Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 512 украинских дронов в ночь на пятницу. При этом в течение пятницы уничтожены 112 украинских БПЛА над девятью регионами России.



