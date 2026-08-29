Путин назвал закрытие малых школ плохим решением

Владимир Путин обсудил проблемы образования на встрече с педагогами и студентами. Один из участников мероприятия обратил внимание на нехватку учителей-предметников в сельской местности, передает ТАСС.
Для преодоления дефицита кадров прозвучала инициатива привлекать внешние ресурсные организации. Такие структуры способны дистанционно или в выездном формате помогать местным преподавателям.
«Это хорошая идея, правильная абсолютно. Другой способ решить проблему – закрывать малые школы – для России, с ее огромной территорией, плохое решение», – сказал президент.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул невозможность замены живого учителя искусственным интеллектом.
Интерес россиян к наставничеству за последние пять лет вырос вдвое.
Также Путин призвал не допустить дефицита школьных преподавателей из-за демографических изменений.