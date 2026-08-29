  • Новость часаКорабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтон отыгрался в Венесуэле за неудачи на Ближнем Востоке
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    МИД назвал внешнее управление ООН в Киеве путем к миру на Украине
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    Путин заявил о невозможности заменить учителей искусственным интеллектом
    Путин поддержал инициативу создания единого центра для сохранения памяти об СВО
    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете
    29 августа 2026, 15:31 • Новости дня

    В МИД сообщили о готовности России и Белоруссии противостоять НАТО

    Галузин: Россия и Белоруссия подготовились к любым действиям НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Минск подготовились к любым сценариям развития событий на фоне масштабного военно-политического давления и гибридных угроз со стороны НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

    Галузин заявил, что Москва и Минск готовы к любым вариантам развития ситуации на фоне действий Североатлантического альянса. Об этом передает РИА «Новости».

    «Учитывая оказываемое на наши страны масштабное военно-политическое давление и гибридные действия стран НАТО по подрыву нашей безопасности, стараемся быть готовыми к любым вариантам развития обстановки», – отметил дипломат.

    По его словам, именно на подготовку к защите от потенциальной агрессии были направлены совместные учения «Запад-2025». В ходе этих маневров отрабатывались ключевые элементы обороны Союзного государства. Кроме того, замглавы МИД напомнил о прошедших в мае первых совместных учениях по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

    Ранее Галузин заявил о готовности использовать ядерный арсенал для защиты территорий Союзного государства от сил НАТО.

    Российское внешнеполитическое ведомство назвало размещенное в Белоруссии тактическое ядерное оружие надежным противовесом Североатлантическому альянсу.

    Галузин заявил, что Россия расценит угрозы Запада Белоруссии как вызов Союзному государству.

    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

    Комментарии (18)
    27 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию для проведения рабочих встреч с высшим руководством страны.

    В рамках поездки запланированы переговоры белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    «Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию», – отмечается в сообщении агентства.

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку Москвы к данному визиту.

    Днем в четверг глава белорусского государства отправился в Россию.

    Комментарии (9)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 09:52 • Новости дня
    В Финляндии заявили о риске оттока населения из-за закрытия границы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие границы с Россией привело к серьезным экономическим проблемам в восточных регионах Финляндии, вызвав рост безработицы и угрозу массового оттока местных жителей, сообщил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

    Варвикко заявил, что приграничным с Россией регионам Финляндии грозит ускорение оттока населения, преимущественно занятого в сфере туризма, передает РИА «Новости».

    «Сокращение рабочих мест в сфере туризма и торговли угрожает ускорить отток населения из регионов и повысить уровень безработицы», – сказал собеседник агентства, оценивая последствия закрытия границы для востока Финляндии.

    Председатель организации добавил, что во многих регионах уровень безработицы приближается к 20%, что примерно вдвое выше, чем на западном побережье страны. Граница Финляндии с Россией закрыта по решению финских властей с ноября 2023 года. После этого финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там стал закрываться.

    Прекращение поездок путешественников из России спровоцировало серьезный кризис в приграничных финских регионах.

    Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен назвал закрытие границы катастрофой для экономики Финляндии.

    Правительство Финляндии запланировало создание специальной экономической зоны на востоке страны для компенсации нанесенного ущерба.

    Комментарии (2)
    27 августа 2026, 18:42 • Новости дня
    Нидерландский самолет НАТО три дня летал в районе Калининграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нидерландский самолет-заправщик Североатлантического альянса A330 MRTT на протяжении трех дней выполнял полеты над Балтийским морем в районе Калининграда, пишет профильное нидерландское издание Up in the sky.

    По данным Up in the sky, воздушное судно вылетало с авиабазы в Эйндховене, передает РИА «Новости».

    «Уже три дня подряд самолет Airbus A330 MRTT, вылетевший из Нидерландов, совершает длительные перелеты над Северным и Балтийским морями», – отмечается в публикации.

    В четверг утром борт вновь поднялся в воздух. Маршрут по дозаправке был выполнен над Балтийским морем, недалеко от шведского побережья и напротив российской Калининградской области. Сделав несколько дополнительных кругов над Северным морем, самолет благополучно вернулся на базу.

    Уточняется, что данный борт принадлежит НАТО и предназначен для дозаправки в воздухе. В распоряжении альянса находится девять таких самолетов, пять из которых постоянно базируются на юге Нидерландов.

    Напомним, Североатлантический альянс нарастил присутствие разведывательной авиации у западных границ.

    Военные эксперты назвали высокую концентрацию самолетов НАТО вблизи Калининградской области тренировкой по прорыву зоны ограничения доступа.

    Весной три нидерландских заправщика Airbus A330-243MRTT уже действовали в польском воздушном пространстве около российских рубежей.

    Комментарии (3)
    28 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    В Германии заявили о планах создать спецгруппу реагирования на Балтике

    Германия инициировала создание международной группы реагирования на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии планируют сформировать международную оперативную группу для реагирования на предполагаемые угрозы в акватории Балтийского моря, заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.

    Глава МВД ФРГ Александр Добриндт заявил о намерении властей Германии создать международную группу быстрого реагирования на якобы существующие угрозы в акватории Балтийского моря, передает РИА «Новости».

    «Наша цель – создать оперативную группу быстрого реагирования, которая позволит нам оперативно обмениваться информацией, особенно в регионе Балтийского моря», – сказал Добриндт перед началом конференции во Фленсбурге.

    Министр назвал Балтийское море пространством общей угрозы и выразил желание превратить его в пространство общей безопасности. При этом подробностей о новой инициативе он не привел.

    Встреча во Фленсбурге проходит с участием представителей министерств внутренних дел прибрежных государств Балтийского моря и Ирландии. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, что вызывает обеспокоенность в Москве.

    Военные эксперты назвали высокую концентрацию самолетов НАТО вблизи Калининградской области тренировкой по прорыву зоны ограничения доступа.

    Ранее российский МИД зафиксировал искусственное нагнетание напряженности западными странами в Балтийском регионе.


    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 18:03 • Новости дня
    Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом

    БелТА: Лукашенко вылетел в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, пишут белорусские СМИ.

    В рамках поездки глава белорусского государства встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    «Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным», – отмечается в сообщении.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку Москвы к этому визиту.

    Ранее белорусский лидер вручил орден Дружбы Народов первому вице-премьеру России Денису Мантурову.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 22:28 • Новости дня
    МИД: Россия негативно оценивает предоставление баз в Норвегии для полетов НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия исключительно негативно оценивает предоставление норвежских баз для направленных против России разведывательных полетов авиации НАТО, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

    Корчунов сообшил, что российская сторона крайне резко воспринимает допуск авиации Североатлантического альянса на скандинавские объекты, передают РИА «Новости». Ранее газета Aftenposten сообщила о первом за 70 лет вылете самолетов-разведчиков в направлении Кольского полуострова.

    «Предоставление норвежских авиабаз для осуществления направленных против нашей страны разведывательных полетов британского самолета радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint и самолета базовой патрульной авиации P-8A Poseidon оцениваем исключительно негативно как фактор намеренного повышения градуса военной напряженности на Севере», – подчеркнул посол России в Осло Николай Корчунов.

    Дипломат добавил, что внерегиональные участники военного блока необоснованно наращивают присутствие в высоких широтах. По его мнению, Британия и Германия настойчиво проникают в Арктику, привнося в ранее спокойный регион конфронтационные подходы и повышая интенсивность провокационных учений.

    Британский самолет-разведчик впервые с 1950-х годов совершил вылет с норвежской авиабазы Эрланн.

    Посол России в Осло Николай Корчунов подверг резкой критике планы усиления северного фланга альянса.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников предупредил о стремительном превращении региона в арену военно-политического противостояния.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево
    Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу встретились в неформальной обстановке в Ново-Огарево.

    Путин принял белорусского коллегу в своей подмосковной резиденции, передает РИА «Новости». Визит носит неофициальный характер.

    Глава Белоруссии приехал в Россию в четверг. Накануне он провел рабочие переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, после официальной части главы государств продолжат общение в неформальной обстановке.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.

    В Кремле анонсировали субботние переговоры лидеров двух стран.

    Накануне встречи с Владимиром Путиным глава белорусского государства провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Мишустин встретился с Лукашенко в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского кабмина Михаил Мишустин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве.

    Мероприятие проходит в пятницу в Доме правительства, передает РИА «Новости». Российский премьер лично принимает главу соседнего государства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с Михаилом Мишустиным.

    Накануне глава белорусского государства прибыл в Москву с рабочим визитом.

    В субботу российский лидер Владимир Путин проведет официальные переговоры с коллегой.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 03:10 • Новости дня
    Дрон НАТО потерял связь над акваторией Черного моря

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский стратегический аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix сообщил о системном сбое у берегов Турции и направился в сторону Болгарии, сказано в полетных данных дрона.

    Полетные данные зафиксировали инцидент с разведывательным аппаратом НАТО, передает РИА «Новости». Согласно информации сервиса Flightradar24, беспилотник с позывным MAGMA10 курсировал неподалеку от побережья Турции.

    Около 23.32 мск дрон передал код 7600. Данный сигнал означает серьезный сбой в системе связи летательного аппарата.

    После возникновения неполадок БПЛА продолжил движение на запад через воздушное пространство Болгарии. К 2.26 ночи аппарат достиг территории Греции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Юшков указал на вину европейцев в появлении дрона у платформы Neptune Deep. Литва усилила ПВО у Вильнюса из-за беспилотников. Украинские беспилотники доказали беззащитность Латвии.


    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 19:57 • Новости дня
    Медведев назвал конфликт России и Запада глобальным

    Медведев: Конфликт России и Запада носит глобальный характер

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал текущее геополитическое противостояние страны с западными государствами как системное и масштабное.

    Противостояние России и целого ряда западных государств носит глобальный характер, передает РИА «Новости». Такую оценку текущей геополитической ситуации Медведев дал во время общения с участниками Фестиваля новых медиа.

    «С точки зрения противостояния, вы прекрасно понимаете, наш конфликт с целым рядом западных стран носит глобальный, системный характер», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее заместитель председателя Совбеза сравнил ситуацию в Донбассе с событиями 2008 года в Южной Осетии.

    В июне политик охарактеризовал беспрецедентное экономическое давление западных стран как начало прямого противостояния с Россией.

    Весной Дмитрий Медведев заявил о прямом участии десятков западных государств в конфликте.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 17:18 • Новости дня
    Мишустин заявил о строгом выполнении решений президентов России и Белоруссии

    Мишустин: Принимаемые лидерами России и Белоруссии решения строго выполняются

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все совместные решения России и Белоруссии на высшем уровне строго выполняются, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

    Мишустин подчеркнул, что правительства обеих стран держат на постоянном контроле вопросы, поставленные главами государств, передает РИА «Новости».

    «Сердечно приветствую вас в Доме правительства Российской Федерации. Начался ваш визит в Россию. Завтра у вас встреча предстоит с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Хочу заверить вас, что все решения, которые принимаются на высшем уровне, мы исполняем», – заявил председатель правительства в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

    Мишустин также добавил, что поручения президентов двух стран неизменно остаются в центре внимания кабинетов министров РФ и Белоруссии.

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с российским руководством.

    Накануне глава соседнего государства прибыл в Москву с рабочим визитом.

    В Кремле официально анонсировали субботние переговоры белорусского лидера с Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 19:06 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО восемь часов летал над Черным морем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет-разведчик НАТО провел в нейтральных водах над южной частью Черного моря восемь с половиной часов, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    «Свой полет самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II начал около 08.40 мск, когда вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце, и только сейчас готовится к посадке после того, как все это время курсировал над акваторией Черного моря с запада на восток и обратно», – рассказал собеседник ТАСС.

    По его словам, воздушное судно находилось на высоте около 12,5 километра, минуя коридоры для гражданской авиации. Отмечается, что в июле аналогичный борт совершал полет продолжительностью девять часов, выполняя задачи по перехвату и расшифровке данных.

    Кроме того, ночью над Черным морем кружил стратегический беспилотник RQ-4D Phoenix, управляемый ВВС Италии. Аппарат взлетел с базы Сигонелла на Сицилии, находился на высоте более 17 километров и летел по маршруту, схожему с траекторией Bombardier, не заходя в воздушное пространство прибрежных стран, кроме Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил шестичасовой полет над акваторией Черного моря.

    В середине того же месяца этот борт выполнил нетипично короткий маневр в западной части черноморской акватории.

    В начале августа данный аппарат обнаружили в воздушном пространстве стран Прибалтики.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 17:39 • Новости дня
    Мишустин сообщил о росте товарооборота России и Белоруссии

    Мишустин: Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 12,5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Товарооборот между Россией и Белоруссией за пять месяцев увеличился на 12,5%, страны продолжают развивать совместные проекты в промышленности и цифровой сфере, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «С моим коллегой Александром Генриховичем Турчиным провели сверку всей двусторонней повестки вопросов Союзного государства, а также вопросов, которые связаны с Евразийским экономическим союзом. Хочу сказать, что наш товарооборот взаимный растет системно. За пять месяцев он вырос на 12,5%, и надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить», – сказал глава российского правительства в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Мишустин подчеркнул, что Москва и Минск реализуют множество совместных проектов в сфере промышленной кооперации. По его словам, намечено много планов, связанных с производством.

    Кроме того, обсуждаются вопросы цифровой повестки, электроники и взаимного признания электронной цифровой подписи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.

    В субботу российский лидер Владимир Путин проведет официальные переговоры с белорусским коллегой.

    Ранее глава государства назвал выдающимися успехи экономического сотрудничества двух стран.

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова рассказала об опасности информационного фронта

    Захарова предупредила об опасности информационного фронта

    Tекст: Вера Басилая

    Западная пропаганда наносит скрытый, но серьезный ущерб благодаря своей невидимости и косвенному воздействию на общество, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Выступая на Форуме ветеранов СВО «Вместе победим»,Захарова подчеркнула, что западные страны регулярно распространяют фейки о России, передает РИА «Новости».

    «Главное, помните, что этот информационный фронт опасен тем, что он вроде как не отнимает жизни – а фронт калечит и отнимает жизни. Этот фронт не наносит поражения прямо. Но самая большая опасность его заключается в том, что он невидимый», – сказала Захарова.

    Дипломат добавила, что российское внешнеполитическое ведомство систематически опровергает ложную информацию в специальной рубрике «Антифейк». Кроме того, Захарова напомнила, что публикует разоблачения недостоверных сведений в своем личном Telegram-канале.

    Ранее Захарова обвинила западную прессу в массовой фабрикации новостей.

    Эксперты раскрыли механизм информационной войны Запада против России.


    Комментарии (0)
    Главное
    Кравцов заявил о готовности российских школ к учебному году
    Российские военные освободили Рубежное, Новоандреевку и Храповщину
    Число раненых при ударе по Ростовской области достигло 11 человек
    Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом
    Продлен запрет на экспорт из России дизельного топлива
    МВД впервые применило новейшие технологии для поиска нелегальных мигрантов
    Суд Нью-Йорка оправдал убившую двоих детей мать