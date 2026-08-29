ISU усложнил правила отбора российских фигуристов на Гран-при

Tекст: Катерина Туманова

Международный союз конькобежцев обновил регламент квалификации для представителей России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

Фигуристам теперь необходимо набирать минимальное количество баллов на соревнованиях под эгидой федерации.

Ранее Аделия Петросян и Петр Гуменник могли претендовать на статус запасных благодаря результатам Олимпийских игр в Италии. Теперь спортсменам предписано обязательно выступать на турнирах категории «Челленджер».

Кроме того, из правил исключен пункт о дополнительных бонусах для призеров. До этого победа на одном из соревнований серии Гран-при давала приоритетное право отбора на следующий старт.

Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России. Ограничительные рекомендации для международных федераций в отношении отечественных атлетов полностью отменены. 30 июня ISU сообщил о допуске россиян к международным стартам в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Валиева и Игнатова получили нейтральный статус для международных турниров. ISU предоставил нейтральный статус еще четырем российским фигуристам. Российские фигуристы вошли в заявочные листы на сентябрьский турнир серии «Челленджер» в Токио.