Путин призвал уделить особое внимание изучению химии в школах

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин отметил высокую значимость изучения естественных наук, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии открытия новых учебных заведений по видеосвязи, он акцентировал важность развития профильной инфраструктуры.

«Приятно было услышать, что вы обратили внимание на химические лаборатории, потому что это тот предмет, на который нам всем нужно обратить особое внимание», – сказал Путин.

Ранее Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет. Накануне Дня знаний президент намерен провести встречу с преподавателями и победителями школьных олимпиад.

Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.