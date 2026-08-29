Хабиров пригласил Путина на открытие кампуса в Башкирии

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров пригласил президента России Владимира Путина на торжественное открытие университетского кампуса, передает РИА «Новости». Запуск уникального образовательного объекта запланирован на конец текущего года.
Российский лидер в субботу посетил Московский педагогический государственный университет. В преддверии Дня знаний он планировал встретиться с учителями и победителями олимпиад.
Во время визита руководителя государства Хабиров выступил с докладом по видеосвязи.
«Владимир Владимирович, я хотел еще, пользуясь случаем, все-таки первое сентября, День знаний, мы ведь еще в рамках вашей программы кампусов еще кампус достраиваем, кампус наш получается, вот не побоюсь этого слова, уникальным, очень интересным, и в конце года мы его уже запускаем, и хотел вас пригласить в нашу республику на торжественное открытие кампуса», – обратился к президенту глава Башкортостана.
Владимир Путин поблагодарил руководителя региона за приглашение посетить республику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дня знаний Владимир Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.
В субботу глава государства по видеосвязи запустил новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.
Двумя годами ранее президент открыл первую очередь межвузовского кампуса в Уфе.