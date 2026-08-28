В Мали сообщили о предложении России заключить соглашение в здравоохранении

Инициатива была озвучена заместителем министра здравоохранения России Олегом Салагаем на встрече с главой Минздрава Мали Асой Бадьялло Туре в Аддис-Абебе, пишет Bamada, передает ТАСС.
Переговоры состоялись в рамках 76-й сессии Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения для Африки. Российская сторона предложила включить в документ производство и поставки медицинской продукции, развертывание мобильных клиник и подготовку специалистов.
Мали выразила заинтересованность в развитии местного производства медикаментов. Власти африканской страны рассчитывают наладить выпуск расходных материалов для диализа и комплектов для кесарева сечения, расширив мощности местного фармацевтического завода. Россия также подтвердила готовность помочь в обучении медицинских кадров.
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