Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России

Путин по видеосвязи открыл новые школы в пяти регионах России

Tекст: Вера Басилая

Путин в субботу принял участие в торжественной церемонии запуска образовательных учреждений в пяти регионах, передает РИА «Новости».

В Москве после реконструкции заработало здание школы имени Макаренко, рассчитанное на 1000 учеников. В Дагестане построили учреждение на 604 места с благоустроенной территорией и уличными спортивными площадками.

Тамбовская область получила школу для 1100 детей с технологическим полигоном, лабораториями и медиацентром. В Уфе возвели новый корпус на 1225 мест, оснащенный интерактивными кабинетами и студиями дизайна.

Еще один новый учебный корпус открылся в Черкесске. Здание предназначено для 400 младших школьников.

Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.