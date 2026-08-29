Минтранс сообщил о грядущих ограничениях для старых российских судов

Разработанный законопроект об усилении контроля за старыми судами опубликуют в ближайшее время, передает РИА «Новости».
Глава Министерства транспорта Андрей Никитин отметил, что ведомство подготовило конкретные предложения по ограничению использования изношенного водного транспорта.
«Мы готовим нормативное регулирование мер безопасности, которые напрямую учитывают возраст и реальное техническое состояние судов», – подчеркнул министр.
Соответствующее заявление прозвучало в преддверии Восточного экономического форума.
Масштабное мероприятие пройдет во Владивостоке с первого по четвертое сентября. Полная версия беседы с руководителем ведомства появится в открытом доступе 31 августа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг совместно с Минтрансом обсудил источники финансирования программы обновления ветхого флота. Позже транспортное ведомство предложило сделать более гибкой систему эксплуатации судов под российским флагом.
В свою очередь министр транспорта Андрей Никитин заявил о необходимости наращивать строительство морских и речных судов.