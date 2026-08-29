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    Вашингтон отыгрался в Венесуэле за неудачи на Ближнем Востоке
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    МИД назвал внешнее управление ООН в Киеве путем к миру на Украине
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    Путин заявил о невозможности заменить учителей искусственным интеллектом
    Путин поддержал инициативу создания единого центра для сохранения памяти об СВО
    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете
    29 августа 2026, 15:15 • Новости дня

    Путин заявил о связи между долголетием и занятиями творчеством

    Путин: Творческие люди живут дольше

    Путин заявил о связи между долголетием и занятиями творчеством
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Творческая деятельность напрямую способствует увеличению продолжительности жизни человека, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с педагогами обратил внимание на пользу интеллектуального труда для здоровья, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул, что профессия учителя носит глубоко созидательный характер.

    «Нет ничего более интересного в жизни человека, чем заниматься творчеством. Поэтому люди, которые творчеством занимаются, они и живут дольше. Потому что «серое вещество» используется постоянно, оно всегда работает», – сказал Путин.

    Ранее президент России отметил высокую значимость профессии педагога для развития государства.

    Глава государства подчеркнул невозможность замены учителей новыми технологиями.

    Российский лидер указывал на высокую продолжительность жизни научных работников.

    29 августа 2026, 13:24 • Новости дня
    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России

    Путин по видеосвязи открыл новые школы в пяти регионах России

    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Путин в субботу принял участие в торжественной церемонии запуска образовательных учреждений в пяти регионах, передает РИА «Новости».

    В Москве после реконструкции заработало здание школы имени Макаренко, рассчитанное на 1000 учеников. В Дагестане построили учреждение на 604 места с благоустроенной территорией и уличными спортивными площадками.

    Тамбовская область получила школу для 1100 детей с технологическим полигоном, лабораториями и медиацентром. В Уфе возвели новый корпус на 1225 мест, оснащенный интерактивными кабинетами и студиями дизайна.

    Еще один новый учебный корпус открылся в Черкесске. Здание предназначено для 400 младших школьников.

    Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

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    29 августа 2026, 03:03 • Новости дня
    Минприроды: Россия заняла пятое место в мире по запасам угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия вошла в пятерку мировых лидеров по объемам угольных запасов, которые к началу текущего года превысили 273 млрд тонн, сообщили в Минприроды.

    Россия располагает запасами угля в объеме 273,2 млрд тонн, занимая пятую строчку в мире по этому показателю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

    «Страна обладает крупной сырьевой базой угля и находится на пятом месте после Китая, США, Индии и Австралии», – заявили в ведомстве.

    По состоянию на начало 2026 года угольные запасы выросли на 825,6 млн тонн по сравнению с показателями 2025 года. Согласно статистике Росстата, добыча ресурса в стране за период с января по июль 2026 года сократилась почти на 2% в годовом исчислении, составив 249 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте NYT писала, что Азия вернулась к углю на фоне перебоев с газом. Угольные компании России существенно нарастили отгрузку угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поставки российского угля на индийский рынок рекордно выросли в июле. Южная Корея увеличила закупки российского угля до максимума за три года.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 06:25 • Новости дня
    Студия «Маша и Медведь» подала иск к создателю мультгероев Кузовкову

    Стало известно о суде за права на Машу и Медведя

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский суд назначил слушания по делу о принадлежности исключительных прав на анимационных персонажей Машу и Медведя после прекращения контракта с их автором Олегом Кузовковым, о чем стало известно после предварительных слушаний.

    В ходе предварительных слушаний судья огласила решение: «Назначить судебное заседание на 19 октября, 11.00 мск», передает ТАСС.

    Конфликт возник из-за планов аниматора выпустить полнометражный фильм совместно с компанией Studio MiM к концу 2028 года.

    Договор между сторонами действовал с 2010 по 2025 год. После его истечения создатель прекратил сотрудничество со студией. Истцы утверждают, что исключительные права на героев принадлежат компании как результат интеллектуальной деятельности.

    Представители студии «Маша и Медведь» заявили о регистрации Олегом  Кузовковым новых объектов, сходных с оригинальными персонажами, что создает угрозу нарушения их прав. В качестве доказательств они представили скриншоты из первых серий мультсериала, фотографии ростовых кукол и парковых скульптур.

    Защита ответчика настаивает, что первоначальный проект рассылался различным компаниям еще в 2007 году. Юристы подчеркнули, что студии были переданы только второстепенные герои и права на отснятые серии, тогда как основные персонажи остаются самостоятельным объектом авторского права. Суд отложил заседание для сбора доказательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Netflix приобрел права на показ продолжения «Маши и Медведя». Создатель мультсериала «Маша и Медведь» Кузовков в мае сообщал о намерении снять полнометражную картину.

    Министр культуры Украины Бережная сообщила о рекордных просмотрах «Маши и Медведя» на украинском языке. Однако Зеленский ввел санкции против создателей российского мультсериала.

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    29 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Дым от масштабных пожаров затянул Киев после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Дым от продолжающихся второй день пожаров, вызванных ударами по складам ВСУ, распространился по Киеву, сообщают украинские средства массовой информации.

    «Огромная пелена дыма на горизонте – вид, который открывается со столичного шоссе в Киеве», – отмечается в публикации местного издания, передает РИА «Новости».

    Очевидцы делятся кадрами поднимающегося над городом гигантского столба дыма. Из-за опасной близости к эпицентру одного из возгораний власти полностью перекрыли движение по трассе Киев – Житомир.

    Сообщения о сильных взрывах в районе этой трассы появились в украинских СМИ еще в пятницу. Издание «Страна» со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого сообщала, что причиной мог стать взрыв на военном складе в районе Бучи под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников спровоцировала сильный пожар в пригороде украинской столицы.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил детонацию на объекте в Бучанском районе.

    Из-за разлетающихся боеприпасов власти перекрыли движение транспорта по Житомирской трассе.

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    29 августа 2026, 11:04 • Новости дня
    Турция начала переговоры с Россией и Украиной о новом зерновом коридоре

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара инициировала активные консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия через акваторию Черного моря, сообщили источники в минтранспорте и МИД Турции газете Ekonomim.

    Турецкие дипломаты обсуждают с представителями России и Украины открытие нового маршрута для поставок сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости». Газета Ekonomim отмечает, что консультации ведутся на уровне министерств транспорта и иностранных дел.

    «Турция поддерживает постоянные и ускоренные дипломатические контакты с Москвой и Киевом по вопросу открытия нового зернового коридора», – подчеркнули источники издания. Они добавили, что успешный исход диалога обезопасит торговый флот и сдержит мировые цены на продовольствие.

    Глава совета директоров Палаты морской торговли Тамер Кыран подтвердил факт проведения встреч с профильными ведомствами. При этом точного графика принятия решений пока не существует. Поставки продовольствия по морю в данный момент практически остановлены.

    Представители турецкого бизнеса ожидают немедленного прекращения ударов по гражданским судам со стороны Киева. Ранее посол России Сергей Вершинин отмечал, что атаки на торговый флот осуществляются украинскими беспилотниками. Москва называла подобные инциденты вопиющими и нарушающими суверенитет соседнего государства.

    Напомним, изначальная Черноморская зерновая инициатива завершила свое действие летом 2023 года. Президент России Владимир Путин указывал на невыполнение западными странами своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

    В акватории Черного моря беспилотник атаковал турецкий коммерческий танкер STAR II.

    Анкара провела закрытые консультации с Москвой и Киевом по защите гражданских судов.

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко опроверг получение официальных предложений от Турции о введении моратория на военные действия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нецелесообразным возврат к односторонней схеме «Черноморской инициативы».

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    28 августа 2026, 21:30 • Новости дня
    Глава Нижегородской области анонсировал появление первого госцентра ЭКО

    Губернатор Никитин: В Нижегородской области появится первый госцентр ЭКО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нижегородской области появится первый государственный центр ЭКО, который станет частью масштабного медицинского кластера «Семейный квартал», сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    Учреждение появится в рамках проекта «Семейный квартал», сообщил Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «И особый такой акцент – это «Семейный квартал». Четыре учреждения здравоохранения объединяются в один комплекс. Там будет первый государственный центр ЭКО, центр женского и мужского здоровья, детского здоровья с акцентом на репродукцию», – рассказал губернатор.

    Глава региона добавил, что в городе также реализуется проект «Город здоровья». Он объединит больницу имени Семашко и онкоцентр. Кроме того, планируется создать «Квартал здоровья», который включит в себя детскую областную клиническую больницу и кардиоцентр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Ранее глава региона доложил о рекордном приросте числа новорожденных благодаря новым демографическим программам.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил стабильное ежегодное увеличение объемов проведения процедур экстракорпорального оплодотворения в России.

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    29 августа 2026, 01:24 • Новости дня
    С осени прямые рейсы из России позволят отправиться в 42 страны

    География прямых рейсов из России расширена до 42 стран

    Tекст: Катерина Туманова

    Этой осенью для граждан России откроются прямые авиарейсы в 42 государства, включая новые маршруты в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, следует из сезонного расписания авиакомпаний.

    Сезонное расписание полетов предусматривает запуск новых и возобновление старых маршрутов, включая Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, передает РИА «Новости».

    В середине сентября Jazeera Airways возобновит полеты из Москвы в Кувейт, ранее приостановленные из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    С 1 октября пакистанская Fly Jinnah запустит ежедневные рейсы Москва – Исламабад. Алжирская Air Algerie начнет летать в Москву с 2 октября трижды в неделю.

    С 4 октября Myanmar International Airways откроет маршрут Новосибирск – Мандалай – Янгон.

    В ноябре Azur Air запустит рейсы в Хамбантоту на Шри-Ланке из восьми российских городов. Наибольшее число прямых маршрутов из России доступно в страны Западной Азии: в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию.

    Кроме того, прямы рейсы следуют во все государства Центральной Азии: Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

    Прямые перелеты возможны в шесть стран Южной Азии: Афганистан, Индию, Иран, Мальдивы, Пакистан и Шри-Ланку. В четыре государства Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезия, Мьянма и Таиланд. А также три страны Восточной Азии: Китай, КНДР и Монголия.

    Африканский континент представлен семью направлениями: Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания и Сейшелы. В Европе пока открыты рейсы в Сербию и Белоруссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля предложили Москве запустить прямые авиарейсы в Эйлат. Минтранс сообщил о планах увеличить частоту полетов между Россией и Индией. АТОР заявила, что россияне летом могут отправиться прямыми рейсами в 35 стран.

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    29 августа 2026, 07:27 • Новости дня
    Посол Озеров раскрыл, в чьих интересах вооружают Молдавию

    Посол Озеров заявил о вооружении Молдавии для Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Форсированное вооружение Кишинева происходит исключительно в интересах иностранных кураторов, планирующих прямое столкновение с Москвой к 2030 году, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    «Курс официального Кишинева на форсированную милитаризацию обусловлен исключительно интересами западных кураторов, несбыточно жаждущих «стратегического поражения» России и заявляющих о подготовке к вооруженному столкновению с ней к 2030 году», – заявил он ТАСС.

    Озеров добавил, что история на множестве примеров демонстрирует, как беспринципно Запад бросал в топку военных конфликтов в первую очередь своих сателлитов.

    «Мы наблюдаем печальный опыт применения этой стратегии на Украине», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Додон заявил о невозможности разрушить связи Молдавии и России, он также обвинил Запад в навязывании Кишиневу антироссийского политического курса. В МИД заявили о готовности немедленно защитить жителей Приднестровья.

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    28 августа 2026, 23:25 • Новости дня
    Путин шуткой оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

    Путин оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин с юмором воспринял удивление сотрудников нижегородского автокластера, увидевших его за рулем нового автомобиля Volga.

     Путин в пятницу посетил нижегородский автокластер, где производятся автомобили Volga. Президент проехал за рулем новой машины от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании, передает РИА «Новости».

    Заметив удивление сотрудников предприятия, российский лидер с улыбкой отметил: «Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Нет, нет, все в порядке».

    После поездки на Volga К 50 журналисты поинтересовались впечатлениями президента от автомобиля. По его словам, в салоне машины тихо и мягко. Он добавил, что управлять автомобилем очень удобно, это можно делать одним пальцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках рабочей поездки Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кремль опубликовал кадры поездки Путина за рулем из салона автомобиля Volga. Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    29 августа 2026, 04:18 • Новости дня
    Кардиолог назвал критический возраст для отказа от курения

    Кардиолог Утин назвал 35 лет возрастом для отказа от курения

    Tекст: Катерина Туманова

    Врачи назвали возраст от 35 до 40 лет критическим рубежом, после которого необходимо полностью отказаться от курения ради сохранения здоровья, рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог и популяризатор доказательной медицины Алексей Утин.

    «Курение вредно в любом возрасте, но 35-40 лет – тот самый рубеж, когда с этой привычкой нужно окончательно расстаться. Также в этом возрасте крайне важно пройти комплексное обследование, особенно если раньше визиты к врачам были редкостью», – сказал он ТАСС.

    Медик подчеркнул необходимость тщательного контроля за здоровьем после достижения этого возраста.

    Специалист при этом успокоил любителей кофе, отметив, что употребление до трех чашек напитка без сахара в день может снижать сердечно-сосудистые риски. Главное условие – пить кофе в первой половине дня, чтобы избежать проблем со сном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роспотребнадзоре назвали простой способ снизить риск инфаркта. Кардиолог Кокин назвал храп скрытой угрозой для здоровья сердца. Врач назвала лучшую ежедневную тренировку для здоровья сердца.


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    28 августа 2026, 22:40 • Новости дня
    Глава Приднестровья предупредил о катастрофе при взрыве складов в Колбасне

    Глава Приднестровья предупредил о катастрофе при взрыве в Колбасне

    Tекст: Катерина Туманова

    Взрыв на складах боеприпасов в приднестровском селе Колбасна обернется катастрофой для близлежащих населенных пунктов, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

    Так Красносельский отреагировал на отчет директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ, который 21 августа заявил, что взрыв не станет катастрофой для региона.

    «Конечно, боеприпасы не могут взорваться все вместе взятые сразу. Я так предполагаю. Но взрыв даже отдельно взятого хранилища – это уже будет катастрофа для близлежащих населенных пунктов и, может быть, для города Рыбницы», – приводит слова Красносельского РИА «Новости».

    Он отметил, что оценивать ситуацию должны соответствующие специалисты, и указал на необходимость утилизации арсенала. Глава ПМР добавил, что республика официально выступает за его сокращение.

    По словам Красносельского, ситуация осложнилась из-за боевых действий на Украине и отсутствия переговорного процесса. Молдавия отказывается обсуждать этот вопрос с Россией. Поэтому в ПМР призывают молдавские власти обращаться напрямую к России, так как она является собственником боеприпасов. Склад в Колбасне, охраняемый оперативной группой российских войск, считается одним из крупнейших в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья. Посол России в Кишиневе Озеров указал на сведение к минимуму военного присутствия Москвы в регионе. Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье.

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    29 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с учителями объяснил причины специальной военной операции на примере нападения стаи косаток на белого медведя.

    Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

    В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

    «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

    Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

    Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

    Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

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    29 августа 2026, 07:46 • Новости дня
    «Северяне» рассказали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах

    В Сумах убит начальник ТЦК Пугач

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям фронта и узнали об убийстве начальника ТЦК Пугача в Сумах.

    «В Сумах убит начальник Сумского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и соцподдержки полковник Пугач Андрей Юрьевич. Официальных комментариев о причинах гибели полковника не поступало», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продвинулись на двух участках на 150 метров, в Сумском районе – продвижение на 22 двух участках. Есть продвижения в районе Храповщины.

    В Черниговской области авиация и расчеты БПЛА «Герань» громили объекты логистики ВСУ, поражен крупных склад в районе Чернигова.

    На Харьковском направлении в Казачьей Лопани тяжелые бои идут в западной части населенного пункта. По прилегающим лесопосадкам работала российская авиация.

    На Волчанском направлении ожесточенные бои идут в районе Василевки, а на Великобурлукском направлении «Северяне» продолжают ожесточенные бои в районе Должанки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 100 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поселок Хотень в Сумской области перешел под огневой контроль армии России. «Северяне» объяснили исчезновения пограничников ВСУ в Харьковской области.

    Зверства ТЦК пробуждают у Западной Украины инстинкт самосохранения.


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    28 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Звезда «Танцора диско» сообщил о желании переехать в Россию

    Звезда «Танцора диско» Чакраборти сообщил о желании переехать в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Звезда Болливуда Митхун Чакраборти, сыгравший главную роль в знаменитом фильме «Танцор диско», сообщил, что задумывается о приобретении недвижимости в России.

    Актер планирует купить загородный дом и остаться жить в стране, передает РИА «Новости».

    Чакраборти прибыл в Москву в качестве почетного гостя Московской международной недели кино. Индийский артист отметил, что это его четвертый визит в Россию, и каждый приезд впечатляет его больше предыдущего.

    «И чем чаще я приезжаю, тем больше вижу, что Россия процветает. Такие просторы и красота. И в этот раз Россия особенно прекрасна, все здесь радует глаз. Я говорю от всего сердца – здесь невероятно. Я подумываю о том, чтобы купить домик за городом с фермерским хозяйством и остаться здесь», – заявил Чакраборти.

    Московская международная неделя кино проходит в столице с 24 августа. В ее рамках организовано более двухсот различных мероприятий как для профессионалов индустрии, так и для любителей кинематографа.

    Напомним, индийский актер запланировал участие в совместном российско-индийском кинопроекте.

    В прошлом году голливудский артист Марк Дакаскос назвал Москву одним из своих любимых городов. При этом американец выразил опасения из-за возможной «отмены» на Западе после визита в Россию.

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    29 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    В МИД заявили о готовности немедленно защитить жителей Приднестровья

    В МИД заявили о готовности защитить жителей Приднестровья

    Tекст: Катерина Туманова

    В случае обострения обстановки на левом берегу Днестра Москва гарантирует защиту соотечественников и готова действовать максимально оперативно, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    «Вновь подчеркиваем: Российская Федерация гарантирует надежную защиту своим гражданам и соотечественникам, находящимся в Приднестровье. Ни у кого не должно быть и толики сомнений в том, что в случае обострения ситуации мы отреагируем решительно и без промедлений», – заявил он РИА «Новости».

    Дипломат пояснил, что сейчас ошибочно исключать риски эскалации. Это актуально даже несмотря на официальные заверения Кишинева о приверженности мирному урегулированию проблемы.

    Около 60% жителей региона составляют русские и украинцы. Территория добивалась независимости до распада СССР из-за опасений присоединения Молдавии к Румынии. После вооруженного конфликта 1992 года Приднестровье стало фактически неподконтрольным молдавским властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Приднестровья назвал число заявок на гражданство России. Казачий атаман назвал российскую миссию в Приднестровье лучшей. Глава МИД ПМР заявил о попытках Кишинева сорвать миротворческую операцию.

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