Путин заявил о важнейшей функции учителей в обществе

Путин: Учитель выполняет важнейшую функцию в обществе

Tекст: Валерия Городецкая

По словам российского лидера, руководство страны стремится обеспечить работников сферы образования всесторонней поддержкой, передает РИА «Новости».

«Мы, имеется в виду, все, кто со мной работает, и администрация, и министерство, правительство хотели, чтобы и внимание к учителю, который выполняет важнейшую в обществе функцию, и не только внимание, но и поддержка учителя по всем направлениям, чтобы она была повышена», – подчеркнул глава государства во время общения с представителями педагогического сообщества.

Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями.

В июле российский лидер поручил правительству установить единый образец удостоверения учителя.

Днем ранее президент подписал документ о защите педагогов от угроз.