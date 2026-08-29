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    29 августа 2026, 11:05 • Новости дня

    Миколог объяснила отсутствие белых грибов и обилие лисичек в этом году по всей России

    Биолог Филиппова объяснила неурожай белых грибов при обилии лисичек этим летом

    Миколог объяснила отсутствие белых грибов и обилие лисичек в этом году по всей России
    @ Polozovsky

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Неурожай белых грибов и рекордное распространение лисичек в этом году наблюдаются сразу в разных регионах России. Кандидат биологических наук, миколог Ирина Филиппова объяснила газете ВЗГЛЯД причины этого необычного сезона и рассказала о жесткой конкуренции между грибницами, их борьбе с насекомыми и патогенными грибами, а также о научном объяснении «грибных волн».

    «Действительно, бывают негрибные годы. Такое случается и из-за засушливого лета и осени, и наоборот – при слишком дождливой погоде. Несомненно, дожди, туманы и температура напрямую влияют на урожай грибов. Но это далеко не единственные факторы», – говорит Филиппова.

    Она поясняет, что не существует единого грибного мицелия – у каждого вида своя грибница. Они отличаются и по структуре, и по рисунку. «Это можно сравнить с оренбургскими вязаными платками: и нитки разные, и узоры непохожие друг на друга. Только грибницы в отличие от платков по своим размерам огромны», – поясняет она.

    И все эти грибницы разных видов, продолжает миколог, подчиняются определенным правилам: они располагаются ярусами, не сбиваясь в жгуты или клубки. При этом между ними идет настоящая борьба за место под солнцем. Ведь главная задача каждой грибницы – такая же, как и любого живого существа в природе: размножаться и продолжать свой род, чтобы занимать достойное место среди огромного многообразия видов.
    Грибные войны

    «Грибная конкуренция – дело жесткое. Здесь нет ни реверансов, ни взаимных уступок: грибы идут по головам, соблюдая исключительно собственные интересы. Для этого они всю зиму накапливают силы: ремонтируют гифы — нити мицелия, продуцируют органические вещества, в том числе лекарственные соединения и питательные вещества. Грибница каждого гриба – настоящий биохимический завод, да еще и с собственной котельной: выброс энергии в процессе этой деятельности обогревает корни растений и не дает замерзнуть многочисленным жучкам-паучкам», – рассказывает миколог.

    Кроме того, в каждой грибнице, по словам специалиста, в полном объеме представлена и военно-оборонная промышленность. Ведь любой грибнице необходимо не только защищаться и обороняться, но и нападать. Для этого грибы вырабатывают поражающие вещества — лакказы, которые могут быть как ароматическими, так и неароматическими и отличаются у каждого вида. Такие методы позволяют белым грибам, лисичкам, подосиновикам и другим видам буквально прорываться вперед, «раздавая тумаки» направо и налево своими «кинжалами».

    «В результате тот, кто активнее использовал свои возможности в течение года, тот и будет расти в изобилии. Именно поэтому бывают рыжиковые, подосиновиковые, боровиковые годы. А иногда отдельные виды и вовсе стоят ковром – как, например, в прошлом году колпаки кольчатые и паутинники», — подчеркивает Филиппова.

    Она обращает внимание, что из-за масштабов грибницы ни одна из них не может за один сезон буквально вымерзнуть, засохнуть, быть затоптанной грибниками или изрытой кабанами и косулями. Она не исчезает, поскольку представляет собой огромный промышленный объект в масштабах планеты.

    Более того, даже отдельные исчезающие виды не исчезают окончательно. Подавленные своими собратьями – другими грибницами – они просто опускаются ниже и консервируются, покрываясь защитным панцирем из хитиновых соединений на годы, десятилетия и даже столетия.

    Триходерма агрессив выжигает грибницы

    «Несмотря на регулярные дожди и редкое солнце, в этом году белых грибов в лесах оказалось крайне мало. Но это не повод для беспокойства: грибница боровиков в порядке и продолжает существовать в неизменном виде. Однако есть такое понятие, как усталость грибницы. Молодые гифы грибов – слишком лакомый продукт для жучков и червячков. Причем у каждого вида грибов есть свои гурманы. Например, грибница рыжиков пасует перед чрезмерно расплодившимися насекомыми – чернотелками и коллемболами. Поэтому рыжики становятся редким грибом. Но это не означает, что они исчезнут: просто сейчас готовятся дать отпор и ищут нужную лакказу», – объясняет миколог.

    Однако главные враги грибниц – их младшие собратья, грибы-микромицеты, или плесени. С ними, говорит собеседница, идет настоящая война на уничтожение. Несметное количество видов микромицетов стремится захватить и заселить грибницы.

    «В этом году активизировался один из самых опасных врагов грибниц – триходерма агрессив, которая буквально выжигает грибницы. Например, известно, что она уничтожает урожай шампиньонов еще на уровне мицелия. Да и другие патогенные грибы многим хорошо знакомы. Садоводы знают, что мокрая дождливая весна может уничтожить сразу целый сад плодовых деревьев, поскольку в таких условиях быстро возникают заболевания, вызванные грибами. Однако полностью уничтожить грибницу патогенная плесень не способна. Фунгициды, которые используются как лекарство против патогенных грибков, получены именно из настоящих грибов. Поэтому при реальной опасности любая грибница начинает активно защищаться от своих врагов, усиливая производство фунгицидов», – поясняет Филиппова.

    При этом лисичкам патогенные грибы, судя по всему, не страшны. В этом году в разных регионах России наблюдались сразу две волны их роста, и на тихую охоту за лисичками продолжают отправляться до сих пор. Причину такой плодовитости и живучести специалист видит в том, что в предыдущие два года лисичек было крайне мало и грибницы смогли отдохнуть. Кроме того, у них, а также у паутинников, мокрух и многих других видов достаточно мощный иммунитет против микромицетов.

    А вот боровики, подосиновики, подберезовики, рыжики и другие виды, которые в этом году встречаются редко, сейчас буквально «латают» свои грибницы и одновременно отражают атаки патогенных грибов.

    Причины «грибных волн»

    Эксперт обращает внимание еще на одну особенность нынешнего грибного сезона: полное отсутствие одних видов и огромное наличие других одновременно наблюдается в самых разных регионах России, несмотря на существенные различия в климате. По ее словам, такое совпадение может быть не случайным. Грибы способны обмениваться сигналами с помощью электромагнитных импульсов. Ученые даже записывали своеобразные «песни» щелелистника обыкновенного, который таким образом, как предполагается, может сообщать о благоприятных для себя условиях. Исследованием подобных процессов канадские микологи занимаются уже около десяти лет, а российские специалисты развивают направление, связанное с так называемыми «грибными волнами».

    «Грибы растут не где попало, где захотелось. Волна идет системно. Если зарождается в Выборге, то в Псков придет через неделю. Мы как раз и ищем эту кнопку, как в электронике, откуда и как зарождаются электромагнитные импульсы, которые будят именно эту грибницу и именно этими частотами-вибрациями. И это не фантастика, а реальность», – заключила Филиппова.

    Этим летом в российских лесах резко сократилось число белых грибов. Натуралист Дмитрий Тихомиров в беседе с газетой ВЗГЛЯД связал это с погодными аномалиями, длительной жарой, нехваткой влаги и нерегулярными осадками, из-за которых лесная подстилка пересыхала, а мицелий не мог запустить плодоношение.

    Ранее эпидемиолог предупредила об опасности употребления червивых грибов.

    28 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    Глава государства проехал за рулем автомобиля по территории производственного кластера в Нижнем Новгороде, высоко оценив комфорт и легкость управления транспортным средством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед поездкой главе государства подробно рассказали о технических характеристиках свежей линейки машин. Он лично опробовал как водительское, так и пассажирское кресла.

    Отвечая на вопросы журналистов после тест-драйва, президент поделился впечатлениями от поездки. «В салоне мягко и тихо», – отметил Путин. Также он добавил, что автомобилем очень легко управлять, буквально одним пальцем.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров лично протестировал этот новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме.

    Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в настоящее время ведет борьбу за свое настоящее и будущее, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна сегодня борется за свое настоящее и будущее, а укрепление суверенитета должно сопровождаться практическими усилиями по повышению благополучия граждан, передает РИА «Новости».

    «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем», – сказал Путин. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

    В рамках визита Путин провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

    На самом форуме российский лидер отметил способность смелых отечественных проектов определять развитие страны на десятилетия вперед.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 03:03 • Новости дня
    Минприроды: Россия заняла пятое место в мире по запасам угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия вошла в пятерку мировых лидеров по объемам угольных запасов, которые к началу текущего года превысили 273 млрд тонн, сообщили в Минприроды.

    Россия располагает запасами угля в объеме 273,2 млрд тонн, занимая пятую строчку в мире по этому показателю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

    «Страна обладает крупной сырьевой базой угля и находится на пятом месте после Китая, США, Индии и Австралии», – заявили в ведомстве.

    По состоянию на начало 2026 года угольные запасы выросли на 825,6 млн тонн по сравнению с показателями 2025 года. Согласно статистике Росстата, добыча ресурса в стране за период с января по июль 2026 года сократилась почти на 2% в годовом исчислении, составив 249 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте NYT писала, что Азия вернулась к углю на фоне перебоев с газом. Угольные компании России существенно нарастили отгрузку угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поставки российского угля на индийский рынок рекордно выросли в июле. Южная Корея увеличила закупки российского угля до максимума за три года.

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    29 августа 2026, 06:25 • Новости дня
    Студия «Маша и Медведь» подала иск к создателю мультгероев Кузовкову

    Стало известно о суде за права на Машу и Медведя

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский суд назначил слушания по делу о принадлежности исключительных прав на анимационных персонажей Машу и Медведя после прекращения контракта с их автором Олегом Кузовковым, о чем стало известно после предварительных слушаний.

    В ходе предварительных слушаний судья огласила решение: «Назначить судебное заседание на 19 октября, 11.00 мск», передает ТАСС.

    Конфликт возник из-за планов аниматора выпустить полнометражный фильм совместно с компанией Studio MiM к концу 2028 года.

    Договор между сторонами действовал с 2010 по 2025 год. После его истечения создатель прекратил сотрудничество со студией. Истцы утверждают, что исключительные права на героев принадлежат компании как результат интеллектуальной деятельности.

    Представители студии «Маша и Медведь» заявили о регистрации Олегом  Кузовковым новых объектов, сходных с оригинальными персонажами, что создает угрозу нарушения их прав. В качестве доказательств они представили скриншоты из первых серий мультсериала, фотографии ростовых кукол и парковых скульптур.

    Защита ответчика настаивает, что первоначальный проект рассылался различным компаниям еще в 2007 году. Юристы подчеркнули, что студии были переданы только второстепенные герои и права на отснятые серии, тогда как основные персонажи остаются самостоятельным объектом авторского права. Суд отложил заседание для сбора доказательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Netflix приобрел права на показ продолжения «Маши и Медведя». Создатель мультсериала «Маша и Медведь» Кузовков в мае сообщал о намерении снять полнометражную картину.

    Министр культуры Украины Бережная сообщила о рекордных просмотрах «Маши и Медведя» на украинском языке. Однако Зеленский ввел санкции против создателей российского мультсериала.

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    29 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Дым от масштабных пожаров затянул Киев после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Дым от продолжающихся второй день пожаров, вызванных ударами по складам ВСУ, распространился по Киеву, сообщают украинские средства массовой информации.

    «Огромная пелена дыма на горизонте – вид, который открывается со столичного шоссе в Киеве», – отмечается в публикации местного издания, передает РИА «Новости».

    Очевидцы делятся кадрами поднимающегося над городом гигантского столба дыма. Из-за опасной близости к эпицентру одного из возгораний власти полностью перекрыли движение по трассе Киев – Житомир.

    Сообщения о сильных взрывах в районе этой трассы появились в украинских СМИ еще в пятницу. Издание «Страна» со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого сообщала, что причиной мог стать взрыв на военном складе в районе Бучи под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников спровоцировала сильный пожар в пригороде украинской столицы.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил детонацию на объекте в Бучанском районе.

    Из-за разлетающихся боеприпасов власти перекрыли движение транспорта по Житомирской трассе.

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    29 августа 2026, 11:04 • Новости дня
    Турция начала переговоры с Россией и Украиной о новом зерновом коридоре

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара инициировала активные консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия через акваторию Черного моря, сообщили источники в минтранспорте и МИД Турции газете Ekonomim.

    Турецкие дипломаты обсуждают с представителями России и Украины открытие нового маршрута для поставок сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости». Газета Ekonomim отмечает, что консультации ведутся на уровне министерств транспорта и иностранных дел.

    «Турция поддерживает постоянные и ускоренные дипломатические контакты с Москвой и Киевом по вопросу открытия нового зернового коридора», – подчеркнули источники издания. Они добавили, что успешный исход диалога обезопасит торговый флот и сдержит мировые цены на продовольствие.

    Глава совета директоров Палаты морской торговли Тамер Кыран подтвердил факт проведения встреч с профильными ведомствами. При этом точного графика принятия решений пока не существует. Поставки продовольствия по морю в данный момент практически остановлены.

    Представители турецкого бизнеса ожидают немедленного прекращения ударов по гражданским судам со стороны Киева. Ранее посол России Сергей Вершинин отмечал, что атаки на торговый флот осуществляются украинскими беспилотниками. Москва называла подобные инциденты вопиющими и нарушающими суверенитет соседнего государства.

    Напомним, изначальная Черноморская зерновая инициатива завершила свое действие летом 2023 года. Президент России Владимир Путин указывал на невыполнение западными странами своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

    В акватории Черного моря беспилотник атаковал турецкий коммерческий танкер STAR II.

    Анкара провела закрытые консультации с Москвой и Киевом по защите гражданских судов.

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко опроверг получение официальных предложений от Турции о введении моратория на военные действия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нецелесообразным возврат к односторонней схеме «Черноморской инициативы».

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    28 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Индия и Вьетнам заинтересовались грузоперевозками по Северному морскому пути

    Минтранс: Индия и Вьетнам заинтересовались грузоперевозками по Севморпути

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва обсуждает запуск транзитных рейсов через арктические воды с партнерами из Азии на фоне нестабильности в логистике южных морей, сообщили в Минтрансе.

    Российское министерство транспорта активно взаимодействует с логистическими предприятиями Вьетнама и Индии по вопросам транзита, передает РИА «Новости». Глава ведомства Андрей Никитин отметил растущий международный спрос на российскую арктическую артерию в преддверии Восточного экономического форума.

    «Если говорить о международном интересе, то здесь самым конкретным примером является Китай: их компания Sea Legend Shipping запускает регулярный контейнерный сервис из Нинбо через нашу Арктику напрямую в британский порт Филикстоу», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что диалог с новыми азиатскими партнерами продолжается.

    Северный морской путь привлекает иностранных судовладельцев благодаря статусу кратчайшего маршрута между Европой и Азией. Дополнительным фактором роста популярности российской акватории стала напряженная обстановка в Красном море и Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания Sealegend Shipping запустила регулярный еженедельный рейс в Европу по Северному морскому пути.

    Южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro запланировал пробный проход по арктическому маршруту.

    Россия и Китай решили удвоить объем грузоперевозок по этой транспортной артерии к 2030 году.

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    28 августа 2026, 21:30 • Новости дня
    Глава Нижегородской области анонсировал появление первого госцентра ЭКО

    Губернатор Никитин: В Нижегородской области появится первый госцентр ЭКО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нижегородской области появится первый государственный центр ЭКО, который станет частью масштабного медицинского кластера «Семейный квартал», сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    Учреждение появится в рамках проекта «Семейный квартал», сообщил Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «И особый такой акцент – это «Семейный квартал». Четыре учреждения здравоохранения объединяются в один комплекс. Там будет первый государственный центр ЭКО, центр женского и мужского здоровья, детского здоровья с акцентом на репродукцию», – рассказал губернатор.

    Глава региона добавил, что в городе также реализуется проект «Город здоровья». Он объединит больницу имени Семашко и онкоцентр. Кроме того, планируется создать «Квартал здоровья», который включит в себя детскую областную клиническую больницу и кардиоцентр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Ранее глава региона доложил о рекордном приросте числа новорожденных благодаря новым демографическим программам.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил стабильное ежегодное увеличение объемов проведения процедур экстракорпорального оплодотворения в России.

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    29 августа 2026, 01:24 • Новости дня
    С осени прямые рейсы из России позволят отправиться в 42 страны

    География прямых рейсов из России расширена до 42 стран

    Tекст: Катерина Туманова

    Этой осенью для граждан России откроются прямые авиарейсы в 42 государства, включая новые маршруты в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, следует из сезонного расписания авиакомпаний.

    Сезонное расписание полетов предусматривает запуск новых и возобновление старых маршрутов, включая Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, передает РИА «Новости».

    В середине сентября Jazeera Airways возобновит полеты из Москвы в Кувейт, ранее приостановленные из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    С 1 октября пакистанская Fly Jinnah запустит ежедневные рейсы Москва – Исламабад. Алжирская Air Algerie начнет летать в Москву с 2 октября трижды в неделю.

    С 4 октября Myanmar International Airways откроет маршрут Новосибирск – Мандалай – Янгон.

    В ноябре Azur Air запустит рейсы в Хамбантоту на Шри-Ланке из восьми российских городов. Наибольшее число прямых маршрутов из России доступно в страны Западной Азии: в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию.

    Кроме того, прямы рейсы следуют во все государства Центральной Азии: Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

    Прямые перелеты возможны в шесть стран Южной Азии: Афганистан, Индию, Иран, Мальдивы, Пакистан и Шри-Ланку. В четыре государства Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезия, Мьянма и Таиланд. А также три страны Восточной Азии: Китай, КНДР и Монголия.

    Африканский континент представлен семью направлениями: Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания и Сейшелы. В Европе пока открыты рейсы в Сербию и Белоруссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля предложили Москве запустить прямые авиарейсы в Эйлат. Минтранс сообщил о планах увеличить частоту полетов между Россией и Индией. АТОР заявила, что россияне летом могут отправиться прямыми рейсами в 35 стран.

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    29 августа 2026, 07:27 • Новости дня
    Посол Озеров раскрыл, в чьих интересах вооружают Молдавию

    Посол Озеров заявил о вооружении Молдавии для Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Форсированное вооружение Кишинева происходит исключительно в интересах иностранных кураторов, планирующих прямое столкновение с Москвой к 2030 году, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    «Курс официального Кишинева на форсированную милитаризацию обусловлен исключительно интересами западных кураторов, несбыточно жаждущих «стратегического поражения» России и заявляющих о подготовке к вооруженному столкновению с ней к 2030 году», – заявил он ТАСС.

    Озеров добавил, что история на множестве примеров демонстрирует, как беспринципно Запад бросал в топку военных конфликтов в первую очередь своих сателлитов.

    «Мы наблюдаем печальный опыт применения этой стратегии на Украине», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Додон заявил о невозможности разрушить связи Молдавии и России, он также обвинил Запад в навязывании Кишиневу антироссийского политического курса. В МИД заявили о готовности немедленно защитить жителей Приднестровья.

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    28 августа 2026, 23:25 • Новости дня
    Путин шуткой оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

    Путин оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин с юмором воспринял удивление сотрудников нижегородского автокластера, увидевших его за рулем нового автомобиля Volga.

     Путин в пятницу посетил нижегородский автокластер, где производятся автомобили Volga. Президент проехал за рулем новой машины от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании, передает РИА «Новости».

    Заметив удивление сотрудников предприятия, российский лидер с улыбкой отметил: «Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Нет, нет, все в порядке».

    После поездки на Volga К 50 журналисты поинтересовались впечатлениями президента от автомобиля. По его словам, в салоне машины тихо и мягко. Он добавил, что управлять автомобилем очень удобно, это можно делать одним пальцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках рабочей поездки Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кремль опубликовал кадры поездки Путина за рулем из салона автомобиля Volga. Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Рособрнадзор предложил внести изменения в ЕГЭ по ряду предметов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) предложил внести изменения в содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027.

    «Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в 2027 году», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии структура и содержание не изменятся. В экзамене по информатике поменяется тематика трех заданий, а структура записи ответа на одно сложное задание будет упрощена.

    КИМ по истории синхронизируют с федеральной образовательной программой 10-11-х классов и едиными учебниками. Число заданий увеличат с 21 до 22, добавив работу с историческим источником по всеобщей истории, а максимальный балл вырастет с 42 до 43.

    Максимальный балл по профильной математике увеличится с 32 до 33. В первую часть добавят базовые задания для получения минимального балла, а во вторую – задачи на моделирование реальных ситуаций и решение текстовых задач. Эти изменения отражают акцент на подготовку инженерных кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заранее анонсировал публикацию демоверсий экзаменационных материалов.

    Ранее руководитель ведомства исключил возможность отмены Единого государственного экзамена в 2027 году.

    В июле министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту о первом в истории тестирования результате в 500 баллов.

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    28 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    @ Сергей Лукин/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал операторов беспилотников и специалистов по генетическому редактированию среди представителей профессий, которые сегодня влияют на конкурентоспособность государств.

    Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

    «Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив. Еще в 2014 году вы представили Атлас новых профессий, в числе которых были и операторы дронов, и специалисты по генетическому редактированию», – отметил российский лидер.

    Он подчеркнул, что многие профессии, которые десять лет назад воспринимались как новые и перспективные, сегодня уже приобрели практическое значение и стали востребованными.

    «Сегодня эти и многие другие компетенции не просто востребованы, а определяют конкурентоспособность государства в целом», – заявил Путин.

    Ранее президент поручил подготовить новую редакцию атласа, которая должна учитывать не только гражданские, но и военные компетенции будущего. Путин назвал эту задачу амбициозной и новаторской.

    Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил о стремительном росте спроса на операторов беспилотных систем.

    Президент России призвал уделять особое внимание работе национальных центров генетических ресурсов.

    Глава государства назвал внедрение автономных беспилотных решений путем к укреплению глобальной конкурентоспособности страны.

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    29 августа 2026, 04:18 • Новости дня
    Кардиолог назвал критический возраст для отказа от курения

    Кардиолог Утин назвал 35 лет возрастом для отказа от курения

    Tекст: Катерина Туманова

    Врачи назвали возраст от 35 до 40 лет критическим рубежом, после которого необходимо полностью отказаться от курения ради сохранения здоровья, рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог и популяризатор доказательной медицины Алексей Утин.

    «Курение вредно в любом возрасте, но 35-40 лет – тот самый рубеж, когда с этой привычкой нужно окончательно расстаться. Также в этом возрасте крайне важно пройти комплексное обследование, особенно если раньше визиты к врачам были редкостью», – сказал он ТАСС.

    Медик подчеркнул необходимость тщательного контроля за здоровьем после достижения этого возраста.

    Специалист при этом успокоил любителей кофе, отметив, что употребление до трех чашек напитка без сахара в день может снижать сердечно-сосудистые риски. Главное условие – пить кофе в первой половине дня, чтобы избежать проблем со сном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роспотребнадзоре назвали простой способ снизить риск инфаркта. Кардиолог Кокин назвал храп скрытой угрозой для здоровья сердца. Врач назвала лучшую ежедневную тренировку для здоровья сердца.


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    28 августа 2026, 22:40 • Новости дня
    Глава Приднестровья предупредил о катастрофе при взрыве складов в Колбасне

    Глава Приднестровья предупредил о катастрофе при взрыве в Колбасне

    Tекст: Катерина Туманова

    Взрыв на складах боеприпасов в приднестровском селе Колбасна обернется катастрофой для близлежащих населенных пунктов, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

    Так Красносельский отреагировал на отчет директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ, который 21 августа заявил, что взрыв не станет катастрофой для региона.

    «Конечно, боеприпасы не могут взорваться все вместе взятые сразу. Я так предполагаю. Но взрыв даже отдельно взятого хранилища – это уже будет катастрофа для близлежащих населенных пунктов и, может быть, для города Рыбницы», – приводит слова Красносельского РИА «Новости».

    Он отметил, что оценивать ситуацию должны соответствующие специалисты, и указал на необходимость утилизации арсенала. Глава ПМР добавил, что республика официально выступает за его сокращение.

    По словам Красносельского, ситуация осложнилась из-за боевых действий на Украине и отсутствия переговорного процесса. Молдавия отказывается обсуждать этот вопрос с Россией. Поэтому в ПМР призывают молдавские власти обращаться напрямую к России, так как она является собственником боеприпасов. Склад в Колбасне, охраняемый оперативной группой российских войск, считается одним из крупнейших в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья. Посол России в Кишиневе Озеров указал на сведение к минимуму военного присутствия Москвы в регионе. Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье.

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