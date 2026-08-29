Кравцов заявил о готовности российских школ к учебному году

По словам Кравцова, российские школы завершили все необходимые подготовительные мероприятия для начала занятий, передает РИА «Новости».
«Система образования готова к началу учебного года. Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ведомства уточнил количество учащихся. В новом учебном году за парты сядут 17,6 млн детей. Из них 1,5 млн человек отправятся в первый класс.
Ранее президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.
Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.