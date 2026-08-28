Глава Приднестровья предупредил о катастрофе при взрыве складов в Колбасне

Глава Приднестровья предупредил о катастрофе при взрыве в Колбасне

Tекст: Катерина Туманова

Так Красносельский отреагировал на отчет директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ, который 21 августа заявил, что взрыв не станет катастрофой для региона.

«Конечно, боеприпасы не могут взорваться все вместе взятые сразу. Я так предполагаю. Но взрыв даже отдельно взятого хранилища – это уже будет катастрофа для близлежащих населенных пунктов и, может быть, для города Рыбницы», – приводит слова Красносельского РИА «Новости».

Он отметил, что оценивать ситуацию должны соответствующие специалисты, и указал на необходимость утилизации арсенала. Глава ПМР добавил, что республика официально выступает за его сокращение.

По словам Красносельского, ситуация осложнилась из-за боевых действий на Украине и отсутствия переговорного процесса. Молдавия отказывается обсуждать этот вопрос с Россией. Поэтому в ПМР призывают молдавские власти обращаться напрямую к России, так как она является собственником боеприпасов. Склад в Колбасне, охраняемый оперативной группой российских войск, считается одним из крупнейших в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья. Посол России в Кишиневе Озеров указал на сведение к минимуму военного присутствия Москвы в регионе. Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье.