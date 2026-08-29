Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете

Российский лидер в ходе встречи с педагогами подчеркнул важность роли учителя в помощи детям при работе с интернет-пространством, передает РИА «Новости».
«Разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел – вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь ребенку разобраться – это сложное дело», – сказал Путин.
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