Путин заявил о планах избавить учителей от бумажной рутины

Путин: Государство работает над снижением бюрократической нагрузки на учителей

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, российское руководство предпринимает шаги для освобождения педагогических работников от избыточной бумажной нагрузки и повседневной рутины, передает РИА «Новости».

«Во всякой профессии есть много рутины, и мы стараемся избавить преподавателей от этой рутины, вы это знаете», – подчеркнул российский лидер во время общения со студентами и школьниками из педагогических классов.

Глава государства признал, что процесс идет не без трудностей, поскольку чиновничий аппарат сопротивляется изменениям. Однако он заверил, что работа по максимальному разбюрокрачиванию образовательной сферы будет продолжена.

В июле Путин поручил правительству усовершенствовать нормы рабочего времени преподавателей.

Весной глава государства распорядился уменьшить объем бумажной отчетности для сотрудников образовательных учреждений.

На встрече с педагогами он подчеркнул незаменимость профессии учителя новыми технологиями.