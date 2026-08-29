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    29 августа 2026, 14:25 • Новости дня

    Путин отметил уникальные традиции в сфере педагогики в России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил отечественную систему подготовки преподавателей.

    Владимир Путин отметил уникальные традиции в сфере педагогики в РФ, подчеркнув, что не все страны могут таким похвастаться, передает РИА «Новости».

    «У нас и традиции замечательные, не все страны могут похвастаться такими традициями и достижениями в сфере педагогики, и инновации мы стараемся внедрять пошире и с максимальной эффективностью», – сказал Владимир Путин на встрече.

    Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет.

    Путин призвал уделить особое внимание изучению химии в школах.

    Путин заявил, что рост проходных баллов ЕГЭ и высокий конкурс в профильные вузы свидетельствуют о растущей популярности педагогических специальностей среди абитуриентов.

    28 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    Глава государства проехал за рулем автомобиля по территории производственного кластера в Нижнем Новгороде, высоко оценив комфорт и легкость управления транспортным средством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед поездкой главе государства подробно рассказали о технических характеристиках свежей линейки машин. Он лично опробовал как водительское, так и пассажирское кресла.

    Отвечая на вопросы журналистов после тест-драйва, президент поделился впечатлениями от поездки. «В салоне мягко и тихо», – отметил Путин. Также он добавил, что автомобилем очень легко управлять, буквально одним пальцем.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров лично протестировал этот новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме.

    Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    29 августа 2026, 13:24 • Новости дня
    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России

    Путин по видеосвязи открыл новые школы в пяти регионах России

    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Путин в субботу принял участие в торжественной церемонии запуска образовательных учреждений в пяти регионах, передает РИА «Новости».

    В Москве после реконструкции заработало здание школы имени Макаренко, рассчитанное на 1000 учеников. В Дагестане построили учреждение на 604 места с благоустроенной территорией и уличными спортивными площадками.

    Тамбовская область получила школу для 1100 детей с технологическим полигоном, лабораториями и медиацентром. В Уфе возвели новый корпус на 1225 мест, оснащенный интерактивными кабинетами и студиями дизайна.

    Еще один новый учебный корпус открылся в Черкесске. Здание предназначено для 400 младших школьников.

    Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    28 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в настоящее время ведет борьбу за свое настоящее и будущее, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна сегодня борется за свое настоящее и будущее, а укрепление суверенитета должно сопровождаться практическими усилиями по повышению благополучия граждан, передает РИА «Новости».

    «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем», – сказал Путин. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

    В рамках визита Путин провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

    На самом форуме российский лидер отметил способность смелых отечественных проектов определять развитие страны на десятилетия вперед.

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    28 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Путин: Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России

    Tекст: Вера Басилая

    Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России в сравнении с электротранспортом, считает президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с инженерами Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде заявил, что транспортные средства на газомоторном топливе имеют наибольшие перспективы в России по сравнению с электромобилями, передает РИА «Новости».

    «Будущее, скорее всего, за гибридными видами транспорта, а для нас газомоторное топливо, конечно, мне кажется, наиболее перспективное», – заявил Путин.

    В ходе рабочего визита президент осмотрел выставку передовых проектов форума «Сильные идеи для нового времени», выступил на пленарном заседании и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал гибридные автомобили наиболее перспективными для отечественного рынка.

    Вице-премьер Александр Новак спрогнозировал закономерный рост популярности машин на газе.

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    28 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Ушаков: Путин в Бишкеке встретится с Си Цзиньпином и Пезешкианом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в рамках визита на саммит ШОС в Киргизии проведет серию двусторонних встреч с главами государств, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Также запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, рассказал дипломат, передает ТАСС.

    «Лидеры двух стран обсудят самые важные вопросы международной повестки дня», – сообщил Ушаков. По его словам, переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Армении Николом Пашиняном состоятся 1 сентября.

    По итогам саммита ШОС, который проходит в год 25-летия организации, планируется подписать более 20 документов, включая бишкекскую декларацию. Россия примет председательство в объединении в 2027-2028 годах.

    Также 31 августа Путин примет участие в церемонии открытия Всемирных Игр кочевников. На саммите объявят, что следующие игры пройдут в 2028 году в Казани.

    После Бишкека президент выступит 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума с большой речью. Позже Путин и Си Цзиньпин увидятся на саммите БРИКС в Нью-Дели и форуме АТЭС в Шэньчжэне.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о насыщенной программе двусторонних контактов Владимира Путина в Бишкеке.

    МИД КНР подтвердил поездку Си Цзиньпина на встречу лидеров стран ШОС.

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    28 августа 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий», включив в него гражданские и военные компетенции, которые будут востребованы в будущем. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    По словам президента, новый документ должен учитывать изменения, которые будут происходить в профессиональной сфере в ближайшие десятилетия. Путин отметил, что знаком с планами по подготовке новой редакции атласа и назвал поставленную задачу амбициозной и новаторской., передает РИА «Новости».

    «Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед – заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно: подготовить новую редакцию атласа с гражданскими и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская», – сказал президент.

    Первое издание подобного документа было представлено в феврале 2014 года. Инициаторами проекта тогда выступили Агентство стратегических инициатив и Московская школа управления Сколково.

    В пятницу Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Накануне глава государства направил приветственную телеграмму участникам этого мероприятия.

    Ранее российский лидер поручил правительству принять новые меры по повышению уровня трудоустройства выпускников учебных заведений.

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    28 августа 2026, 23:25 • Новости дня
    Путин шуткой оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

    Путин оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин с юмором воспринял удивление сотрудников нижегородского автокластера, увидевших его за рулем нового автомобиля Volga.

     Путин в пятницу посетил нижегородский автокластер, где производятся автомобили Volga. Президент проехал за рулем новой машины от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании, передает РИА «Новости».

    Заметив удивление сотрудников предприятия, российский лидер с улыбкой отметил: «Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Нет, нет, все в порядке».

    После поездки на Volga К 50 журналисты поинтересовались впечатлениями президента от автомобиля. По его словам, в салоне машины тихо и мягко. Он добавил, что управлять автомобилем очень удобно, это можно делать одним пальцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках рабочей поездки Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кремль опубликовал кадры поездки Путина за рулем из салона автомобиля Volga. Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны
    Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны
    @ Mikhail Metzel/Kremlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория страны от Калининграда до Владивостока должна быть обеспечена отечественными технологическими решениями, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, президент подчеркнул важность создания долгосрочного спроса на российскую продукцию, передает РИА «Новости».

    «Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», – заявил глава государства. Он добавил, что необходимо выстроить полноценную систему поддержки инноваций.

    Кроме того, российский лидер отметил необходимость учитывать боевой опыт солдат и офицеров, полученный в ходе спецоперации. По его словам, эти знания должны применяться при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Также важно формировать для фронтовиков направления для будущего трудоустройства и самореализации в мирной жизни.

    Ранее глава государства призвал к самостоятельному производству критически важной продукции.

    Российский лидер заявил об огромной пользе навыков ветеранов спецоперации для отечественной промышленности.

    Президент потребовал оснащать армию умной техникой на базе исключительно российских решений.

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    28 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Рособрнадзор предложил внести изменения в ЕГЭ по ряду предметов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) предложил внести изменения в содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027.

    «Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в 2027 году», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии структура и содержание не изменятся. В экзамене по информатике поменяется тематика трех заданий, а структура записи ответа на одно сложное задание будет упрощена.

    КИМ по истории синхронизируют с федеральной образовательной программой 10-11-х классов и едиными учебниками. Число заданий увеличат с 21 до 22, добавив работу с историческим источником по всеобщей истории, а максимальный балл вырастет с 42 до 43.

    Максимальный балл по профильной математике увеличится с 32 до 33. В первую часть добавят базовые задания для получения минимального балла, а во вторую – задачи на моделирование реальных ситуаций и решение текстовых задач. Эти изменения отражают акцент на подготовку инженерных кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заранее анонсировал публикацию демоверсий экзаменационных материалов.

    Ранее руководитель ведомства исключил возможность отмены Единого государственного экзамена в 2027 году.

    В июле министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту о первом в истории тестирования результате в 500 баллов.

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    28 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Мурашко сообщил о рекордном конкурсе в российские медицинские вузы

    Мурашко: Российские медвузы фиксируют рекордный наплыв абитуриентов

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году российские медицинские учебные заведения фиксируют рекордный наплыв абитуриентов, поступающих с максимальными баллами по результатам единого государственного экзамена, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Повышенный спрос наблюдается как в высших учебных заведениях, так и в колледжах по всей стране, рассказал Мурашко, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало во время визита главы Минздрава на Камчатку. Совместно с губернатором края Владимиром Солодовым министр проинспектировал развитие местной системы здравоохранения и происходящие инфраструктурные изменения.

    «Результат, – что дети практически ежегодно демонстрируют все более высокие баллы по ЕГЭ. В этом году они практически максимальными стали, потому что конкурс медицинский во все вузы, колледжи очень высокий», – подчеркнул Мурашко в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прием на медицинские специальности вышел на первое место по числу абитуриентов с максимальными баллами ЕГЭ.

    В феврале текущего года Министерство здравоохранения определило минимальные пороги для поступления в профильные вузы.

    Летом глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал масштабное пополнение отечественной медицины новыми кадрами.

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    28 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    @ Сергей Лукин/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал операторов беспилотников и специалистов по генетическому редактированию среди представителей профессий, которые сегодня влияют на конкурентоспособность государств.

    Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

    «Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив. Еще в 2014 году вы представили Атлас новых профессий, в числе которых были и операторы дронов, и специалисты по генетическому редактированию», – отметил российский лидер.

    Он подчеркнул, что многие профессии, которые десять лет назад воспринимались как новые и перспективные, сегодня уже приобрели практическое значение и стали востребованными.

    «Сегодня эти и многие другие компетенции не просто востребованы, а определяют конкурентоспособность государства в целом», – заявил Путин.

    Ранее президент поручил подготовить новую редакцию атласа, которая должна учитывать не только гражданские, но и военные компетенции будущего. Путин назвал эту задачу амбициозной и новаторской.

    Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил о стремительном росте спроса на операторов беспилотных систем.

    Президент России призвал уделять особое внимание работе национальных центров генетических ресурсов.

    Глава государства назвал внедрение автономных беспилотных решений путем к укреплению глобальной конкурентоспособности страны.

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    28 августа 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин призвал создать систему поддержки инноваций в России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призвал сформировать в стране полноценную систему поддержки инновационных разработок и обеспечить устойчивый спрос на отечественную продукцию.

    Об этом глава государства заявил на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, передает РИА «Новости». По словам президента, необходимо создать условия, при которых российские граждане будут пользоваться отечественными технологическими решениями и гордиться ими. Путин подчеркнул, что речь идет в том числе о формировании долгосрочного спроса на продукцию российских компаний.

    «Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций. Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда была сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

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    28 августа 2026, 20:55 • Новости дня
    Путину представили новую линейку автомобилей «Газель» в Нижнем Новгороде
    Путину представили новую линейку автомобилей «Газель» в Нижнем Новгороде
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижний Новгород оценил современные автомобили «Газель», включая инновационную скорую помощь и транспорт для людей с ограниченными возможностями.

    Путин посетил автомобильный кластер в пятницу, передает РИА «Новости». На площадке президенту продемонстрировали последние разработки отечественного автопрома.

    В экспозицию вошли школьный автобус, пожарная машина «Валдай 12», минивэн «Соболь NN» и передовые решения для городского транспорта. Особое внимание уделили медицинской версии машины с инновационным салоном и специальной модели с ручным управлением.

    Во время знакомства с техникой президент лично проверил удобство автомобилей. Он посидел на месте водителя в кабине минивэна «Соболь» и внимательно осмотрел багажное отделение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород.

    В ходе визита глава государства лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    В прошлом году Горьковский автозавод выпустил особо вместительный фургон на базе «Газели Next».

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    28 августа 2026, 19:27 • Новости дня
    Путин расписался на клюшке и свитере юных хоккеистов в Нижнем Новгороде
    Путин расписался на клюшке и свитере юных хоккеистов в Нижнем Новгороде
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетил новую ледовую арену в Нижнем Новгороде, где получил в подарок клюшку с хохломской росписью и оставил автографы спортсменам.

    Путин во время визита в многофункциональный спортивный комплекс «VOLGA Арена» встретился с тренирующимися детскими командами, следует из сообщения Кремля. После осмотра инфраструктуры глава государства вышел на лед к юным спортсменам.

    «Комплекс – это подарок всем», – заявил российский лидер, поблагодарив строителей и губернатора за целенаправленную работу над проектом. Он также отметил большое количество хоккейных болельщиков в Нижнем Новгороде и огромную популярность этого вида спорта в регионе.

    Начинающие игроки выразили благодарность за возможность заниматься на современной площадке и пообещали добиваться только побед. В качестве сувенира они вручили президенту хоккейную клюшку, украшенную традиционной хохломской росписью. В ответ российский лидер оставил памятные автографы на другой клюшке и спортивном свитере.

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

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    29 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с учителями объяснил причины специальной военной операции на примере нападения стаи косаток на белого медведя.

    Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

    В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

    «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

    Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

    Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

    Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

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