Путин поддержал инициативу создания единого центра для сохранения памяти об СВО

Tекст: Валерия Городецкая

«Что касается какого-то координирующего центра, то такого действительно нет. Ведомства работают, каждый по своему направлению, но такой координационный центр был бы полезен. Мы обязательно над этим подумаем», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Подобная организация поможет объединить разрозненные усилия различных ведомств, считает президент.

Президент подчеркнул, что сохранение памяти о бойцах СВО имеет большое общественное значение. Путин поблагодарил волонтеров, занимающихся этой работой, назвав ее благородной и важной миссией.

«Хочу Вас поблагодарить за вашу волонтерскую работу и всех, кто этим занимается. Благородная миссия, и очень важная, нужная и полезная», – заявил российский лидер.

По словам Путина, работу по сохранению памяти об участниках специальной военной операции нельзя ограничивать образовательными учреждениями. Он отметил, что в этом процессе должна участвовать вся система государственной власти – от федерального уровня до региональных и местных органов.

«Далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся система государственной власти: и региональной, и местной, и федеральной, по всем направлениям», – сказал президент.

Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями.

Ранее в августе российский лидер призвал изучать историю спецоперации в отечественных школах.

В июне президент пообещал продолжить работу по увековечиванию имен героев России.