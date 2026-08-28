Ушаков назвал главного гостя ВЭФ в 2026 году

Ушаков назвал президента Индонезии главным гостем ВЭФ

Tекст: Катерина Туманова

«На этот раз президент Индонезии господин Субианто – главный гость 11-го Восточного экономфорума», – приводит его слова РИА «Новости».

В этом году ожидается участие более 5 тыс. человек из примерно 70 стран. Во Владивосток прибудут делегации из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и других государств АСЕАН. Главная тема мероприятия – «Дальний Восток – развитие во благо людей».

Программа форума включает более 70 деловых событий, среди которых панельные дискуссии и бизнес-диалоги России с АСЕАН, Вьетнамом, Индией, Китаем и Монголией. Перед началом пленарного заседания Владимир Путин проведет переговоры с индонезийским коллегой.

«Перед началом пленарного заседания Владимир Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Субианто. Эти переговоры пройдут в формате делового завтрака», – добавил Ушаков.

ВЭФ пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Владимир Путин традиционно примет участие в мероприятии и выступит на пленарном заседании 3 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на ВЭФ власти запланировали заключить 380 соглашений на сумму 6,5 трлн рублей. Вице-премьер и полпред президента в ДФО Трутнев назвал ключевые темы грядущего ВЭФ. Советник президента Антон Кобяков заявил об интересе недружественных стран к ВЭФ.



