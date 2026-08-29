Путин заявил о планах избавить учителей от бумажной рутины

По его словам, российское руководство предпринимает шаги для освобождения педагогических работников от избыточной бумажной нагрузки и повседневной рутины, передает РИА «Новости».
«Во всякой профессии есть много рутины, и мы стараемся избавить преподавателей от этой рутины, вы это знаете», – подчеркнул российский лидер во время общения со студентами и школьниками из педагогических классов.
Глава государства признал, что процесс идет не без трудностей, поскольку чиновничий аппарат сопротивляется изменениям. Однако он заверил, что работа по максимальному разбюрокрачиванию образовательной сферы будет продолжена.
В июле Путин поручил правительству усовершенствовать нормы рабочего времени преподавателей.
Весной глава государства распорядился уменьшить объем бумажной отчетности для сотрудников образовательных учреждений.
На встрече с педагогами он подчеркнул незаменимость профессии учителя новыми технологиями.