, гемофильную, пневмококковую и менингококковую инфекции. Дети не только легче передают их друг другу – в силу возраста сами заболевания у них могут протекать тяжелее, чем у взрослых», – объяснил врач.

    Специалист подчеркнул, что полностью оградить школьников от вирусов невозможно. Однако необходимо обучить их базовым мерам профилактики: мытью рук и правильному поведению при кашле. Коновалов также отметил особую опасность менингококковой инфекции, которая может развиваться стремительно и приводить к летальному исходу за 12-14 часов. Врач напомнил, что единственным надежным методом защиты остается вакцинация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, педиатр Татьяна Сергеева назвала прививки обязательным условием перед поступлением детей в детский сад.

    Глава ФМБА Вероника Скворцова анонсировала выход на рынок уникальной отечественной вакцины от менингококка в текущем году.

    Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов допустил появление бесплатных прививок от этой инфекции к 2027 году.

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    26 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    Продлен запрет на размещение детей в лагерях Крыма

    Аксенов продлил запрет на размещение детей в лагерях Крыма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ограничения на прием и отдых детей в курортных организациях и оздоровительных учреждениях Крыма будут действовать до конца года, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

    Мораторий на работу санаториев продлен до 31 декабря 2026 года, передает РИА «Новости». Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Ранее бронирование путевок приостанавливали на период с 22 июня по 1 сентября.

    «Приостановить с нуля часов нуля минут 1 сентября 2026 года до 23 часов 59 минут 31 декабря 2026 года бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха», – говорится в опубликованном документе крымского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении размещения несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.

    Министерство просвещения предложило альтернативные варианты летнего отдыха родителям школьников.

    В конце июня профильное ведомство полностью завершило организованный вывоз детей из международного лагеря «Артек».

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    26 августа 2026, 18:40 • Новости дня
    Власти Словакии одобрили полный запрет социальных сетей для подростков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Словакии в среду согласовало инициативу, которая ограничивает доступ подростков к онлайн-платформам.

    Законодательные изменения еще в июне подготовила партия «Голос – социальная демократия» (Hlas-SD), входящая в правящую коалицию страны, передает РИА «Новости».

    «Создание и использование учетной записи в социальной сети запрещается ребенку младше 16 лет», – указывается в утвержденном правительством документе. Авторы поправок объясняют необходимость таких мер заботой о безопасности несовершеннолетних в интернете.

    Теперь документ направят на рассмотрение в национальный парламент Словакии. Если депутаты поддержат инициативу, новые правила вступят в силу с января 2027 года.

    Ранее парламент Франции одобрил закон об ограничении доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет.

    Руководство Европейской комиссии подготовило масштабные меры по запрету использования подобных платформ несовершеннолетними на всей территории ЕС.

    Турецкие законодатели запретили детям до 15 лет пользоваться социальными сетями.

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    27 августа 2026, 07:08 • Новости дня
    Суд отменил школьнице штраф за шпаргалки на экзамене

    Суд в Вологодской области аннулировал штраф за выпавшие из паспорта шпаргалки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Вологодской области отменил штраф ученице, которую заподозрили в использовании шпаргалки на ЕГЭ, говорится в судебных материалах.

    Инцидент произошел в июле, когда поведение 18-летней девушки вызвало подозрения у организаторов тестирования. Из ее паспорта выпали бумажные листы, после чего работу аннулировали, а ученицу оштрафовали на три тысячи рублей, передает РИА «Новости». Прокуратура опротестовала данное решение. Выяснилось, что перед началом тестирования с участницей не проводился обязательный инструктаж. Кроме того, отсутствовали доказательства наличия в выпавших записках информации, необходимой для сдачи предмета. Влияние этих материалов на полноту работы также не устанавливалось. В результате производство по делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об удалении 917 школьников с ЕГЭ из-за использования шпаргалок и телефонов.

    Мать дагестанского выпускника через суд добилась отмены решения об аннулировании результатов экзамена по обществознанию.

    Суд в Кабардино-Балкарии признал незаконными действия комиссии по отмене баллов из-за подозрительного черновика.

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    28 августа 2026, 07:34 • Новости дня
    Кабмин сообщил о создании собственной общеобразовательной школы Минобороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское правительство распорядилось открыть новое среднее общеобразовательное учреждение, которое будет находиться в ведении оборонного ведомства страны.

    Правительство России выпустило распоряжение о создании средней общеобразовательной школы №22 Министерства обороны РФ, передает ТАСС.

    «Создать федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 22» Министерства обороны Российской Федерации (далее – учреждение). Определить основной целью деятельности учреждения осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования», – говорится в опубликованном документе.

    Предельная штатная численность работников нового учебного заведения составит 68 человек. Министерству обороны поручено в течение двух месяцев утвердить устав школы и обеспечить ее государственную регистрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об увеличении доли начальной военной подготовки в школах до 50 %.

    В июле правительство постановило воссоздать Военный инженерно-технический университет.

    В мае власти решили восстановить расформированное Челябинское высшее танковое училище.

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    28 августа 2026, 05:26 • Новости дня
    Эксперт сообщила о региональных выплатах школьникам к началу учебы

    Эксперт Финогенова сообщил о региональных выплатах к 1 сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские семьи смогут получить специальные финансовые пособия для подготовки детей к школе, размер которых зависит от региона проживания, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

    «На региональные выплаты к новому учебному году могут рассчитывать многодетные и малообеспеченные семьи с детьми-школьниками, семьи с детьми-инвалидами школьного возраста. В ряде регионов выплаты также предусмотрены для одиноких родителей и семей участников СВО», – сказала она РИА «Новости».

    Форма помощи варьируется от прямых денежных переводов до выдачи бесплатных учебников или обеспечения питанием. Суммы выплат различаются: в Москве это 14 827 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 16 965 рублей, в Тюменской области – 18 371 рубль. В Петербурге размер помощи составляет до 11 017 рублей, в Подмосковье – до 13 020 рублей.

    Заявления на получение средств обычно подаются через портал Госуслуг, МФЦ или органы соцзащиты в период с июля по октябрь. Автоматическое начисление пособий без заявлений действует только в Москве, Петербурге и Новосибирской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассказали о способах получения денег на школьную форму. В ОП предупредили о мошеннических обещаниях выплат к школе. Подготовка к учебному процессу обойдется родителям в среднем от 17 до 19 тыс. рублей.

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    27 августа 2026, 07:50 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о дополнительных каникулах для первоклассников

    Кравцов сообщил о введении дополнительных каникул для первоклассников в феврале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первоклассникам в течение нового 2026/2027 учебного года будут положены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля, чтобы школьники не переутомлялись и сохраняли активность, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

    Кравцов сообщил о дополнительных днях отдыха для учащихся первых классов, передает РИА «Новости». По словам министра, данная мера направлена на поддержание активности и предотвращение переутомления самых младших школьников.

    «По каникулам мы даем четкие рекомендации, ведь ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года», – заявил руководитель ведомства.

    Образовательные учреждения сохраняют за собой право самостоятельно корректировать точные даты отдыха. Главной целью министерства остается создание равных условий для всех школьников вне зависимости от региона проживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения запланировало дополнительную неделю отдыха для первоклассников в середине третьей четверти.

    Пресс-служба ведомства установила продолжительность нового учебного года с 1 сентября 2026 года по 26 мая 2027 года.

    Ранее министерство исключило домашние задания из учебного плана для учеников первых классов.

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    29 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Минтранс сообщил о системе льгот на билеты для детей

    Минтранс напомнил о скидках на билеты для детей

    Tекст: Катерина Туманова

    В России действует масштабная система скидок и льгот на билеты для детей, включая бесплатный проезд в некоторых видах транспорта, напомнил министр транспорта Андрей Никитин.

    Никитин заявил, что в авиации действуют специальные скидки, право бесплатного провоза детского питания сверх нормы ручной клади и обязательная рассадка детей рядом с родителями.

    «Мы также внедрили практику выдачи детских колясок пассажирам сразу по прилете, прямо у трапа воздушного судна», – сообщил он РИА «Новости».

    Министр добавил, что ведомство разработало методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и игровых зон на вокзалах и в аэропортах.

    В поездах дальнего следования введена круглогодичная скидка 50% для пассажиров от 10 до 18 лет, которая не зависит от формы обучения. Дети до пяти лет могут ехать бесплатно без предоставления отдельного места, а билеты для детей от пяти до 10 лет продаются за 35% от взрослого тарифа.

    В пригородных электричках проезд бесплатен для детей до семи лет на федеральном уровне. Дополнительные льготы, включая поддержку многодетных семей, устанавливают регионы в зависимости от своих возможностей, подчеркнул Никитин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам напомнили о новых правилах выезда детей за границу. Минтранс сообщил расширении скидки 50% на авиабилеты для детей с марта. В Госдуме предложили создать спортивную «Яшинскую карту» для детей.


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    29 августа 2026, 06:10 • Новости дня
    При атаке дронов на Ростовскую область пострадали двое детей и пять взрослых

    При атаке дронов на Ростовскую область пострадали дети и взрослые

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате падения обломков дронов ВСУ в нескольких районах Ростовской области травмы получили местные жители, среди которых есть дети в тяжелом состоянии, сообщил в Max-канале глава региона Юрий Слюсарь.

    «По уточненным данным в результате массированной вражеской атаки на Ростовскую область семь человек пострадали. В Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека – двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – написал он.

    Слюсарь добавил, что в Пролетарском районе областного центра обломки повредили два многоквартирных дома. Экстренные службы оперативно организовали эвакуацию жильцов и развернули пункт временного размещения.

    В Аксайском районе травмы получили три человека, когда фрагменты БПЛА упали на территорию складских помещений. Кроме того, падение обломков спровоцировало возгорание в местной лесополосе.

    В Багаевском районе зафиксированы повреждения остекления в частных жилых домах. Обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу в семи районах Ростовской области ночью уничтожено более 70 дронов. Силы ПВО в течение пятницы уничтожили 112 украинских БПЛА над девятью регионами России. В Ростовской области введен режим ЧС из-за нарушения судоходства и работы портов.

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    29 августа 2026, 02:37 • Новости дня
    Минпросвещения заявило о планах обновить стандарт начальной школы

    Минпросвещения обновит стандарт начальной школы

    Tекст: Катерина Туманова

    В 2027 году планируется обновление образовательного стандарта для начальной школы, что обеспечит плавный переход детей от дошкольного обучения, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Министерство просвещения намерено в 2027 году обновить образовательный стандарт для учащихся начальных классов для синхронизации знаний учеников.

    «Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы планируем обновлять в 2027 году», – сказал министр РИА «Новости».

    В министерстве уточнили, что изменения помогут плавно перейти от режима дошкольного образования к школьному.

    Ранее стало известно о разработке нового стандарта для пятых-девятых классов, который свяжет различные дисциплины и определит конкретные навыки учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов рассказал о переходе пятиклассников на новый учебный план и о правилах проведения школьных линеек 1 сентября. Кравцов заявил об обновленной школьной программе с 1 сентября.


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