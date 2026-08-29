Магаданский охотовед дал совет на случай встречи с медведем в городе

Охотовед Матерн дал совет на случай встречи с медведем в городе

Tекст: Катерина Туманова

«Нужно кричать. Медведь боится громких звуков. Бежать нельзя. Он все равно быстрее. Нужно медленно отходить. Ну а в целом медведи, которые заходят в населенные пункты, обычно не агрессивны. Они просто в поисках пищи, возможно, пришли на запах еды. Хотя, разумеется, это опасный хищник, и, испугавшись, он может броситься на человека», – рассказал он РИА «Новости».

По словам охотоведа, понять по поведению зверя, нападет ли он, крайне сложно. Медведи обычно не нападают, но остаются непредсказуемыми животными.

Ранее в Магаданской области установили санитарные зоны вокруг населенных пунктов, куда хищникам вход воспрещен. Появляющихся в черте Магадана или колымских поселков медведей ликвидируют.

На этой неделе горожане сняли на видео крупного медведя, бегущего по улицам областного центра. Руководитель управления Охотнадзора региона Елена Слободянюк сообщила, что ведутся поиски животного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жителей Алтая призвали отказаться от походов в лес из-за медведей. эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей.