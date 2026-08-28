Путину представили новую линейку автомобилей «Газель» в Нижнем Новгороде

Tекст: Денис Тельманов

Путин посетил автомобильный кластер в пятницу, передает РИА «Новости». На площадке президенту продемонстрировали последние разработки отечественного автопрома.

В экспозицию вошли школьный автобус, пожарная машина «Валдай 12», минивэн «Соболь NN» и передовые решения для городского транспорта. Особое внимание уделили медицинской версии машины с инновационным салоном и специальной модели с ручным управлением.

Во время знакомства с техникой президент лично проверил удобство автомобилей. Он посидел на месте водителя в кабине минивэна «Соболь» и внимательно осмотрел багажное отделение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород.

В ходе визита глава государства лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

В прошлом году Горьковский автозавод выпустил особо вместительный фургон на базе «Газели Next».