Минприроды: Россия заняла пятое место в мире по запасам угля

Tекст: Катерина Туманова

Россия располагает запасами угля в объеме 273,2 млрд тонн, занимая пятую строчку в мире по этому показателю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

«Страна обладает крупной сырьевой базой угля и находится на пятом месте после Китая, США, Индии и Австралии», – заявили в ведомстве.

По состоянию на начало 2026 года угольные запасы выросли на 825,6 млн тонн по сравнению с показателями 2025 года. Согласно статистике Росстата, добыча ресурса в стране за период с января по июль 2026 года сократилась почти на 2% в годовом исчислении, составив 249 млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте NYT писала, что Азия вернулась к углю на фоне перебоев с газом. Угольные компании России существенно нарастили отгрузку угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поставки российского угля на индийский рынок рекордно выросли в июле. Южная Корея увеличила закупки российского угля до максимума за три года.