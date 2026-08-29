Хабиров пригласил Путина на открытие кампуса в Башкирии

Tекст: Денис Тельманов

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров пригласил президента России Владимира Путина на торжественное открытие университетского кампуса, передает РИА «Новости». Запуск уникального образовательного объекта запланирован на конец текущего года.

Российский лидер в субботу посетил Московский педагогический государственный университет. В преддверии Дня знаний он планировал встретиться с учителями и победителями олимпиад.

Во время визита руководителя государства Хабиров выступил с докладом по видеосвязи.

«Владимир Владимирович, я хотел еще, пользуясь случаем, все-таки первое сентября, День знаний, мы ведь еще в рамках вашей программы кампусов еще кампус достраиваем, кампус наш получается, вот не побоюсь этого слова, уникальным, очень интересным, и в конце года мы его уже запускаем, и хотел вас пригласить в нашу республику на торжественное открытие кампуса», – обратился к президенту глава Башкортостана.

Владимир Путин поблагодарил руководителя региона за приглашение посетить республику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дня знаний Владимир Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

В субботу глава государства по видеосвязи запустил новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

Двумя годами ранее президент открыл первую очередь межвузовского кампуса в Уфе.