  • Новость часаКорабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
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    Вашингтон отыгрался в Венесуэле за неудачи на Ближнем Востоке
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    МИД назвал внешнее управление ООН в Киеве путем к миру на Украине
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    Путин заявил о невозможности заменить учителей искусственным интеллектом
    Путин поддержал инициативу создания единого центра для сохранения памяти об СВО
    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете
    29 августа 2026, 15:04 • Новости дня

    ФСБ рассекретила документы о предателе из Иловайска

    ФСБ опубликовала архивы о преступлениях начальника полиции Иловайска в годы войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Архивные документы раскрывают детали преступлений начальника полиции Иловайска, лично участвовавшего в расстрелах советских граждан во время Великой Отечественной войны.

    Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекретило архивные материалы ко Дню освобождения Иловайска, передает РИА «Новости».

    Документы посвящены деятельности бывшего начальника городской полиции Ф. Стадницкого, обвинявшегося в предательстве и участии в карательных акциях во время Великой Отечественной войны.

    Согласно рассекреченным данным, Стадницкий лично организовывал массовые аресты, пытки и расстрелы мирных жителей.

    «В мае 1943 года с участием Стадницкого немецкое гестапо арестовало в городе Иловайске около 35 человек советских граждан, из которых 12 человек в присутствии Стадницкого были расстреляны», – говорится в сообщении ведомства.

    За активное участие в карательных операциях коллаборационист получил немецкую медаль «За храбрость». После войны, 17 января 1948 года, Стадницкий был приговорен к 25 годам лишения свободы.

    Иловайск – крупный железнодорожный узел в ДНР. Из-за украинской агрессии в 2014 году городу был нанесен значительный ущерб.

    Тогда украинские войска попали в «котел», потеряв, по разным оценкам, от 350 до более тысячи военнослужащих убитыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецслужба опубликовала архивный документ об украинском националисте Мирославе Симчиче.

    В июне ведомство обнародовало материалы уголовного дела пособника нацистов Ивана Звигунова. До этого ФСБ раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.

    29 августа 2026, 09:40 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом
    Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. В частности, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Вооруженные силы России вечером в пятницу и в течение ночи на субботу продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, передает Минобороны РФ. По данным ведомства, для поражения целей применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

    В Киеве и Киевской области были поражены транспортно-логистический центр «Фим сервис» в населенном пункте Чайки, где складские помещения использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также логистический центр в Калиновке. На его территории находится таможенный терминал, через который, по информации российского ведомства, распределялись поступающие из западных стран грузы военного назначения.

    Кроме того, удар пришелся по складу боеприпасов в населенном пункте Милая, принадлежащему ООО «Фаер поинт». По данным Минобороны, там хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2.

    Также Минобороны сообщило о поражении объектов в украинских портах: в порту Измаил были атакованы стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.  А в порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, уничтожены 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, предназначенными для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили складской комплекс с крылатыми ракетами «Фламинго» под Киевом.

    Под Киевом горит крупный объект, о чем сообщил премьер-министр Украины.

    После серии взрывов Киев остался без электричества.

    Видео ударов по военным складам под Киевом смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    Глава государства проехал за рулем автомобиля по территории производственного кластера в Нижнем Новгороде, высоко оценив комфорт и легкость управления транспортным средством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед поездкой главе государства подробно рассказали о технических характеристиках свежей линейки машин. Он лично опробовал как водительское, так и пассажирское кресла.

    Отвечая на вопросы журналистов после тест-драйва, президент поделился впечатлениями от поездки. «В салоне мягко и тихо», – отметил Путин. Также он добавил, что автомобилем очень легко управлять, буквально одним пальцем.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров лично протестировал этот новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме.

    Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    28 августа 2026, 20:50 • Новости дня
    Захарова назвала шокирующим перформанс Канье Уэста с восхвалением Гитлера

    Tекст: Вера Басилая

    Болезненные перформансы американского рэпера Канье Уэста с восхвалениями Адольфа Гитлера шокируют и вызывают большие вопросы, только душевнобольные люди могут такое изобразить, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова назвала шокирующим перформанс Канье Уэста с восхвалением Гитлера, передает ТАСС. Выходка артиста вызвала серьезное недоумение у российского дипломатического корпуса.

    «Честно говоря, большие вопросы вызывает его акция, перформанс. Или болезненные проявления, связанные с восхвалениями Гитлера, с распространением свастики и наполнением песен соответствующими идеологемами», – заявила Захарова на полях Фестиваля новых медиа. Она призналась, что подобное проявление повергает в глубокий шок.

    Представитель ведомства добавила, что подобные «художества» свойственны лишь пациентам психиатрических клиник. По ее словам, дипломата особенно шокировало то, что песня с прямым прославлением нацистского лидера прозвучала публично 8 мая 2025 года.

    Захарова исключила закрытие дверей для зарубежных артистов без нацистской идеологии.

    В прошлом году движение «Ветераны России» потребовало запретить Канье Уэсту въезд в страну из-за высказываний о нацизме.

    Напомним, организаторы гастролей американского рэпера подтвердили получение артистом предоплаты за выступления в России.

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    28 августа 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова обвинила Пашиняна во лжи о бездействии ОДКБ

    Захарова: Пашиняну пора перестать врать о бездействии ОДКБ

    Захарова обвинила Пашиняна во лжи о бездействии ОДКБ
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД России Мария Захарова посоветовала премьер-министру Армении Николу Пашиняну перестать вводить граждан в заблуждение.

    Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова политика о том, что Москва и ОДКБ якобы не выполнили свои обязательства во время пограничного обострения в 2022 году.

    «Никол Воваевич, выборы в вашей стране прошли. Можно больше уже не вешать лапшу на уши своему населению. Наберитесь мужества и хотя бы один раз скажите правду, как все было на самом деле», – написала она.


    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оперативно отреагировала в  2022 годуна обращение Армении на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. По ее словам, после обращения Еревана в ОДКБ организация направила специальную миссию для оценки обстановки непосредственно на территории Армении.

    «Армения тогда обратилась в ОДКБ, и ОДКБ, вопреки Вашей лжи, оперативно отреагировала: была направлена миссия для оценки ситуации на армяно-азербайджанской границе – именно на армянской территории, как это предполагается уставными документами организации», – заявила дипломат. Она подчеркнула, что речь шла именно о миссии ОДКБ, поскольку организация призвана обеспечивать безопасность территорий своих государств-членов.

    Захарова также обратила внимание на то, что Ереван впоследствии отказался от ряда предложенных организацией мер. В частности, в ноябре 2022 года армянская сторона не стала подписывать проект Декларации ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

    Документ предусматривал военно-техническую поддержку, содействие армянским пограничным войскам в подготовке и оснащении, а также разработку плана оперативного развертывания коллективных сил реагирования ОДКБ на территории республики.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда объяснил отказ тем, что в проекте декларации не содержалось политической оценки действий Азербайджана, которые Ереван расценивал как «агрессию» против территориальной целостности Армении.

    Захарова, в свою очередь, заявила: «Вы же ничего не сделали, чтобы обеспечить безопасность Армении ни юридически, ни политически».

    Обострение на армяно-азербайджанской границе, о котором упомянула дипломат, происходило в том числе в мае и ноябре 2021 года, а также в сентябре 2022 года. Последняя эскалация привела к значительным потерям с обеих сторон.

    В июне Пашинян выразил готовность выйти из ОДКБ при необходимости.

    Ранее глава армянского правительства заявил об отсутствии причин для сохранения членства в организации.

    До этого политик обвинил Россию в нарушении обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

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    29 августа 2026, 12:53 • Новости дня
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины возбудили уголовное производство по статье о служебной халатности в связи со взрывом склада боеприпасов в селе Милая Киевской области, который расположен в жилой застройке.

    Зеленский подтвердил факт нахождения военного объекта вблизи гражданской инфраструктуры, передает ТАСС. Владимир Зеленский отметил, что по факту инцидента начато расследование.

    «Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное производство по статье о служебной халатности. Есть нормы: боеприпасов рядом с домами другой жилой застройки быть не может», – написал он в своем Telegram-канале.

    О чрезвычайном происшествии ему доложили премьер-министр Сергей Корецкий и руководитель МВД Иван Выговский. Ликвидация возгорания продолжается при участии более 300 спасателей. Из-за инцидента движение по расположенной рядом трассе М-06 перекрыто.

    Накануне глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт крупного возгорания складских помещений в Бучанском районе.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал этот инцидент повторением недавней трагедии в Вишневом.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Видео последствий ударов БПЛА по складам в Киевской области смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    29 августа 2026, 13:24 • Новости дня
    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России

    Путин по видеосвязи открыл новые школы в пяти регионах России

    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Путин в субботу принял участие в торжественной церемонии запуска образовательных учреждений в пяти регионах, передает РИА «Новости».

    В Москве после реконструкции заработало здание школы имени Макаренко, рассчитанное на 1000 учеников. В Дагестане построили учреждение на 604 места с благоустроенной территорией и уличными спортивными площадками.

    Тамбовская область получила школу для 1100 детей с технологическим полигоном, лабораториями и медиацентром. В Уфе возвели новый корпус на 1225 мест, оснащенный интерактивными кабинетами и студиями дизайна.

    Еще один новый учебный корпус открылся в Черкесске. Здание предназначено для 400 младших школьников.

    Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

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    28 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    В украинской сети магазинов «АТБ» ввели ограничения на продажу товаров в одни руки
    В украинской сети магазинов «АТБ» ввели ограничения на продажу товаров в одни руки
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Крупная украинская сеть супермаркетов «АТБ» ввела жесткие лимиты на продажу базовых продуктов питания в одни руки, включая яйца, крупы и сахар, сообщило местное издание «Телеграф».

    По данным «Телеграфа», с 28 августа 2026 года в украинской сети супермаркетов «АТБ» начали действовать строгие лимиты на приобретение некоторых базовых продуктов питания, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Согласно новым правилам, покупателям разрешено приобретать не более шести единиц или килограмм товара в одном чеке. Ограничения затронули продажу круп, макаронных изделий, сахара, растительного масла и ряда других товаров первой необходимости.

    Сильный пожар вспыхнул на территории склада, расположенного в городе Борисполе Киевской области.

    В Киевской области пострадал обслуживающий магазины «АТБ» логистический склад. Киевские супермаркеты столкнулись с серьезным дефицитом базовой провизии.

    Жители Киева массово жалуются на пустые полки в крупных торговых сетях.

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    29 августа 2026, 05:09 • Новости дня
    Делси Родригес раскрыла подробности нефтяной сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла заключила сделку с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений с потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, заявила в Telegram-канале уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес.

    «Предусмотрено освоение 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, а также инвестиции более 100 млрд долларов и более 209 млрд долларов налоговых поступлений для государства», – сказано в представленном Родригес коммюнике.

    Эта сделка, как указано, значительно увеличит объемы добычи нефти при участии частных операторов.

    В посте Родригес в характерной для президента США Дональда Трампа торжественной манере написала об «историческом соглашении с правительством США».

    «Оно окажет значительное влияние на возрождение нашей страны. Эта инициатива является результатом укрепления отношений между Венесуэлой и США, и будет способствовать притоку инвестиций, направленных на восстановление и реконструкцию стратегической инфраструктуры для развития нашей углеводородной отрасли», – написала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что заключил «крупнейшую в мировой истории» сделку с Венесуэлой. Портал Axios узнал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК.

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    28 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    Медведев заявил о погружении мира в хаос после распада СССР

    Медведев: Мир погрузился в хаос после распада СССР

    Медведев заявил о погружении мира в хаос после распада СССР
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрушение советского государства стало катализатором глобальной нестабильности в сфере международных отношений, заявил заместитель председателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Исчезновение Советского Союза привело к масштабным геополитическим потрясениям, передает РИА «Новости». Выступая на Фестивале новых медиа, политик подчеркнул последствия распада советского государства для глобальной стабильности.

    «Советский Союз в силу ряда причин сошел с исторической сцены. И что произошло? Мир с точки зрения международных отношений погрузился в хаос», – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Дмитрий Медведев рассказал о восприятии россиянами Запада через «розовые очки» после распада СССР.

    Затем политик констатировал крушение иллюзий относительно теплых отношений с западными странами.

    В прошлом году президент России Владимир Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом бывших советских чиновников.

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    29 августа 2026, 10:56 • Новости дня
    МИД назвал внешнее управление ООН в Киеве путем к миру на Украине
    МИД назвал внешнее управление ООН в Киеве путем к миру на Украине
    @ Sascha Steinach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что введение на Украине временного внешнего управления под эгидой ООН могло бы создать условия для дипломатического урегулирования конфликта.

    По словам дипломата, речь идет об инициативе, ранее озвученной президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер предлагал установить на Украине временное внешнее управление с участием ООН, США, европейских государств и партнеров Москвы, передает РИА «Новости».

    Такой механизм позволил бы организовать проведение выборов высшего руководства Украины. После формирования легитимных органов власти, по оценке Путина, могли бы появиться условия для возобновления полноценного переговорного процесса по урегулированию конфликта.

    Галузин подчеркнул, что реализация подобного предложения способна содействовать переходу от военного противостояния к политико-дипломатическому процессу. «Это могло бы открыть путь к дипломатическому урегулированию», – сказал замглавы российского МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года заместитель главы МИД Михаил Галузин выразил готовность обсудить идею внешнего управления Украиной.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин предложил ввести в соседней стране временную администрацию под эгидой ООН.

    В свою очередь политологи указали на важность решения бытовых вопросов республики при реализации подобного сценария.

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    29 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Миколог объяснила отсутствие белых грибов и обилие лисичек в этом году по всей России

    Биолог Филиппова объяснила неурожай белых грибов при обилии лисичек этим летом

    Миколог объяснила отсутствие белых грибов и обилие лисичек в этом году по всей России
    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Неурожай белых грибов и рекордное распространение лисичек в этом году наблюдаются сразу в разных регионах России. Кандидат биологических наук, миколог Ирина Филиппова объяснила газете ВЗГЛЯД причины этого необычного сезона и рассказала о жесткой конкуренции между грибницами, их борьбе с насекомыми и патогенными грибами, а также о научном объяснении «грибных волн».

    «Действительно, бывают негрибные годы. Такое случается и из-за засушливого лета и осени, и наоборот – при слишком дождливой погоде. Несомненно, дожди, туманы и температура напрямую влияют на урожай грибов. Но это далеко не единственные факторы», – говорит Филиппова.

    Она поясняет, что не существует единого грибного мицелия – у каждого вида своя грибница. Они отличаются и по структуре, и по рисунку. «Это можно сравнить с оренбургскими вязаными платками: и нитки разные, и узоры непохожие друг на друга. Только грибницы в отличие от платков по своим размерам огромны», – поясняет она.

    И все эти грибницы разных видов, продолжает миколог, подчиняются определенным правилам: они располагаются ярусами, не сбиваясь в жгуты или клубки. При этом между ними идет настоящая борьба за место под солнцем. Ведь главная задача каждой грибницы – такая же, как и любого живого существа в природе: размножаться и продолжать свой род, чтобы занимать достойное место среди огромного многообразия видов.
    Грибные войны

    «Грибная конкуренция – дело жесткое. Здесь нет ни реверансов, ни взаимных уступок: грибы идут по головам, соблюдая исключительно собственные интересы. Для этого они всю зиму накапливают силы: ремонтируют гифы — нити мицелия, продуцируют органические вещества, в том числе лекарственные соединения и питательные вещества. Грибница каждого гриба – настоящий биохимический завод, да еще и с собственной котельной: выброс энергии в процессе этой деятельности обогревает корни растений и не дает замерзнуть многочисленным жучкам-паучкам», – рассказывает миколог.

    Кроме того, в каждой грибнице, по словам специалиста, в полном объеме представлена и военно-оборонная промышленность. Ведь любой грибнице необходимо не только защищаться и обороняться, но и нападать. Для этого грибы вырабатывают поражающие вещества — лакказы, которые могут быть как ароматическими, так и неароматическими и отличаются у каждого вида. Такие методы позволяют белым грибам, лисичкам, подосиновикам и другим видам буквально прорываться вперед, «раздавая тумаки» направо и налево своими «кинжалами».

    «В результате тот, кто активнее использовал свои возможности в течение года, тот и будет расти в изобилии. Именно поэтому бывают рыжиковые, подосиновиковые, боровиковые годы. А иногда отдельные виды и вовсе стоят ковром – как, например, в прошлом году колпаки кольчатые и паутинники», — подчеркивает Филиппова.

    Она обращает внимание, что из-за масштабов грибницы ни одна из них не может за один сезон буквально вымерзнуть, засохнуть, быть затоптанной грибниками или изрытой кабанами и косулями. Она не исчезает, поскольку представляет собой огромный промышленный объект в масштабах планеты.

    Более того, даже отдельные исчезающие виды не исчезают окончательно. Подавленные своими собратьями – другими грибницами – они просто опускаются ниже и консервируются, покрываясь защитным панцирем из хитиновых соединений на годы, десятилетия и даже столетия.

    Триходерма агрессив выжигает грибницы

    «Несмотря на регулярные дожди и редкое солнце, в этом году белых грибов в лесах оказалось крайне мало. Но это не повод для беспокойства: грибница боровиков в порядке и продолжает существовать в неизменном виде. Однако есть такое понятие, как усталость грибницы. Молодые гифы грибов – слишком лакомый продукт для жучков и червячков. Причем у каждого вида грибов есть свои гурманы. Например, грибница рыжиков пасует перед чрезмерно расплодившимися насекомыми – чернотелками и коллемболами. Поэтому рыжики становятся редким грибом. Но это не означает, что они исчезнут: просто сейчас готовятся дать отпор и ищут нужную лакказу», – объясняет миколог.

    Однако главные враги грибниц – их младшие собратья, грибы-микромицеты, или плесени. С ними, говорит собеседница, идет настоящая война на уничтожение. Несметное количество видов микромицетов стремится захватить и заселить грибницы.

    «В этом году активизировался один из самых опасных врагов грибниц – триходерма агрессив, которая буквально выжигает грибницы. Например, известно, что она уничтожает урожай шампиньонов еще на уровне мицелия. Да и другие патогенные грибы многим хорошо знакомы. Садоводы знают, что мокрая дождливая весна может уничтожить сразу целый сад плодовых деревьев, поскольку в таких условиях быстро возникают заболевания, вызванные грибами. Однако полностью уничтожить грибницу патогенная плесень не способна. Фунгициды, которые используются как лекарство против патогенных грибков, получены именно из настоящих грибов. Поэтому при реальной опасности любая грибница начинает активно защищаться от своих врагов, усиливая производство фунгицидов», – поясняет Филиппова.

    При этом лисичкам патогенные грибы, судя по всему, не страшны. В этом году в разных регионах России наблюдались сразу две волны их роста, и на тихую охоту за лисичками продолжают отправляться до сих пор. Причину такой плодовитости и живучести специалист видит в том, что в предыдущие два года лисичек было крайне мало и грибницы смогли отдохнуть. Кроме того, у них, а также у паутинников, мокрух и многих других видов достаточно мощный иммунитет против микромицетов.

    А вот боровики, подосиновики, подберезовики, рыжики и другие виды, которые в этом году встречаются редко, сейчас буквально «латают» свои грибницы и одновременно отражают атаки патогенных грибов.

    Причины «грибных волн»

    Эксперт обращает внимание еще на одну особенность нынешнего грибного сезона: полное отсутствие одних видов и огромное наличие других одновременно наблюдается в самых разных регионах России, несмотря на существенные различия в климате. По ее словам, такое совпадение может быть не случайным. Грибы способны обмениваться сигналами с помощью электромагнитных импульсов. Ученые даже записывали своеобразные «песни» щелелистника обыкновенного, который таким образом, как предполагается, может сообщать о благоприятных для себя условиях. Исследованием подобных процессов канадские микологи занимаются уже около десяти лет, а российские специалисты развивают направление, связанное с так называемыми «грибными волнами».

    «Грибы растут не где попало, где захотелось. Волна идет системно. Если зарождается в Выборге, то в Псков придет через неделю. Мы как раз и ищем эту кнопку, как в электронике, откуда и как зарождаются электромагнитные импульсы, которые будят именно эту грибницу и именно этими частотами-вибрациями. И это не фантастика, а реальность», – заключила Филиппова.

    Этим летом в российских лесах резко сократилось число белых грибов. Натуралист Дмитрий Тихомиров в беседе с газетой ВЗГЛЯД связал это с погодными аномалиями, длительной жарой, нехваткой влаги и нерегулярными осадками, из-за которых лесная подстилка пересыхала, а мицелий не мог запустить плодоношение.

    Ранее эпидемиолог предупредила об опасности употребления червивых грибов.

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    28 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в настоящее время ведет борьбу за свое настоящее и будущее, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна сегодня борется за свое настоящее и будущее, а укрепление суверенитета должно сопровождаться практическими усилиями по повышению благополучия граждан, передает РИА «Новости».

    «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем», – сказал Путин. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

    В рамках визита Путин провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

    На самом форуме российский лидер отметил способность смелых отечественных проектов определять развитие страны на десятилетия вперед.

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    28 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Путин: Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России

    Tекст: Вера Басилая

    Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России в сравнении с электротранспортом, считает президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с инженерами Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде заявил, что транспортные средства на газомоторном топливе имеют наибольшие перспективы в России по сравнению с электромобилями, передает РИА «Новости».

    «Будущее, скорее всего, за гибридными видами транспорта, а для нас газомоторное топливо, конечно, мне кажется, наиболее перспективное», – заявил Путин.

    В ходе рабочего визита президент осмотрел выставку передовых проектов форума «Сильные идеи для нового времени», выступил на пленарном заседании и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал гибридные автомобили наиболее перспективными для отечественного рынка.

    Вице-премьер Александр Новак спрогнозировал закономерный рост популярности машин на газе.

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    29 августа 2026, 10:44 • Новости дня
    Госдеп предупредил граждан США о массовых беспорядках на Украине

    Государственный департамент США предупредил об угрозе массовых беспорядков на Украине

    Госдеп предупредил граждан США о массовых беспорядках на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Государственный департамент США предупредил американских граждан, находящихся на Украине, о возможных рисках политической нестабильности и массовых беспорядков.

    В Госдепартаменте рекомендовали гражданам США, находящимся на территории Украины, проявлять повышенную осторожность в связи с потенциальными угрозами безопасности, передает РИА «Новости». Иностранцев призвали максимально внимательно относиться к собственной безопасности на фоне возможных волнений.

    На официальном портале министерства появилась подробная информация о существующих угрозах. «Общественные беспорядки: существует политическая, экономическая, религиозная и/или этническая нестабильность, которая может привести к насилию, серьезным сбоям в работе и/или угрозам безопасности», – отмечается в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа американское посольство рекомендовало гражданам США воздержаться от поездок в Россию на фоне атак беспилотников. Весной госсекретарь США Марко Рубио допустил дальнейшую эскалацию украинского конфликта. В январе дипломатическое представительство в Киеве предупредило американцев о риске крупной воздушной атаки.

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    28 августа 2026, 21:54 • Новости дня
    Власти Венгрии решили выделить на АЭС «Пакш-2» дополнительно 300 млн евро
    Власти Венгрии решили выделить на АЭС «Пакш-2» дополнительно 300 млн евро
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии увеличат финансирование строительства атомной электростанции АЭС «Пакш-2» по российскому проекту, направив на эти цели более 300 млн евро до конца года.

    Новое правительство Венгрии решило дополнительно направить 111,6 млрд форинтов, что эквивалентно 305,5 млн евро, на возведение атомной электростанции по проекту Росатома, передает ТАСС. Изменения включены в поправки к бюджету на 2026 год, которые поступят в парламент в ближайшее время.

    Кабинет министров под руководством Петера Мадьяра подготовил документ, согласно которому финансовая поддержка проекта увеличится до 206,6 млрд форинтов до конца текущего года. «Похоже, правительство, сформированное партией «Тиса», сознает потребность АО «АЭС Пакш-2» в капитале», – отмечает венгерская пресса.

    За последние 12 лет Будапешт напрямую перечислил компании более 1,7 млрд евро. С учетом новых бюджетных расходов общая сумма затрат на строительство электростанции превысит 2,2 млрд евро.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил замену Росатома в проекте АЭС «Пакш-2».

    Позже глава венгерского правительства уклонился от прямого ответа о вероятной остановке возведения станции.

    Эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов предупредил о больших финансовых потерях Будапешта при смене генподрядчика.

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