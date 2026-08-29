Эксперт сообщил о предстоящем повышении пенсий для части россиян

Эксперт Балынин рассказал о повышении пенсий осенью

Tекст: Катерина Туманова

«Увеличение пенсий в сентябре 2026 года затронет тех пенсионеров, кому в августе исполнилось 80 лет или впервые была установлена инвалидность первой степени. Для этих категорий пенсионеров предусмотрены двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход», – сказал он РИА «Новости».

Балынин уточнил, что с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты составляет 9584 рублей. Надбавка за уход равна 1413 рублей. При совпадении двух условий повышенная сумма начисляется только по одному основанию.

Эксперт привел пример расчета новых сумм. Если ранее пенсия составляла условно 32 545 рублей, то после юбилея она увеличится до 43 543 рублей. Перерасчет произойдет автоматически на основе данных Социального фонда России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Сытник назвала два пути при нехватке стажа для пенсии. Стало известно о значительном росте пенсий неработающих россиян. Глава Соцфонда назвал условие получения высокой пенсии и заверил в отсутствии ограничений возраста для выплаты страховых пенсий.