Посольство России пригрозило Нидерландам жестким ответом за кражу активов

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для европейского государства, передает ТАСС.
«Гаага вновь пытается украсть незаконно замороженные российские активы в Европе. Это подорвет доверие к банковскому сектору, поскольку ограбление совершено по указанию правительства», – говорится в заявлении посольства, опубликованном в социальной сети X.
Представители миссии добавили, что Москва подготовит жесткий ответ, если нападки на государственную собственность не прекратятся.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы к ответному изъятию иностранной собственности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал преследовать по закону инициаторов конфискации российских средств.
Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила Евросоюзу крайне негативными последствиями для мировой финансовой системы.