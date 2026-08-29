Россия вдвое увеличила экспорт кондитерских изделий

Tекст: Катерина Туманова

«Экспорт кондитерской продукции в 2025 году вырос на 14% и превысил 2 млрд долларов, в этом году высокие темпы сохраняются», – заявила она РИА «Новости» в преддверии Восточного экономического форума.

Руководитель РЭЦ уточнила, что китайские потребители особенно ценят российский шоколад, печенье, овсяные хлопья, мед и мороженое.

В целом в структуре российского экспорта увеличивается доля готового продовольствия и товаров с высокой добавленной стоимостью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что российские продукты питания любят более чем в 160 странах мира. Россия заняла больше трети мирового рынка экспорта гороха.

По итогам 2025 года Германия стала крупнейшим поставщиком сладостей в Россию.