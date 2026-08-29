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    29 августа 2026, 13:00 • Новости дня

    Более 930 работников ГЭС пропали без вести после наводнения в Непале

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате мощного наводнения на севере Непала бесследно исчезли сотни работников местных гидроэлектростанций, многие объекты оказались заблокированы.

    После разрушительного наводнения в Непале без вести пропали более 930 сотрудников объектов гидроэнергетики, передает РИА «Новости». Стихийное бедствие затронуло 11 проектов, включая строящиеся станции.

    «Пропавшими без вести по-прежнему числятся 934 человека, связанные с 11 проектами в сфере гидроэнергетики, включая строящиеся», – отмечает газета Kathmandu Post со ссылкой на ассоциацию энергопроизводителей IPPAN.

    Точное количество заблокированных людей на каждой станции пока неизвестно. При этом министерство энергетики отчиталось о спасении 350 человек. В поисковых операциях задействованы непальские военные.

    Наводнение произошло утром 26 августа из-за мощного потока воды, хлынувшего со стороны Китая в реку Бхоте-Коши.

    Паводку предшествовало землетрясение, вызвавшее оползень. Жертвами стихии стали 626 человек, еще свыше двух тыс. числятся пропавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Совет по туризму Непала заявил о спасении 184 туристов. Посольство России призвало родственников пропавших россиян направлять официальные запросы для организации поисков.

    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

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    27 августа 2026, 22:22 • Новости дня
    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»

    Наводнение в Непале назвали каскадной катастрофой

    Ученые назвали наводнение в Непале «каскадной катастрофой»
    @ Ap Tolang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Ученые назвали разрушительное наводнение на севере Непала «каскадным событием», при котором одно природное явление могло запустить цепочку других. По предварительной версии специалистов, катастрофический паводок мог начаться с обрушения ледника в Гималаях, после чего произошли сход ледово-каменной лавины и прорыв образовавшейся на реке плотины.

    Наводнение произошло в среду в районе реки Бхотекоши у границы Непала с Тибетом. В результате стихии погибли более 350 человек, еще сотни числятся пропавшими без вести. Среди них оказались иностранные туристы. По данным министерства туризма Непала, неизвестной оставалась судьба 403 туристов, включая 341 иностранца.

    По мнению исследователей, масштаб наводнения не соответствует обычному дождевому паводку, пишет Scientific American. Перед катастрофой в пострадавшем районе не фиксировалось значительных осадков.

    Основная версия специалистов связана с обрушением крупного участка ледника на высоте около 5,2 тыс. метров. Согласно спутниковым снимкам, ледовая масса сорвалась и упала более чем на 1,2 тыс. метров в долину. Это могло вызвать мощную лавину из льда и горных пород.

    Предположительно, примерно в 20 километрах выше границы Непала и Тибета лавина перекрыла русло реки. За образовавшейся преградой начала накапливаться вода, после чего ледово-каменная плотина разрушилась и вниз по течению хлынул мощный поток.

    Специалисты отмечают, что подобные явления называют каскадными, поскольку первоначальная природная опасность становится причиной последующих. В данном случае обрушение ледника могло спровоцировать лавину, та – перекрытие реки, а разрушение временной плотины – масштабный паводок.

    Ученые отмечают, что каскадные катастрофы практически невозможно прогнозировать – для этого необходимо понимать, какая причина может спровоцировать цепь стихийных бедствий, где каждое усиливает предыдущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при наводнении в Непале достигло 359 человек.

    В зоне разрушительного стихийного бедствия пропали без вести восемь российских туристов.

    Эксперты назвали причиной масштабной трагедии обрушение горного ледника.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    28 августа 2026, 19:48 • Новости дня
    В Непале сообщили о семи пропавших после наводнения россиянах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зоне бедствия в Непале пропали семь граждан России, сообщили в Совете по туризму страны.

    Местные власти обновили статистику по иностранцам, оказавшимся в зоне стихийного бедствия, передает ТАСС. Согласно официальным документам профильного ведомства, судьба нескольких россиян остается неизвестной.

    «Всего пропали – девять, все еще не найдены – семь, спасены – двое», – говорится в отчете непальского Совета по туризму.

    Накануне в зоне разрушительного наводнения в Непале без вести пропали восемь россиян.

    Позже спасатели благополучно эвакуировали двоих отечественных туристов.

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    26 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    Названа предположительная причина наводнения в Непале

    Reuters: Эксперты назвали обрушение ледника причиной наводнения в Непале

    Tекст: Ольга Иванова

    Причиной разрушительного наводнения на границе Непала и Китая могло стать масштабное обрушение ледника, вызванное резким таянием снегов и строительными работами в горном регионе, сообщает Reuters.

    Внезапный паводок на непальско-китайской границе мог быть спровоцирован падением части ледника на дно долины, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. К такому выводу пришли эксперты после изучения спутниковых снимков Planet Labs. Фотографии зафиксировали, что зеленые горные склоны теперь полностью покрыты слоем грязи и обломков.

    «Подтверждено, что значительная часть ледникового массива обрушилась, положив начало этому событию, вероятно, вместе с большим количеством камней и осадочных пород», – заявил специалист по инженерной геологии из индийского Сиккимского университета Викрам Гупта.

    Геолог Дэн Шугар из Университета Калгари отметил, что за сутки до катастрофы в горах растаял большой объем снега. По его словам, на снимках видно, как нижний край ледника откололся на высоте около 5200 метров и рухнул на 1200 метров вниз. Ученый добавил, что обрушению способствовало не только потепление, но и активное строительство.

    До публикации этих данных власти Непала рассматривали иную версию трагедии. Они предполагали, что сход ледника могло спровоцировать землетрясение, которое произошло за несколько минут до наводнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного паводка без вести пропали более 380 иностранных и местных туристов.

    В зоне стихийного бедствия оказались по меньшей мере четыре гражданина России.

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    27 августа 2026, 11:44 • Новости дня
    После мощного наводнения в Непале пропали восемь россиян

    Восемь россиян пропали без вести в зоне разрушительного наводнения в Непале

    Tекст: Мария Иванова

    После вызванного землетрясением мощного паводка на севере Непала остается неизвестной судьба 644 туристов из 33 стран, в том числе восьми россиян.

    Стихийное бедствие охватило горные районы после землетрясения и оползня, передает РИА «Новости». Мощный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши, вынудив власти объявить режим повышенной готовности.

    Среди пропавших числятся граждане 33 государств. «По состоянию на 27 августа, 13.00, в посольство России в Непале поступили сведения о восьми российских гражданах, которые предположительно находились в зоне бедствия и не выходят на связь», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Дипломаты проверяют информацию совместно с местными спасателями. Известно о спасении двух россиянок на границе с Китаем. Женщины вовремя заметили приближающуюся воду и успели подняться на гору.

    В настоящий момент эвакуированным туристкам оформляют документы для возвращения домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате масштабного наводнения достигло 175 человек.

    Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

    Накануне российское посольство сообщило о потере связи с четырьмя гражданами РФ.

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    26 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек

    Reuters: Число жертв наводнения в Непале возросло до 95 человек

    Количество погибших при наводнении в Непале достигло 95 человек
    @ Skanda Gautam/ZUMA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разрушительное наводнение в Непале унесло жизни почти сотни человек, сотни туристов числятся пропавшими без вести после прорыва мощного потока воды, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на местную полиицию, число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек, передает РИА «Новости».

    «Число погибших... возросло до 95», – говорится в сообщении.

    Напомним, изначально жертвами мощного горного паводка в Непале стали 16 человек. Позже число погибших из-за масштабной стихии выросло до 22 человек.

    После разрушительного наводнения без вести пропали более 380 туристов.

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    28 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Российская туристка рассказала о спасении от наводнения в Непале

    Российская туристка рассказала о спасении от наводнения в Непале на горе

    Tекст: Денис Тельманов

    Туристическая группа спаслась от смертоносного паводка на границе с Китаем, вовремя заметив надвигающуюся опасность и взобравшись по горной лестнице.

    Россиянка Екатерина Красюкова оказалась в эпицентре стихийного бедствия на непальской границе, передает РИА «Новости». Туристическая группа из 12 человек направлялась в Китай к горе Кайлас, когда внезапно началось наводнение. Путешественники ожидали прохождения контроля в автобусе.

    «Сначала я увидела, что наш повар из непальской команды прыгает в окно. Посмотрела налево и увидела несущиеся черные массы грязи. Я закричала: «В окно!» И побежала. Это было на адреналине», – рассказала туристка.

    Спастись удалось благодаря лестнице на гору, которая оказалась рядом с их транспортом. По словам россиянки, выжили все члены интернациональной группы, включая граждан Швейцарии, Болгарии, Италии и США. Эвакуация на вертолетах в Катманду началась лишь спустя несколько часов.

    Мощный паводок на реке Бхоте-Коси был спровоцирован землетрясением и оползнем. Жертвами стихии в Непале стали 469 человек, еще 977 числятся пропавшими без вести, среди них 517 иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.

    В зоне разрушительного стихийного бедствия без вести пропали восемь граждан России.

    Из-за прорыва берегов горного озера власти приостановили спасательные операции.

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    28 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Музыкант из Якутии пропал без вести при наводнении в Непале

    Основатель музыкальной школы из Якутии исчез после смертельного паводка в Непале

    Tекст: Мария Иванова

    Российский гитарист Кирилл Третьяков перестал выходить на связь после разрушительного схода ледника, унесшего жизни сотен людей в горных районах Южной Азии.

    Друзья и близкие разыскивают основателя якутской школы «Дом музыки», рок-музыканта Кирилла Третьякова, передает РИА «Новости». Он исчез на фоне масштабного стихийного бедствия.

    «Мы верим в хорошее, Кирилл не пропадет. Сделали запрос в МИД, ждем информацию», – рассказал друг пропавшего Александр Лукин.

    Мощный поток воды обрушился на реку Бхоте-Коси в среду. Геологическая служба США установила, что причиной трагедии стал сход ледника. Жертвами стихии стали уже 547 человек.

    При этом спасательная операция продолжается. Властям удалось эвакуировать 121 иностранного туриста, среди которых есть граждане России, Китая, США и ряда других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после мощного паводка в Непале без вести пропала почти тысяча человек.

    Из-за разлива горной реки на севере страны погибли свыше 500 человек.

    В зоне разрушительного наводнения исчезли восемь граждан России.

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    27 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    После наводнения в Непале спасены двое российских туристов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время масштабного стихийного бедствия в Непале удалось благополучно эвакуировать несколько десятков путешественников из разных стран, включая граждан России.

    Управление по туризму Непала обновило данные о количестве эвакуированных после разгула стихии иностранцев, передает РИА «Новости». По официальной информации, число спасенных людей увеличилось с 27 до 31 человека. Среди них оказались двое граждан России.

    В опубликованном ведомством списке также числятся туристы из США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. При этом гражданство еще восьми эвакуированных путешественников пока остается неизвестным.

    Напомним, число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек.

    В зоне стихийного бедствия без вести пропали восемь российских туристов.

    Утром спасатели эвакуировали из опасных районов 116 человек.

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    27 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Число погибших при наводнении в Непале достигло 359 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощные паводки на территории южноазиатской республики Непал унесли еще несколько десятков жизней, увеличив общее число погибших до 359 человек, пишет Kathmandu Post.

    Последствия стихии оказались масштабнее первоначальных оценок, передает РИА «Новости». Местная полиция обновила данные о погибших, зафиксировав значительный рост числа трагических исходов после недавних событий в Непале.

    «Число погибших в результате разрушительного наводнения возросло до 359 человек», – говорится в материале Kathmandu Post.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 332 человек.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству азиатской республики.

    В зоне стихийного бедствия без вести пропали восемь российских туристов.

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    27 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Премьер Франции сообщил о пропавших в Непале французских туристах

    Лекорню: Ряд наших граждан пропали без вести в Непале

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, находясь с визитом на Майотте, провел пресс-конференцию на тему «ужасной катастрофы» в Непале и сообщил о нескольких пропавших без вести там французах.

    Французский телеканал BFMTv сообщил, что после мощного наводнения в Тибете 26 августа более тысячи человек числятся пропавшими без вести, в том числе четверо французских туристов. По меньшей мере 362 человека погибли.

    «Ряд наших граждан пропали без вести. У нас есть так называемая «нить Ариадны», реестр всех французских граждан в каждой стране. Если я правильно помню, в этой «нити Арианды» числится 80 или 90 французских граждан, и несколько наших граждан числятся пропавшими без вести на данный момент», – сказал Лекорню на пресс-конференции.

    Премьер добавил, что «консульская сеть мобилизована для получения информации» о пропавших без вести.

    Лекорню также сообщил о предложении Франции помочь Непалу в устранении  последствий стихийного бедствия. По его словам, он обсудил с министрами внутренних дел и иностранных дел «потенциальные подкрепление и помощь», которые могут быть направлены в Непал и Тибет.

    «Мы делаем это только в том случае, если нас об этом просят, чего в данный момент нет. Предложение сделано, в частности, по дипломатическим каналам», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек. После наводнения в Непале спасены двое российских туристов. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

    Эксперты назвали причиной масштабной трагедии обрушение горного ледника.

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    29 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Посольство России в Непале попросило помощи в поиске пропавших россиян

    Посольство России призвало родных пропавших в Непале подавать запросы на поиск

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России обратилось к родным пропавших в Непале россиян с просьбой направлять официальные запросы для организации поисков в зоне сильного наводнения.

    Российская дипломатическая миссия в Непале призвала родственников соотечественников, которые могли оказаться в районе стихийного бедствия и не выходят на связь, направлять официальные обращения, передает РИА «Новости».

    «Посольство хотело бы попросить родственников лиц, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить нам официальные обращения с запросом их поиска», – говорится в заявлении дипломатов.

    В посольстве отметили, что на данный момент новых сведений о россиянах в зоне затопления нет. Ранее сообщалось о двух пропавших без вести гражданах России, местонахождение еще троих выяснялось. Восемь россиян смогли самостоятельно эвакуироваться в Катманду.

    В результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Число жертв масштабного стихийного бедствия на севере страны возросло до 579 человек.

    В зоне мощного паводка изначально исчезли восемь российских туристов.

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    27 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный удар водной стихии по территории южноазиатской республики обернулся масштабной трагедией, унеся жизни 332 человек.

    Трагическая статистика последствий удара стихии обновилась в большую сторону, передает РИА «Новости» со ссылкой на непальское издание Kathmandu Post.

    Местная полиция подтвердила значительное увеличение количества погибших граждан.

    Изначально журналисты располагали информацией о 289 жертвах трагедии. Позже эти данные были официально скорректированы.

    «Число погибших в результате разрушительного наводнения возросло до 332 человек», – говорится в материале газеты.

    Ранее сообщалось, что число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 175 человек.

    В зоне стихийного бедствия пропали без вести восемь российских туристов.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству республики.

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    28 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    В Непале прорвало берега озера после оползня

    Власти Непала сообщили о прорыве берегов озера после масштабного оползня

    Tекст: Мария Иванова

    В Непале прорвало берега озера, образовавшегося после оползня, из-за чего уровень воды в реке резко вырос, а спасательные операции пришлось приостановить.

    Власти Непала получили информацию о прорыве берегов озера, которое образовалось после оползня, передает РИА «Новости». Уровень воды в реке стремительно растет, из-за чего спасательные операции в регионе пришлось приостановить.

    «Властям в Непале сообщили о прорыве берегов у озера, появившегося после оползня», – заявил местный чиновник Наредра Парияр. Из-за подъема воды спасательная операция с участием вертолетов в районе Расува остановлена, местные жители вынуждены спасаться на холмах.

    Мощный паводок в горном Непале начался в среду, когда вода хлынула в реку Бхоте-Коши. Геологическая служба США уточнила, что причиной бедствия стал сход ледника, а не землетрясение. Число жертв наводнения достигло 469 человек, еще 977 числятся пропавшими без вести, среди них 517 иностранцев.

    Восемь россиян, находившихся в зоне бедствия, самостоятельно эвакуируются в Катманду на частном автотранспорте. Судьба еще восьми граждан России, которые не вышли на связь, пока остается неизвестной, новых данных о них в посольство не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Непала подтвердила гибель 475 человек в результате масштабного наводнения.

    Национальное управление по снижению рисков зафиксировало пропажу 977 человек.

    В зоне стихийного бедствия исчезли восемь российских туристов.

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    28 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Ученый предупредил о риске разрушительных наводнений в регионах России

    Эксперт Сергеев: Российские горные регионы подвержены угрозе паводков

    Tекст: Мария Иванова

    Российские горные регионы, включая Кавказ, Алтай и Саяны, подвержены угрозе разрушительных паводков, аналогичных недавней катастрофе в Непале, отметил завкафедрой общей биологии и экологии Факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев.

    Заведующий кафедрой общей биологии и экологии факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев назвал регионы России с потенциальными рисками разрушительных паводков, передает ТАСС.

    В зоне риска оказались территории Кавказа, Алтая и Саян.

    «Почти несомненно, что это результат разрушения конца ледника в Гималаях, а это с большой вероятностью – результат общего повышения температур в последние десятилетия. Горные районы с многочисленными ледниками подвержены таким катаклизмам», – отметил эксперт, комментируя недавнюю трагедию в Непале.

    По словам Сергеева, стихийные бедствия могут быть спровоцированы не только таянием ледников, но и землетрясениями или длительными сильными дождями. Он также добавил, что человек способен усугубить ситуацию, приведя в пример трагедию на плотине Вайонт в итальянских Альпах в 1963 году.

    Напомним, мощная волна паводка обрушилась на северные районы Непала в среду утром из-за схода снежно-каменной лавины. Пропавшими без вести числятся почти тысяча человек, спасены более 3,2 тыс. Посольство РФ в Непале сообщило об отсутствии связи с восемью россиянами, которые могли находиться в зоне бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Непала подтвердила гибель 475 человек в результате масштабного наводнения.

    В зоне стихийного бедствия без вести пропали почти тысяча местных жителей и туристов.

    Из-за прорыва берегов горного озера спасатели приостановили поисковые операции.

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