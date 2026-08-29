Путин назвал закрытие малых школ плохим решением

Путин: Закрытие малых школ является плохим решением

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин обсудил проблемы образования на встрече с педагогами и студентами. Один из участников мероприятия обратил внимание на нехватку учителей-предметников в сельской местности, передает ТАСС.

Для преодоления дефицита кадров прозвучала инициатива привлекать внешние ресурсные организации. Такие структуры способны дистанционно или в выездном формате помогать местным преподавателям.

«Это хорошая идея, правильная абсолютно. Другой способ решить проблему – закрывать малые школы – для России, с ее огромной территорией, плохое решение», – сказал президент.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул невозможность замены живого учителя искусственным интеллектом.

Интерес россиян к наставничеству за последние пять лет вырос вдвое.

Также Путин призвал не допустить дефицита школьных преподавателей из-за демографических изменений.