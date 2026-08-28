Российские спортсмены стали победителями медального зачета юниорского первенства мира по прыжкам в воду

Tекст: Валерия Городецкая

«Ребята заняли первое место в командном зачете в Хорватии, обойдя главных соперников из Китая», – отмечается в сообщении в Telegram-канале организации. Всего национальная сборная увозит домой семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

На высшую ступень пьедестала поднялись Мирослав Киселев, Кирилл Косимов, Матвей Помошников, Виктория Казанцева и Александра Кедрина. Киселев отличился на трехметровом трамплине и десятиметровой вышке, а также в синхронных прыжках вместе с Косимовым. Остальные золотые награды были добыты в индивидуальных выступлениях на трамплине и вышке среди старших юниоров.

Серебряные медали команде принесли Матвей Помошников и Надежда Трифонова в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. Они же завоевали серебро в синхронных выступлениях в парах с Иваном Саутиным и Викторией Казанцевой соответственно. Бронзовых наград удостоились Кедрина и Казанцева в синхронных прыжках с вышки, а также участники командных соревнований.

Накануне российский спортсмен Кирилл Косимов стал победителем мирового первенства на десятиметровой вышке.

Днем ранее Мирослав Киселев завоевал золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

До этого Матвей Помошников одержал уверенную победу на метровом трамплине.