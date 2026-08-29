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    29 августа 2026, 14:52 • Новости дня

    Кравцов: До конца 2030 года в России построят 100 новых школ и 150 детсадов

    Tекст: Вера Басилая

    Минпросвещения России до конца 2030 года построит еще 100 новых школ и 150 детских садов, а также приведет в нормативное состояние все школы России, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

    Накануне Дня знаний президент России Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет, где провел встречу с преподавателями.

    В ходе мероприятия министр просвещения Сергей Кравцов поделился планами развития инфраструктуры. «До конца 2030 года мы построим еще 100 новых школ, там, где необходимо, там, где мы видим дефициты, и 150 новых детских садиков», – сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что к указанному сроку планируется максимально привести в нормативное состояние все российские школы. Кроме того, сейчас в стране активно реализуется масштабная программа капитального ремонта действующих детских садов и колледжей.

    Ранее президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о возведении более 1,7 тыс. новых школ с 2019 года.

    29 августа 2026, 13:24 • Новости дня
    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России

    Путин по видеосвязи открыл новые школы в пяти регионах России

    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Путин в субботу принял участие в торжественной церемонии запуска образовательных учреждений в пяти регионах, передает РИА «Новости».

    В Москве после реконструкции заработало здание школы имени Макаренко, рассчитанное на 1000 учеников. В Дагестане построили учреждение на 604 места с благоустроенной территорией и уличными спортивными площадками.

    Тамбовская область получила школу для 1100 детей с технологическим полигоном, лабораториями и медиацентром. В Уфе возвели новый корпус на 1225 мест, оснащенный интерактивными кабинетами и студиями дизайна.

    Еще один новый учебный корпус открылся в Черкесске. Здание предназначено для 400 младших школьников.

    Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

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    28 августа 2026, 03:55 • Новости дня
    Психолог назвала главную ошибку родителей перед 1 сентября

    Психолог Бушевская посоветовала постепенно менять режим школьника к 1 сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    Резкое возвращение к образовательным будням может спровоцировать сильный стресс у ребенка из-за внезапной смены привычного расписания, предупредила психолог-консультант Инна Бушевская.

    «В конце августа в семьях начинается тихая суета. Этот плавный переход от каникул к школьным будням всегда приносит с собой легкую тревогу, ведь перестраиваться приходится не только школьникам, но и всей семье», – напомнила она в беседе с ТАСС.

    Психолог рекомендует сдвигать время пробуждения и засыпания ежедневно на 15-20 минут. Это правило касается и взрослых, которым необходимо демонстрировать детям спокойствие. Если накануне праздника школьник поздно лег спать, утренний подъем вызовет неизбежный протест.

    В первый месяц осени стоит отказаться от завышенных требований к успеваемости, советует эксперт. Дополнительные секции и занятия с репетиторами лучше отложить на две или три недели.

    Такой подход позволит учащимся спокойно адаптироваться к новым нагрузкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учитель назвал самые стрессовые периоды учебного года для школьников.

    Психолог рассказала о подготовке школьников к учебному году.

    Ранее психолог назвал правила подготовки первоклассников к школе.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    26 августа 2026, 17:12 • Новости дня
    Информацию о «Духе Анкориджа» решили внести в учебники истории

    РВИО: Информацию о «Духе Анкориджа» добавят в учебники истории

    Tекст: Ольга Иванова

    В обновленные образовательные материалы для школьников добавят информацию о «духе Анкориджа» и последствиях принятых тогда решений, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    «Дух Анкориджа» будет включен и, конечно, последствия тех или иных решений, которые принимались в этот период», – приводит РИА «Новости» слова Мягкова.

    Представитель общества подчеркнул отражение в новых изданиях актуальных событий, влияющих на исторический процесс и мировую политику. Соавтором единой линейки учебников выступает помощник президента России Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научный директор РВИО Михаил Мягков в феврале анонсировал появление информации о саммите в Анкоридже в обновленных учебниках.

    В июле российские предприниматели подали заявку на регистрацию парфюмерного товарного знака «Дух Анкориджа».

    В мае киевский суд заочно приговорил соавтора учебника Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы.

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    28 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Рособрнадзор предложил внести изменения в ЕГЭ по ряду предметов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) предложил внести изменения в содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027.

    «Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в 2027 году», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии структура и содержание не изменятся. В экзамене по информатике поменяется тематика трех заданий, а структура записи ответа на одно сложное задание будет упрощена.

    КИМ по истории синхронизируют с федеральной образовательной программой 10-11-х классов и едиными учебниками. Число заданий увеличат с 21 до 22, добавив работу с историческим источником по всеобщей истории, а максимальный балл вырастет с 42 до 43.

    Максимальный балл по профильной математике увеличится с 32 до 33. В первую часть добавят базовые задания для получения минимального балла, а во вторую – задачи на моделирование реальных ситуаций и решение текстовых задач. Эти изменения отражают акцент на подготовку инженерных кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заранее анонсировал публикацию демоверсий экзаменационных материалов.

    Ранее руководитель ведомства исключил возможность отмены Единого государственного экзамена в 2027 году.

    В июле министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту о первом в истории тестирования результате в 500 баллов.

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    28 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Мурашко сообщил о рекордном конкурсе в российские медицинские вузы

    Мурашко: Российские медвузы фиксируют рекордный наплыв абитуриентов

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году российские медицинские учебные заведения фиксируют рекордный наплыв абитуриентов, поступающих с максимальными баллами по результатам единого государственного экзамена, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Повышенный спрос наблюдается как в высших учебных заведениях, так и в колледжах по всей стране, рассказал Мурашко, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало во время визита главы Минздрава на Камчатку. Совместно с губернатором края Владимиром Солодовым министр проинспектировал развитие местной системы здравоохранения и происходящие инфраструктурные изменения.

    «Результат, – что дети практически ежегодно демонстрируют все более высокие баллы по ЕГЭ. В этом году они практически максимальными стали, потому что конкурс медицинский во все вузы, колледжи очень высокий», – подчеркнул Мурашко в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прием на медицинские специальности вышел на первое место по числу абитуриентов с максимальными баллами ЕГЭ.

    В феврале текущего года Министерство здравоохранения определило минимальные пороги для поступления в профильные вузы.

    Летом глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал масштабное пополнение отечественной медицины новыми кадрами.

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    29 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рост проходных баллов ЕГЭ и высокий конкурс в профильные вузы свидетельствуют о растущей популярности педагогических специальностей среди абитуриентов, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин отметил рост привлекательности работы в сфере образования, передает ТАСС. Глава государства обсудил этот вопрос на встрече со студентами, школьниками и преподавателями педагогических классов.

    «У нас сейчас престиж профессии учителя повышается, об этом говорит и количество абитуриентов на каждое место, <…> и балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился», – сказал президент.

    В субботу в преддверии Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

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    26 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Чернышенко сообщил о нововведениях в школах в новом учебном году

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом учебном году российские школы примут 18 млн учеников, для которых подготовлены новые образовательные программы и единые учебники, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Правительство России обсудило подготовку к новому учебному году на Всероссийском педагогическом совещании, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Центральной темой стали нововведения 2026/27 учебного года. К трансляции мероприятия присоединились около 50 тыс. человек со всей страны.

    «В новом учебном году более 38 тысяч школ открывают свои двери для 18 миллионов ребят. Порядка четырех миллионов студентов пойдут на занятия в 3 200 колледжей. В этом учебном году Министерством просвещения вводятся новые образовательные курсы и предметы», – заявил Чернышенко.

    Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о переходе на единую линейку учебников по истории и обществознанию. Также вводится курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для школьников 5-11-х классов. Кроме того, начнется тестирование системы оценки поведения учеников с возможными оценками: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

    В школах законодательно закреплено право удалять с уроков нарушителей дисциплины и введен запрет на использование мобильных телефонов. Для учителей разработано специальное мобильное приложение, позволяющее безопасно вести электронный журнал и вносить оценки прямо во время занятий.

    Напомним, Минпросвещения протестирует новую систему оценки поведения учеников в десяти школах каждого региона.

    Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал сохранение текущего уровня сложности Единого государственного экзамена.

    Со второй четверти учебного года во всех образовательных учреждениях введут курс по искусственному интеллекту.

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    26 августа 2026, 17:06 • Новости дня
    Анонсировано издание в России нового учебника по истории Украины

    РВИО: В России создадут новый учебник по истории Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России идет работа над созданием нового учебного пособия по истории Украины, в котором особое внимание уделят единству древнерусского народа, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    Мягков рассказал о работе над учебником в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости»

    «Можно приоткрыть небольшой такой секрет, то что сейчас готовится учебник, именно учебник, по истории Украины, не на Украине, а в Российской Федерации», – заявил историк.

    По словам представителя РВИО, издание будет отличаться правдивостью. В пособии планируется подробно осветить ключевые исторические моменты, в том числе касающиеся единства древнерусского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский суд заочно приговорил Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы за создание школьного учебника.

    Помощник президента России объяснил этот вердикт страхом Киева перед исторической правдой.

    Ранее научный директор РВИО Михаил Мягков анонсировал появление в обновленных пособиях информации о ключевых событиях спецоперации.

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    26 августа 2026, 17:07 • Новости дня
    Учителям и школьникам представили цифровое дополнение к новым учебникам истории

    Российское военно-историческое общество представило обновленную версию раздела «Учителю и ученику», размещенного на портале История.РФ. На площадке собраны дополнительные материалы к единой государственной линейке учебников по истории и обществознанию.

    Ресурс содержит свыше 40 тыс. материалов, которые распределены по темам и параграфам школьных учебников. В частности, пользователям доступны текстовые публикации, видеолекции, аудиоматериалы, тестовые задания и презентации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «С этого учебного года школьники будут изучать историю по единой государственной линейке учебников с пятого по 11 класс», – рассказал ответственный секретарь проекта Владислав Кононов. Он добавил, что курс обществознания сокращен до трех лет и теперь будет преподаваться исключительно старшеклассникам. Переход на новые пособия займет два года. Уже в этом учебном году в школах появятся книги под редакцией Дмитрия Медведева для девятых и десятых классов, а издание для выпускников выпустят к осени 2027 года.

    Платформа предлагает аудиолекции, интерактивные тесты и презентации по каждому параграфу. В дальнейшем образовательные возможности планируется расширить за счет мобильного приложения «Учебник истории».

    Вскоре разработчики также планируют запустить специальное мобильное приложение и умного помощника «Нестор». Искусственный интеллект будет обучен на материалах всей линейки учебников. Он поможет преподавателям актуализировать подачу тем, а детям – искать нужные даты и готовить доклады.

    Еще одним направлением работы стало расширение доступа школьников к историческим источникам. Руководитель Сообщества онлайн-преподавателей по истории и обществознанию Кирилл Станишевский заявил, что открытая база источников и доступ к архивным документам могут помочь учащимся лучше ориентироваться в исторической информации и противостоять лжи в интернете. «Только донося до школьников важнейшие исторические факты мы сможем дать отпор тому огромному количеству фейков, которые каждый год формируются в интернет-пространстве», – подчеркнул Станишевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев лично редактирует новые учебники по обществознанию. Минпросвещения утвердило новые нормы изучения этого предмета в школах. Глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал масштабную программу переподготовки преподавателей истории.

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    27 августа 2026, 07:08 • Новости дня
    Суд отменил школьнице штраф за шпаргалки на экзамене

    Суд в Вологодской области аннулировал штраф за выпавшие из паспорта шпаргалки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Вологодской области отменил штраф ученице, которую заподозрили в использовании шпаргалки на ЕГЭ, говорится в судебных материалах.

    Инцидент произошел в июле, когда поведение 18-летней девушки вызвало подозрения у организаторов тестирования. Из ее паспорта выпали бумажные листы, после чего работу аннулировали, а ученицу оштрафовали на три тысячи рублей, передает РИА «Новости». Прокуратура опротестовала данное решение. Выяснилось, что перед началом тестирования с участницей не проводился обязательный инструктаж. Кроме того, отсутствовали доказательства наличия в выпавших записках информации, необходимой для сдачи предмета. Влияние этих материалов на полноту работы также не устанавливалось. В результате производство по делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об удалении 917 школьников с ЕГЭ из-за использования шпаргалок и телефонов.

    Мать дагестанского выпускника через суд добилась отмены решения об аннулировании результатов экзамена по обществознанию.

    Суд в Кабардино-Балкарии признал незаконными действия комиссии по отмене баллов из-за подозрительного черновика.

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    26 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    В итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников внесли изменения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Модель итогового собеседования по русскому языку для учеников девятых классов изменится, сообщили в Рособрнадзоре.

    Количество заданий уменьшится с четырех до трех, передает ТАСС. Подробный пересказ заменят беседой по прочитанному материалу.

    «Изменения внесены в итоговое собеседование по русскому языку. Новая модель заданий итогового собеседования успешно прошла апробацию в субъектах РФ весной 2026 года», – заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Формы выборочного пересказа сохранятся в новом задании с вопросами. Диалог на жизненные темы уберут, вместо него появится беседа. Количество вопросов для диалога вырастет с трех до пяти.

    В ОГЭ по истории в 2027 году исключат одно задание повышенной сложности. Общее число заданий снизится с 24 до 23, максимальный балл упадет с 37 до 35. В обществознании количество вопросов сократят до 20, а балл – до 32.

    Федеральный институт педагогических измерений сохранил без изменений задания ОГЭ по восьми предметам. В их числе биология, география, иностранные языки, литература, информатика, математика, физика и химия.

    Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал введение обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников с 2028 года.

    Основной период сдачи ОГЭ в текущем году прошел со 2 июня по 6 июля.

    Отечественные школы постепенно внедрят стандартизированную учебную литературу по всем дисциплинам.

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    28 августа 2026, 07:34 • Новости дня
    Кабмин сообщил о создании собственной общеобразовательной школы Минобороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское правительство распорядилось открыть новое среднее общеобразовательное учреждение, которое будет находиться в ведении оборонного ведомства страны.

    Правительство России выпустило распоряжение о создании средней общеобразовательной школы №22 Министерства обороны РФ, передает ТАСС.

    «Создать федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 22» Министерства обороны Российской Федерации (далее – учреждение). Определить основной целью деятельности учреждения осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования», – говорится в опубликованном документе.

    Предельная штатная численность работников нового учебного заведения составит 68 человек. Министерству обороны поручено в течение двух месяцев утвердить устав школы и обеспечить ее государственную регистрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об увеличении доли начальной военной подготовки в школах до 50 %.

    В июле правительство постановило воссоздать Военный инженерно-технический университет.

    В мае власти решили восстановить расформированное Челябинское высшее танковое училище.

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    27 августа 2026, 02:33 • Новости дня
    Кравцов сообщил о разработке единых учебников по естественным наукам

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России готовит единые учебники по всем предметам, включая естественно-научные дисциплины, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

    Министерство просвещения России готовит новые учебники по химии, физике, биологии, математике и информатике. Книги будут учитывать современные достижения науки и техники и окажутся взаимоувязаны между собой, сообщил Кравцов в интервью РИА «Новости».

    Министерство завершает внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9 классов, а школы получат новые пособия по обществознанию для 9–10 классов. Кравцов назвал переход на единые учебники важным шагом к укреплению общего образовательного пространства страны.

    «Хочу подчеркнуть, что ребенок спокойно переходит из школы в школу, не теряя в программе, даже если семья переезжает», – заключил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения обновило перечень школьных учебников, включив в него новые издания по истории воссоединенных регионов.

    Кравцов сообщил президенту Владимиру Путину о завершении перехода на единые учебники по основным предметам к 2028 году.

    Академия наук совместно с министерством также согласовала план создания единых учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии со стартом в 2027 году.

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    27 августа 2026, 07:50 • Новости дня
    Минпросвещения сообщило о дополнительных каникулах для первоклассников

    Кравцов сообщил о введении дополнительных каникул для первоклассников в феврале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первоклассникам в течение нового 2026/2027 учебного года будут положены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля, чтобы школьники не переутомлялись и сохраняли активность, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

    Кравцов сообщил о дополнительных днях отдыха для учащихся первых классов, передает РИА «Новости». По словам министра, данная мера направлена на поддержание активности и предотвращение переутомления самых младших школьников.

    «По каникулам мы даем четкие рекомендации, ведь ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года», – заявил руководитель ведомства.

    Образовательные учреждения сохраняют за собой право самостоятельно корректировать точные даты отдыха. Главной целью министерства остается создание равных условий для всех школьников вне зависимости от региона проживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения запланировало дополнительную неделю отдыха для первоклассников в середине третьей четверти.

    Пресс-служба ведомства установила продолжительность нового учебного года с 1 сентября 2026 года по 26 мая 2027 года.

    Ранее министерство исключило домашние задания из учебного плана для учеников первых классов.

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    28 августа 2026, 05:47 • Новости дня
    Минпросвещения призвало приглашать бойцов СВО на школьные линейки

    На школьные линейки рекомендовали приглашать бойцов СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Минпросвещения выпустило методические рекомендации по проведению праздника 1 сентября в школах, одной из рекомендаций стало приглашение ветеранов СВО и выдающихся выпускников прошлых лет.

    Документ советует привлекать к участию в школьных линейках ветеранов спецоперации, граждан с государственными наградами и представителей национально-культурных автономий. Особое внимание предлагается уделить успешным выпускникам учебных заведений, передает РИА «Новости».

    Каждое торжественное мероприятие начнется с церемонии поднятия флага и исполнения государственного гимна. Завершатся линейки для всех школьных классов традиционным занятием «Разговоры о важном».

    Для студентов колледжей подготовлена отдельная программа, включающая встречи с кураторами и вручение студенческих билетов.

    Места проведения праздника поручено оформлять с использованием символики Года единства народов России. В программе заявлены выступления первоклассников, учеников 11-х классов и чествование многодетных семей как хранителей традиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов сообщил о правилах проведения школьных линеек. Роскачество сообщало о возможности родителей взять выходной на 1 сентября. Психолог назвала главную ошибку родителей перед 1 сентября.


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