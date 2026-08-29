МИД: Россия расценит угрозы Запада Белоруссии как вызов Союзному государству

Tекст: Вера Басилая

Российская Федерация воспринимает любое давление на Белоруссию как угрозу собственной безопасности, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин подчеркнул, что Москва внимательно следит за действиями европейских государств.

«Нам, безусловно, приходится учитывать все риски, связанные с провокационной политикой западных соседей. Угрозы нашему ближайшему союзнику будут расцениваться как вызов всему Союзному государству и непосредственно России в полном соответствии с российско-белорусским межгосударственным Договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», – сказал он.

Ранее стало известно о размещении немецких подразделений радиоэлектронной борьбы на территории Литвы прямо у белорусских рубежей. По оценке дипломата, такие шаги свидетельствуют о курсе Европы на милитаризацию. В ответ Москва и Минск готовы задействовать алгоритм совместной защиты всеми имеющимися силами.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о попытках Киева втянуть Белоруссию в конфликт.

Глава МИД Сергей Лавров призвал давать решительный отпор посягательствам на безопасность Союзного государства.

В прошлом году белорусский парламент одобрил ратификацию двустороннего договора о гарантиях безопасности.