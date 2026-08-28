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    28 августа 2026, 21:39 • Новости дня

    В Мали сообщили о предложении России заключить соглашение в здравоохранении

    Bamada: Россия предложила Мали заключить соглашение в здравоохранении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предложила Мали заключить межведомственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, пишет малийское издание Bamada.

    Инициатива была озвучена заместителем министра здравоохранения России Олегом Салагаем на встрече с главой Минздрава Мали Асой Бадьялло Туре в Аддис-Абебе, пишет Bamada, передает ТАСС.

    Переговоры состоялись в рамках 76-й сессии Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения для Африки. Российская сторона предложила включить в документ производство и поставки медицинской продукции, развертывание мобильных клиник и подготовку специалистов.

    Мали выразила заинтересованность в развитии местного производства медикаментов. Власти африканской страны рассчитывают наладить выпуск расходных материалов для диализа и комплектов для кесарева сечения, расширив мощности местного фармацевтического завода. Россия также подтвердила готовность помочь в обучении медицинских кадров.

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Мали Ассими Гойтой расширение двустороннего сотрудничества.

    Подразделения Африканского корпуса Минобороны России помогли малийским властям отбить массированную атаку исламистов.

    Вооруженные силы африканской республики ликвидировали более 200 террористов за одни сутки.

    28 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    Глава государства проехал за рулем автомобиля по территории производственного кластера в Нижнем Новгороде, высоко оценив комфорт и легкость управления транспортным средством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед поездкой главе государства подробно рассказали о технических характеристиках свежей линейки машин. Он лично опробовал как водительское, так и пассажирское кресла.

    Отвечая на вопросы журналистов после тест-драйва, президент поделился впечатлениями от поездки. «В салоне мягко и тихо», – отметил Путин. Также он добавил, что автомобилем очень легко управлять, буквально одним пальцем.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров лично протестировал этот новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме.

    Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в настоящее время ведет борьбу за свое настоящее и будущее, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна сегодня борется за свое настоящее и будущее, а укрепление суверенитета должно сопровождаться практическими усилиями по повышению благополучия граждан, передает РИА «Новости».

    «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем», – сказал Путин. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

    В рамках визита Путин провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

    На самом форуме российский лидер отметил способность смелых отечественных проектов определять развитие страны на десятилетия вперед.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    28 августа 2026, 18:57 • Новости дня
    Минюст включил комика Незлобина в список иноагентов

    Минюст: Комик Незлобин пополнил реестр иностранных агентов

    Минюст включил комика Незлобина в список иноагентов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов, добавив в него известного комика Александра Незлобина и еще нескольких физических лиц и проектов.

    В список иноагентов были включены комик Александр Незлобин, журналисты М. Ю. Базылюк, К. Ю. Горожанко, А. А. Мочалов, а также проект «Быть Или» и информационный ресурс «Книгижарь», следует из сообщения на сайте Минюста.

    По данным ведомства, Александр Незлобин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против специальной военной операции на Украине. Сейчас комик проживает за пределами страны.

    Неделей ранее московский суд заочно приговорил комика Семена Слепакова (внесен в список иноагентов) к 400 часам обязательных работ.

    В июле Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов блогера Адама Аушева.

    В том же месяце ведомство пополнило этот список именем политика Бориса Надеждина.

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    28 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Безруков сообщил о вступлении Кологривого в труппу МХАТ имени Горького

    Безруков: Кологривый вошел в состав труппы МХАТ имени Горького

    Безруков сообщил о вступлении Кологривого в труппу МХАТ имени Горького
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Актер Никита Кологривый официально присоединился к театральному коллективу МХАТ имени Горького перед началом нового сезона, заявил народный артист России Сергей Безруков.

    Кологривый стал частью коллектива знаменитого театра, об этом решении было объявлено на церемонии открытия 129-го сезона.

    «Я пригласил в труппу МХАТ имени Горького Никиту Кологривого, он согласился, будем работать», – заявил художественный руководитель театра, народный артист РФ Сергей Безруков, передает РИА «Новости».

    Ранее Безруков сообщил об интеграции Московского губернского театра во МХАТ имени Горького.

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    29 августа 2026, 03:03 • Новости дня
    Минприроды: Россия заняла пятое место в мире по запасам угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия вошла в пятерку мировых лидеров по объемам угольных запасов, которые к началу текущего года превысили 273 млрд тонн, сообщили в Минприроды.

    Россия располагает запасами угля в объеме 273,2 млрд тонн, занимая пятую строчку в мире по этому показателю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

    «Страна обладает крупной сырьевой базой угля и находится на пятом месте после Китая, США, Индии и Австралии», – заявили в ведомстве.

    По состоянию на начало 2026 года угольные запасы выросли на 825,6 млн тонн по сравнению с показателями 2025 года. Согласно статистике Росстата, добыча ресурса в стране за период с января по июль 2026 года сократилась почти на 2% в годовом исчислении, составив 249 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте NYT писала, что Азия вернулась к углю на фоне перебоев с газом. Угольные компании России существенно нарастили отгрузку угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поставки российского угля на индийский рынок рекордно выросли в июле. Южная Корея увеличила закупки российского угля до максимума за три года.

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    28 августа 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий», включив в него гражданские и военные компетенции, которые будут востребованы в будущем. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    По словам президента, новый документ должен учитывать изменения, которые будут происходить в профессиональной сфере в ближайшие десятилетия. Путин отметил, что знаком с планами по подготовке новой редакции атласа и назвал поставленную задачу амбициозной и новаторской., передает РИА «Новости».

    «Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед – заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно: подготовить новую редакцию атласа с гражданскими и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская», – сказал президент.

    Первое издание подобного документа было представлено в феврале 2014 года. Инициаторами проекта тогда выступили Агентство стратегических инициатив и Московская школа управления Сколково.

    В пятницу Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Накануне глава государства направил приветственную телеграмму участникам этого мероприятия.

    Ранее российский лидер поручил правительству принять новые меры по повышению уровня трудоустройства выпускников учебных заведений.

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    28 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин прибыл в Нижний Новгород
    Путин прибыл в Нижний Новгород
    @ Сергей Лукин/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Российский лидер посетит выставку передовых проектов Агентства стратегических инициатив и выступит на пленарном заседании, передает РИА «Новости». Масштабное мероприятие проходит в городе 27 и 28 августа.

    Программа визита включает осмотр современных городских объектов и посещение местного автомобильного завода. Там президенту продемонстрируют процесс сборки новой модели Volga.

    Кроме того, рабочий график включает встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о рабочей поездке главы государства в Нижний Новгород.

    Накануне российский лидер направил приветственную телеграмму участникам форума гражданских инициатив.

    В марте Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в Кремле.

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    28 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Индия и Вьетнам заинтересовались грузоперевозками по Северному морскому пути

    Минтранс: Индия и Вьетнам заинтересовались грузоперевозками по Севморпути

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва обсуждает запуск транзитных рейсов через арктические воды с партнерами из Азии на фоне нестабильности в логистике южных морей, сообщили в Минтрансе.

    Российское министерство транспорта активно взаимодействует с логистическими предприятиями Вьетнама и Индии по вопросам транзита, передает РИА «Новости». Глава ведомства Андрей Никитин отметил растущий международный спрос на российскую арктическую артерию в преддверии Восточного экономического форума.

    «Если говорить о международном интересе, то здесь самым конкретным примером является Китай: их компания Sea Legend Shipping запускает регулярный контейнерный сервис из Нинбо через нашу Арктику напрямую в британский порт Филикстоу», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что диалог с новыми азиатскими партнерами продолжается.

    Северный морской путь привлекает иностранных судовладельцев благодаря статусу кратчайшего маршрута между Европой и Азией. Дополнительным фактором роста популярности российской акватории стала напряженная обстановка в Красном море и Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания Sealegend Shipping запустила регулярный еженедельный рейс в Европу по Северному морскому пути.

    Южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro запланировал пробный проход по арктическому маршруту.

    Россия и Китай решили удвоить объем грузоперевозок по этой транспортной артерии к 2030 году.

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    28 августа 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны
    Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны
    @ Mikhail Metzel/Kremlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория страны от Калининграда до Владивостока должна быть обеспечена отечественными технологическими решениями, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, президент подчеркнул важность создания долгосрочного спроса на российскую продукцию, передает РИА «Новости».

    «Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», – заявил глава государства. Он добавил, что необходимо выстроить полноценную систему поддержки инноваций.

    Кроме того, российский лидер отметил необходимость учитывать боевой опыт солдат и офицеров, полученный в ходе спецоперации. По его словам, эти знания должны применяться при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Также важно формировать для фронтовиков направления для будущего трудоустройства и самореализации в мирной жизни.

    Ранее глава государства призвал к самостоятельному производству критически важной продукции.

    Российский лидер заявил об огромной пользе навыков ветеранов спецоперации для отечественной промышленности.

    Президент потребовал оснащать армию умной техникой на базе исключительно российских решений.

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    28 августа 2026, 21:30 • Новости дня
    Глава Нижегородской области анонсировал появление первого госцентра ЭКО

    Губернатор Никитин: В Нижегородской области появится первый госцентр ЭКО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нижегородской области появится первый государственный центр ЭКО, который станет частью масштабного медицинского кластера «Семейный квартал», сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    Учреждение появится в рамках проекта «Семейный квартал», сообщил Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «И особый такой акцент – это «Семейный квартал». Четыре учреждения здравоохранения объединяются в один комплекс. Там будет первый государственный центр ЭКО, центр женского и мужского здоровья, детского здоровья с акцентом на репродукцию», – рассказал губернатор.

    Глава региона добавил, что в городе также реализуется проект «Город здоровья». Он объединит больницу имени Семашко и онкоцентр. Кроме того, планируется создать «Квартал здоровья», который включит в себя детскую областную клиническую больницу и кардиоцентр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Ранее глава региона доложил о рекордном приросте числа новорожденных благодаря новым демографическим программам.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил стабильное ежегодное увеличение объемов проведения процедур экстракорпорального оплодотворения в России.

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    29 августа 2026, 01:24 • Новости дня
    С осени прямые рейсы из России позволят отправиться в 42 страны

    География прямых рейсов из России расширена до 42 стран

    Tекст: Катерина Туманова

    Этой осенью для граждан России откроются прямые авиарейсы в 42 государства, включая новые маршруты в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, следует из сезонного расписания авиакомпаний.

    Сезонное расписание полетов предусматривает запуск новых и возобновление старых маршрутов, включая Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку, передает РИА «Новости».

    В середине сентября Jazeera Airways возобновит полеты из Москвы в Кувейт, ранее приостановленные из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    С 1 октября пакистанская Fly Jinnah запустит ежедневные рейсы Москва – Исламабад. Алжирская Air Algerie начнет летать в Москву с 2 октября трижды в неделю.

    С 4 октября Myanmar International Airways откроет маршрут Новосибирск – Мандалай – Янгон.

    В ноябре Azur Air запустит рейсы в Хамбантоту на Шри-Ланке из восьми российских городов. Наибольшее число прямых маршрутов из России доступно в страны Западной Азии: в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию.

    Кроме того, прямы рейсы следуют во все государства Центральной Азии: Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

    Прямые перелеты возможны в шесть стран Южной Азии: Афганистан, Индию, Иран, Мальдивы, Пакистан и Шри-Ланку. В четыре государства Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезия, Мьянма и Таиланд. А также три страны Восточной Азии: Китай, КНДР и Монголия.

    Африканский континент представлен семью направлениями: Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания и Сейшелы. В Европе пока открыты рейсы в Сербию и Белоруссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля предложили Москве запустить прямые авиарейсы в Эйлат. Минтранс сообщил о планах увеличить частоту полетов между Россией и Индией. АТОР заявила, что россияне летом могут отправиться прямыми рейсами в 35 стран.

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    28 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Мурашко сообщил о рекордном конкурсе в российские медицинские вузы

    Мурашко: Российские медвузы фиксируют рекордный наплыв абитуриентов

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году российские медицинские учебные заведения фиксируют рекордный наплыв абитуриентов, поступающих с максимальными баллами по результатам единого государственного экзамена, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Повышенный спрос наблюдается как в высших учебных заведениях, так и в колледжах по всей стране, рассказал Мурашко, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало во время визита главы Минздрава на Камчатку. Совместно с губернатором края Владимиром Солодовым министр проинспектировал развитие местной системы здравоохранения и происходящие инфраструктурные изменения.

    «Результат, – что дети практически ежегодно демонстрируют все более высокие баллы по ЕГЭ. В этом году они практически максимальными стали, потому что конкурс медицинский во все вузы, колледжи очень высокий», – подчеркнул Мурашко в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прием на медицинские специальности вышел на первое место по числу абитуриентов с максимальными баллами ЕГЭ.

    В феврале текущего года Министерство здравоохранения определило минимальные пороги для поступления в профильные вузы.

    Летом глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал масштабное пополнение отечественной медицины новыми кадрами.

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    28 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Рособрнадзор предложил внести изменения в ЕГЭ по ряду предметов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) предложил внести изменения в содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027.

    «Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в 2027 году», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии структура и содержание не изменятся. В экзамене по информатике поменяется тематика трех заданий, а структура записи ответа на одно сложное задание будет упрощена.

    КИМ по истории синхронизируют с федеральной образовательной программой 10-11-х классов и едиными учебниками. Число заданий увеличат с 21 до 22, добавив работу с историческим источником по всеобщей истории, а максимальный балл вырастет с 42 до 43.

    Максимальный балл по профильной математике увеличится с 32 до 33. В первую часть добавят базовые задания для получения минимального балла, а во вторую – задачи на моделирование реальных ситуаций и решение текстовых задач. Эти изменения отражают акцент на подготовку инженерных кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заранее анонсировал публикацию демоверсий экзаменационных материалов.

    Ранее руководитель ведомства исключил возможность отмены Единого государственного экзамена в 2027 году.

    В июле министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту о первом в истории тестирования результате в 500 баллов.

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    28 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    @ Сергей Лукин/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал операторов беспилотников и специалистов по генетическому редактированию среди представителей профессий, которые сегодня влияют на конкурентоспособность государств.

    Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

    «Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив. Еще в 2014 году вы представили Атлас новых профессий, в числе которых были и операторы дронов, и специалисты по генетическому редактированию», – отметил российский лидер.

    Он подчеркнул, что многие профессии, которые десять лет назад воспринимались как новые и перспективные, сегодня уже приобрели практическое значение и стали востребованными.

    «Сегодня эти и многие другие компетенции не просто востребованы, а определяют конкурентоспособность государства в целом», – заявил Путин.

    Ранее президент поручил подготовить новую редакцию атласа, которая должна учитывать не только гражданские, но и военные компетенции будущего. Путин назвал эту задачу амбициозной и новаторской.

    Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил о стремительном росте спроса на операторов беспилотных систем.

    Президент России призвал уделять особое внимание работе национальных центров генетических ресурсов.

    Глава государства назвал внедрение автономных беспилотных решений путем к укреплению глобальной конкурентоспособности страны.

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    28 августа 2026, 23:25 • Новости дня
    Путин шуткой оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

    Путин оценил реакцию сотрудников автокластера на его поездку на Volga

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин с юмором воспринял удивление сотрудников нижегородского автокластера, увидевших его за рулем нового автомобиля Volga.

     Путин в пятницу посетил нижегородский автокластер, где производятся автомобили Volga. Президент проехал за рулем новой машины от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании, передает РИА «Новости».

    Заметив удивление сотрудников предприятия, российский лидер с улыбкой отметил: «Они испугались. Думали, что здесь начинающий. Нет, нет, все в порядке».

    После поездки на Volga К 50 журналисты поинтересовались впечатлениями президента от автомобиля. По его словам, в салоне машины тихо и мягко. Он добавил, что управлять автомобилем очень удобно, это можно делать одним пальцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках рабочей поездки Путин встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Кремль опубликовал кадры поездки Путина за рулем из салона автомобиля Volga. Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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