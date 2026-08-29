Глава Соцфонда исключил ограничение возраста для выплаты страховых пенсий

Предельного возраста для выплаты страховых пенсий в России нет

Tекст: Катерина Туманова

«О возрасте дожития никто из профессионалов не говорит, тем более для государственной страховой пенсии такого показателя нет. Она выплачивается столько, сколько человек живет, никаких ограничений здесь быть не может», – сказал он ТАСС.

Пенсионная система в России основана на солидарном подходе. Собираемые сегодня страховые взносы направляются на обеспечение нынешних пенсионеров. Кроме того, социальная пенсия поддерживает граждан, получивших инвалидность в молодости и не успевших накопить нужную сумму, пояснил Чирков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Сытник назвала два пути при нехватке стажа для пенсии. Стало известно о значительном росте пенсий неработающих россиян. Глава Соцфонда назвал условие получения высокой пенсии.



