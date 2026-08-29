Путин посетовал на недостаточное внимание к своей школьной учительнице Гуревич

Tекст: Валерия Городецкая

Путин в субботу провел встречу с преподавателями и учащимися педагогических классов, передает РИА «Новости». Во время беседы один из учителей географии подчеркнул, что глава государства служит примером уважительного отношения к наставникам, постоянно заботясь о своей школьной учительнице Вере Гуревич.

«Недостаточно (уделяю внимания)», – ответил российский лидер.

Вера Гуревич является первой учительницей президента. В мае Путин пригласил ее на парад Победы в Москву, предложив остаться в столице еще на несколько дней. Тогда глава государства лично заехал за ней и организовал ужин в Кремле.

В мае Путин пригласил свою первую учительницу Веру Гуревич на парад Победы в Москве. На встречу с педагогом глава государства приехал за рулем автомобиля Aurus.

Сама преподавательница выразила гордость за своего знаменитого ученика.