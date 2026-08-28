Кремль опубликовал кадры поездки Путина за рулем из салона автомобиля Volga

За рулем Volga К50 Путин проехал к зданию завода двигателей, находящемуся на территории автомобильного кластера, следует из сообщения на сайте Кремля.
Ему представили возрожденный бренд Volga и показали новейшие модели K40, K50 и C50. Пояснения по ходу осмотра давала руководитель автомобильной марки Татьяна Фадеева, которая во время тест- драйва сидела рядом с Путиным на пассажирском сидении.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K50.
В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Видео тест-драйва Volga президентом Владимиром Путиным смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.