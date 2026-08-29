В Непале из-за паводка пропали 2,5 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

После мощного паводка в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек, в том числе 213 иностранцев, передает ТАСС. Такие данные приводит Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

«Пропавшими без вести числятся 2 456 человек», – отметило ведомство. По официальным данным, к спасательной операции привлечены почти 15 тыс. специалистов. Наземные службы смогли спасти более 4,3 тыс. пострадавших.

Поисковые отряды обнаружили тела 626 погибших. Масштабная поисково-спасательная операция в зоне стихийного бедствия продолжается.

Накануне число жертв наводнений на севере Непала возросло до 579 человек.

В зоне стихийного бедствия пропали семь граждан России. Ученые назвали этот разрушительный паводок каскадной катастрофой.