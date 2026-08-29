При атаке дронов на Ростовскую область пострадали двое детей и пять взрослых

При атаке дронов на Ростовскую область пострадали дети и взрослые

Tекст: Катерина Туманова

«По уточненным данным в результате массированной вражеской атаки на Ростовскую область семь человек пострадали. В Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека – двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – написал он.

Слюсарь добавил, что в Пролетарском районе областного центра обломки повредили два многоквартирных дома. Экстренные службы оперативно организовали эвакуацию жильцов и развернули пункт временного размещения.

В Аксайском районе травмы получили три человека, когда фрагменты БПЛА упали на территорию складских помещений. Кроме того, падение обломков спровоцировало возгорание в местной лесополосе.

В Багаевском районе зафиксированы повреждения остекления в частных жилых домах. Обошлось без пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу в семи районах Ростовской области ночью уничтожено более 70 дронов. Силы ПВО в течение пятницы уничтожили 112 украинских БПЛА над девятью регионами России. В Ростовской области введен режим ЧС из-за нарушения судоходства и работы портов.