Кравцов заявил о готовности российских школ к учебному году

Психолог назвала главную ошибку родителей перед 1 сентября

Психолог Бушевская посоветовала постепенно менять режим школьника к 1 сентября

Tекст: Катерина Туманова

«В конце августа в семьях начинается тихая суета. Этот плавный переход от каникул к школьным будням всегда приносит с собой легкую тревогу, ведь перестраиваться приходится не только школьникам, но и всей семье», – напомнила она в беседе с ТАСС.

Психолог рекомендует сдвигать время пробуждения и засыпания ежедневно на 15-20 минут. Это правило касается и взрослых, которым необходимо демонстрировать детям спокойствие. Если накануне праздника школьник поздно лег спать, утренний подъем вызовет неизбежный протест.

В первый месяц осени стоит отказаться от завышенных требований к успеваемости, советует эксперт. Дополнительные секции и занятия с репетиторами лучше отложить на две или три недели.

Такой подход позволит учащимся спокойно адаптироваться к новым нагрузкам.

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