В МИД заявили о готовности немедленно защитить жителей Приднестровья

В МИД заявили о готовности защитить жителей Приднестровья

Tекст: Катерина Туманова

«Вновь подчеркиваем: Российская Федерация гарантирует надежную защиту своим гражданам и соотечественникам, находящимся в Приднестровье. Ни у кого не должно быть и толики сомнений в том, что в случае обострения ситуации мы отреагируем решительно и без промедлений», – заявил он РИА «Новости».

Дипломат пояснил, что сейчас ошибочно исключать риски эскалации. Это актуально даже несмотря на официальные заверения Кишинева о приверженности мирному урегулированию проблемы.

Около 60% жителей региона составляют русские и украинцы. Территория добивалась независимости до распада СССР из-за опасений присоединения Молдавии к Румынии. После вооруженного конфликта 1992 года Приднестровье стало фактически неподконтрольным молдавским властям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Приднестровья назвал число заявок на гражданство России. Казачий атаман назвал российскую миссию в Приднестровье лучшей. Глава МИД ПМР заявил о попытках Кишинева сорвать миротворческую операцию.