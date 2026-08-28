Звезда «Танцора диско» сообщил о желании переехать в Россию

Звезда «Танцора диско» Чакраборти сообщил о желании переехать в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

Актер планирует купить загородный дом и остаться жить в стране, передает РИА «Новости».

Чакраборти прибыл в Москву в качестве почетного гостя Московской международной недели кино. Индийский артист отметил, что это его четвертый визит в Россию, и каждый приезд впечатляет его больше предыдущего.

«И чем чаще я приезжаю, тем больше вижу, что Россия процветает. Такие просторы и красота. И в этот раз Россия особенно прекрасна, все здесь радует глаз. Я говорю от всего сердца – здесь невероятно. Я подумываю о том, чтобы купить домик за городом с фермерским хозяйством и остаться здесь», – заявил Чакраборти.

Московская международная неделя кино проходит в столице с 24 августа. В ее рамках организовано более двухсот различных мероприятий как для профессионалов индустрии, так и для любителей кинематографа.

Напомним, индийский актер запланировал участие в совместном российско-индийском кинопроекте.

В прошлом году голливудский артист Марк Дакаскос назвал Москву одним из своих любимых городов. При этом американец выразил опасения из-за возможной «отмены» на Западе после визита в Россию.