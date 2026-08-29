Власти Непала назвали стоимость восстановления после разрушительного наводнения

Власти Непала оценили затраты на восстановление после паводка в пять млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр финансов республики Сварним Вагле сообщил агентству Reuters, что на преодоление последствий стихии в приграничных районах уйдет от четырех до пяти млрд долларов, передает ТАСС. «Это лишь предварительная оценка. В настоящее время идет подсчет ущерба и потерь», – отметил глава ведомства.

Мощная волна обрушилась на северные территории страны в среду утром. По предварительной информации, причиной бедствия стала снежно-каменная лавина на границе с Китаем, сошедшая примерно в 20 километрах от пограничного перехода «Расувагадхи».

Огромная масса воды, грязи и камней пронеслась по руслу реки на расстояние не менее 70 километров. Стихия затопила обширные территории и полностью разрушила несколько прибрежных поселений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за разлива горной реки на севере Непала погибли 538 человек.

После мощного паводка без вести пропала почти тысяча местных жителей и туристов.

Из-за прорыва берегов образовавшегося после оползня озера спасатели приостановили поисковые операции.