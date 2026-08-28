Херсонская область осталась без света после атаки дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

Министерство топливно-энергетического комплекса Херсонской области сообщило о том, что с прошлой ночи в регионе отсутствует электроснабжение из-за очередной атаки противника на энергетическую инфраструктуру, проинформировал Сальдо.

«К сожалению, несколько украинских беспилотников достигли подстанций и повредили оборудование. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. Энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома жителей области», – написал он.

Глава региона уточнил, что время восстановления заранее называть не станет, но сообщит об этом, как только появится подтверждённая информация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали сбрасывать с беспилотников заминированные армейские рюкзаки. Сальдо сообщил об уничтожении посевов в Херсонской области из-за ударов ВСУ. Он же предупредил о минировании украинскими дронами дорог в Херсонской области.



