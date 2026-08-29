Дым от масштабных пожаров затянул Киев после сообщений о взрывах

«Огромная пелена дыма на горизонте – вид, который открывается со столичного шоссе в Киеве», – отмечается в публикации местного издания, передает РИА «Новости».
Очевидцы делятся кадрами поднимающегося над городом гигантского столба дыма. Из-за опасной близости к эпицентру одного из возгораний власти полностью перекрыли движение по трассе Киев – Житомир.
Сообщения о сильных взрывах в районе этой трассы появились в украинских СМИ еще в пятницу. Издание «Страна» со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого сообщала, что причиной мог стать взрыв на военном складе в районе Бучи под Киевом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников спровоцировала сильный пожар в пригороде украинской столицы.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил детонацию на объекте в Бучанском районе.
Из-за разлетающихся боеприпасов власти перекрыли движение транспорта по Житомирской трассе.