Путин заявил о необходимости использовать опыт советской системы образования

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства напомнил о подписанном в июле указе, который закрепляет статус педагога и предусматривает комплекс мер поддержки работников сферы образования.

«Не могу сказать, что здесь что-то такое уж совсем революционное предлагается, но все-таки мы хотели, чтобы и внимание к учителю, и поддержка по всем направлениям была повышена», – сказал Путин на встрече, кадры которой опубликовал Кремль в Max.

Глава государства отметил важность возвращения к положительным практикам советского времени. В качестве примера он привел присвоение педагогам звания ветерана труда.

Кроме того, новые инициативы включают обеспечение постоянного доступа к различным источникам информации. Также планируется организовать непрерывную систему переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания ветерана труда педагогам со стажем от 25 лет.

Российский лидер поручил правительству разработать единый образец удостоверения преподавателя.

Глава государства гарантировал работникам образовательных учреждений защиту жизни и здоровья.