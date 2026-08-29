Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

Для жителей приграничных регионов отменили пени за газ

Tекст: Катерина Туманова

«Перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых правительством <...> устанавливаются особенности применения положений законодательства Российской Федерации в области газоснабжения: Белгородская область, Брянская область, Курская область», – приводит РИА «Новости» выдержку из постановления, представленного на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, управляющие компании, ТСЖ, кооперативы и теплоснабжающие организации, закупающие газ для коммунальных нужд, не будут платить пени за просрочку платежей.

Кроме того, при отключении газа жителям этих регионов подачу топлива возобновят без взимания платы за услуги отключения или подключения.

Поставщики газа лишились права в одностороннем порядке останавливать подачу топлива до полного погашения долгов. Также запрещено прекращать поставки при неоплате услуг в течение двух месяцев подряд. Поставщикам нельзя отключать газ при трех и более случаях просрочки платежей за год, а также ограничивать подачу при двух и более нарушениях сроков оплаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин поручил повысить качество жизни приграничья до уровня остальной России. Памфилова сообщила о мерах безопасности на выборах в приграничных регионах. Путин призвал уделить повышенное внимание организации избирательного процесса в приграничных регионах.



