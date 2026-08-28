Путину представили новейшую модульную платформу для «Газелей»

Tекст: Денис Тельманов

Путин ознакомился с перспективной архитектурой для легкого коммерческого транспорта во время рабочей поездки в Нижний Новгород, передает «Интерфакс». Сотрудники предприятия продемонстрировали возможности установки на одну базу дизельных, бензиновых, газомоторных, гибридных и электрических силовых агрегатов.

Машины с несущим кузовом станут легче, жестче и безопаснее. Применение независимой задней подвески позволило добиться низкой погрузочной высоты для заднеприводных версий, что ранее было доступно только переднеприводным аналогам.

Модульная концепция позволяет гибко менять длину колесной базы и высоту крыши, а также создавать полноприводные модификации. Разработкой занимается Инженерный центр Горьковского автозавода, объединяющий 32 профильных подразделения по проектированию шасси, трансмиссии и кабин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород президент России оценил современные автомобили «Газель». Глава государства лично протестировал новую модель автомобиля Volga K50.

На встрече с инженерами Горьковского автозавода Владимир Путин назвал транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективным для страны.