Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний

Синоптик Голубев: Московским школьникам понадобятся зонты в День знаний

Tекст: Валерия Городецкая

Голубев отметил, что точное время начала осадков предсказать пока трудно, передает РИА «Новости».

«Небольшой дождь может быть утром первого сентября, но сказать, во сколько именно, пока сложно, поэтому зонтики школьникам пригодятся», – рассказал синоптик.

Эксперт также уточнил температурный фон в День знаний. По его словам, во время утренних торжественных мероприятий термометры покажут около 15 градусов тепла. При этом в дневные часы воздух в городе прогреется до комфортных плюс 23-25 градусов.

Напомним, в столичном регионе ожидается резкое похолодание после выходных.

В прошлом году синоптики прогнозировали теплую погоду в День знаний в Центральной России.

Тогда же метеорологи сообщали о возможных холодных ночах в Москве до начала сентября.